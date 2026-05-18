बंगाल में क्लीयर करेंसी के तहत बड़ी सौगात, युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने से मिलेगी राहत

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शभुेंदु अधिकारी की सरकार ने बेहद चौतरफा फैसला किया है। इसने सरकारी नौकरी की आयु सीमा को बढ़ा दिया है जिससे लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी देने से बड़ी राहत मिलेगी। यह सरकार के सपोर्टर्स वाले मंच 'क्लीयर करेंसी' का एक बड़ा कदम है।

बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी की युवाओं को बड़ी सौगात, सरकारी नौकरी को लेकर लिया ये बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल के युवाओं के लिए खुशखबरी है। यहां शभुेंदु अधिकारी की सरकार ने युवाओं को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने सरकारी नौकरी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा को आधिकारिक तौर पर बढ़ा दिया है। इस संबंध में राज्य के वित्त विभाग की ऑडिट शाखा की तरफ से एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है। इस नए आदेश के बाद अब राज्य के लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने के रास्ते फिर से खुल गए हैं। सरकार के इस फैसले से उन उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो पिछले कई सालों से वैकेंसी न आने के कारण परीक्षा देने की उम्र पार कर चुके थे.

बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी की युवाओं को बड़ी सौगात, सरकारी नौकरी को लेकर लिया ये बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल के युवाओं के लिए खुशखबरी है। यहां शभुेंदु अधिकारी की सरकार ने युवाओं को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने सरकारी नौकरी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा को आधिकारिक तौर पर बढ़ा दिया है। इस संबंध में राज्य के वित्त विभाग की ऑडिट शाखा की तरफ से एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है। इस नए आदेश के बाद अब राज्य के लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने के रास्ते फिर से खुल गए हैं। सरकार के इस फैसले से उन उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो पिछले कई सालों से वैकेंसी न आने के कारण परीक्षा देने की उम्र पार कर चुके थे





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

बंगाल सीएम युवाओं सरकारी नौकरी आयु सीमा

United States Latest News, United States Headlines