बंगाल में अवैध घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई: होल्डिंग सेंटर स्थापित

नव निर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर होल्डिंग सेंटर खोलकर 'पहचानो, हिरासत में लो और देश से बाहर निकालो' नीति लागू की।
बंगाल में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सरकार ने जबरदस्त कदम उठाया है। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य भर में होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का निर्देश जारी किया और सीमा वर्ती इलाकों में तेजी से कार्यवाही शुरू कर दी। यह कार्रवाई 'पहचानो, हिरासत में लो और देश से बाहर निकालो' की त्रिस्तरीय नीति के तहत की जा रही है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के 2 मई के निर्देश पर आधारित है। मालदा जिले में पहला होल्डिंग सेंटर खुलने के बाद, नौ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें तीन महिलाएँ और कुछ बच्चे भी शामिल थे। ये केंद्र अवैध बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं की पहचान करके उनके दस्तावेजों की जाँच कर निर्धारित करते हैं कि उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत भारत छोड़ने के लिये भेजा जाए। सरकारी निर्देश के अनुसार राज्य के गृह एवं पर्वतीय मामले विभाग ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचित किया है कि वे होल्डिंग सेंटर ों की पूरी व्यवस्था को सजगता से लागू करें। पिछले दिनों, सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए, जिनमें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अवैध रूप से बस रहे बांग्लादेशी नागरिकों को चेतावनी दी और उन्हें जल्दी भागने या सरकार द्वारा आवश्यक कदमों का सामना करने का सूचना दी। इसके अलावा हाकिमपुर चेक पोस्ट पर 100 से अधिक अवैध प्रवासियों के एकत्र होने की खबर मिली, जो दक्षिण 24 पर्गनाओं के हाकिमपुर में दिखी। यह जमावड़ा बांग्लादेश लौटने के इरादे से हुआ था, जिसे सरकार ने अलग पहचान प्रणाली के अंतर्गत पकड़ा। चुनावों से पहले और बाद में, विशेष रूप से पेंचिश ब्रिटिश ब्रैडिफिक अप, उपयुक्त निरीक्षण और सेंट्रल इंटेलिजेंस के संयोग से अवैध प्रवासियों के दस्तावेजों में सुधार हुआ। उत्तरदायी अधिकारी और विधायक विशाल लामा ने कहा कि पहले सरकार ने ऐसी प्रवासियों को सुगमता से शरण दी ताकि उनका समर्थन वोट बैंक के रूप में हो सके। अब नई सरकार से निगरानी सख्त है और इन लोगों की पहचान पर अपील जारी है। नए होल्डिंग सेंटर ों के खुलने और कड़ी नीति के प्रतिष्ठित होने के बाद 24 पर्गनाओं के साथ सीमा पर फिर से अवैध प्रवासियों के जमावड़े के मामले सामने आ रहे हैं। यह स्पष्ट है कि West Bengal सरकार का उद्देश्य सीमा ओ को मजबूत करना, देश के नागरिकों की सुरक्षा करना और अवैध प्रवासियों को कानूनी प्रावधानों के तहत इमिग्रेशन कानूनों के अनुसार नियंत्रित करना है। सरकार अब भी अपनी नीतियों को और अधिक मजबूत बनाती जा रही है, ताकि अवैध प्रवास की समस्या का समाधान हो सके.
बंगाल में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सरकार ने जबरदस्त कदम उठाया है। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य भर में होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का निर्देश जारी किया और सीमावर्ती इलाकों में तेजी से कार्यवाही शुरू कर दी। यह कार्रवाई 'पहचानो, हिरासत में लो और देश से बाहर निकालो' की त्रिस्तरीय नीति के तहत की जा रही है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के 2 मई के निर्देश पर आधारित है। मालदा जिले में पहला होल्डिंग सेंटर खुलने के बाद, नौ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें तीन महिलाएँ और कुछ बच्चे भी शामिल थे। ये केंद्र अवैध बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं की पहचान करके उनके दस्तावेजों की जाँच कर निर्धारित करते हैं कि उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत भारत छोड़ने के लिये भेजा जाए। सरकारी निर्देश के अनुसार राज्य के गृह एवं पर्वतीय मामले विभाग ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचित किया है कि वे होल्डिंग सेंटरों की पूरी व्यवस्था को सजगता से लागू करें। पिछले दिनों, सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए, जिनमें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अवैध रूप से बस रहे बांग्लादेशी नागरिकों को चेतावनी दी और उन्हें जल्दी भागने या सरकार द्वारा आवश्यक कदमों का सामना करने का सूचना दी। इसके अलावा हाकिमपुर चेक पोस्ट पर 100 से अधिक अवैध प्रवासियों के एकत्र होने की खबर मिली, जो दक्षिण 24 पर्गनाओं के हाकिमपुर में दिखी। यह जमावड़ा बांग्लादेश लौटने के इरादे से हुआ था, जिसे सरकार ने अलग पहचान प्रणाली के अंतर्गत पकड़ा। चुनावों से पहले और बाद में, विशेष रूप से पेंचिश ब्रिटिश ब्रैडिफिक अप, उपयुक्त निरीक्षण और सेंट्रल इंटेलिजेंस के संयोग से अवैध प्रवासियों के दस्तावेजों में सुधार हुआ। उत्तरदायी अधिकारी और विधायक विशाल लामा ने कहा कि पहले सरकार ने ऐसी प्रवासियों को सुगमता से शरण दी ताकि उनका समर्थन वोट बैंक के रूप में हो सके। अब नई सरकार से निगरानी सख्त है और इन लोगों की पहचान पर अपील जारी है। नए होल्डिंग सेंटरों के खुलने और कड़ी नीति के प्रतिष्ठित होने के बाद 24 पर्गनाओं के साथ सीमा पर फिर से अवैध प्रवासियों के जमावड़े के मामले सामने आ रहे हैं। यह स्पष्ट है कि West Bengal सरकार का उद्देश्य सीमाओ को मजबूत करना, देश के नागरिकों की सुरक्षा करना और अवैध प्रवासियों को कानूनी प्रावधानों के तहत इमिग्रेशन कानूनों के अनुसार नियंत्रित करना है। सरकार अब भी अपनी नीतियों को और अधिक मजबूत बनाती जा रही है, ताकि अवैध प्रवास की समस्या का समाधान हो सके
बंगाल अवैध घुसपैठियाँ होल्डिंग सेंटर शुभेंदु अधिकारी सीमा