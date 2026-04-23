बंगाल में मतदान का महासंग्राम: रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग ने बढ़ाई धड़कनें

पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। रिकॉर्ड तोड़ मतदान प्रतिशत और शांतिपूर्ण प्रक्रिया ने सत्ता के समीकरणों को बदल दिया है।
पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग ने राजनीतिक हलचलों को तेज कर दिया है। रिकॉर्ड तोड़ मतदान प्रतिशत , जो लगभग 92% के करीब पहुंचने का अनुमान है, पिछले चुनाव से लगभग 10% अधिक है। यह न केवल एक संख्या है, बल्कि राज्य की सत्ता के भविष्य का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, इसे वोट चोरी और बांग्ला मां के अपमान के रूप में चित्रित किया है। हालांकि, मतदान के आंकड़ों से पता चलता है कि मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में लगभग 50,000 फर्जी नाम हटाए गए, जिसके परिणामस्वरूप मतदान प्रतिशत में कम से कम 4% की वृद्धि हुई। यह चुनाव मनोवैज्ञानिक युद्ध का मैदान बन गया है, जिसे 'नर्वस 90 सिंड्रोम' कहा जा रहा है। पहले चरण में शांतिपूर्ण मतदान, अपेक्षाकृत कम हिंसा के साथ, भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) के लिए एक मनोवैज्ञानिक लाभ माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी लगातार भयमुक्त मतदान की मांग करती रही है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बंगाली अस्मिता कार्ड के जवाब में, भाजपा ने 'भय या भरोसा' का नारा दिया है। टीएमसी ने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता बढ़ाकर और युवा साथी योजना के तहत युवाओं को भत्ता प्रदान करके मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है। हालांकि, यह देखना बाकी है कि ये योजनाएं मतदाताओं को कितना संतुष्ट कर पाती हैं। भाजपा के लिए यह पहला चरण एक परीक्षा के समान था। 2021 के विधानसभा चुनाव में, पार्टी ने अपनी 77 सीटों में से 59 सीटें इसी क्षेत्र से जीती थीं। इसलिए, सत्ता की दौड़ में आगे रहने के लिए यहां निर्णायक बढ़त हासिल करना महत्वपूर्ण है। मतदान के बाद, कालीघाट से लेकर मुरलीधर लेन तक हर रात बेचैनी से भरी रहने की संभावना है, क्योंकि चार मई तक परिणाम का इंतजार है। बढ़े हुए मतदान को भाजपा सत्ता विरोधी लहर बता रही है, जबकि टीएमसी के पास लाभार्थी मतदाताओं की एक बड़ी फौज है जो आंकड़ों को बदल सकती है। बंगाल की राजनीति ने देश को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है, और इस चुनाव का परिणाम पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण होगा। चुनाव आयोग के प्रयासों से इस बार मतदान प्रक्रिया काफी हद तक शांतिपूर्ण रही है, जो उसके फैसलों को सही ठहराता है.
पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग ने राजनीतिक हलचलों को तेज कर दिया है। रिकॉर्ड तोड़ मतदान प्रतिशत, जो लगभग 92% के करीब पहुंचने का अनुमान है, पिछले चुनाव से लगभग 10% अधिक है। यह न केवल एक संख्या है, बल्कि राज्य की सत्ता के भविष्य का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, इसे वोट चोरी और बांग्ला मां के अपमान के रूप में चित्रित किया है। हालांकि, मतदान के आंकड़ों से पता चलता है कि मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में लगभग 50,000 फर्जी नाम हटाए गए, जिसके परिणामस्वरूप मतदान प्रतिशत में कम से कम 4% की वृद्धि हुई। यह चुनाव मनोवैज्ञानिक युद्ध का मैदान बन गया है, जिसे 'नर्वस 90 सिंड्रोम' कहा जा रहा है। पहले चरण में शांतिपूर्ण मतदान, अपेक्षाकृत कम हिंसा के साथ, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए एक मनोवैज्ञानिक लाभ माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी लगातार भयमुक्त मतदान की मांग करती रही है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बंगाली अस्मिता कार्ड के जवाब में, भाजपा ने 'भय या भरोसा' का नारा दिया है। टीएमसी ने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता बढ़ाकर और युवा साथी योजना के तहत युवाओं को भत्ता प्रदान करके मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है। हालांकि, यह देखना बाकी है कि ये योजनाएं मतदाताओं को कितना संतुष्ट कर पाती हैं। भाजपा के लिए यह पहला चरण एक परीक्षा के समान था। 2021 के विधानसभा चुनाव में, पार्टी ने अपनी 77 सीटों में से 59 सीटें इसी क्षेत्र से जीती थीं। इसलिए, सत्ता की दौड़ में आगे रहने के लिए यहां निर्णायक बढ़त हासिल करना महत्वपूर्ण है। मतदान के बाद, कालीघाट से लेकर मुरलीधर लेन तक हर रात बेचैनी से भरी रहने की संभावना है, क्योंकि चार मई तक परिणाम का इंतजार है। बढ़े हुए मतदान को भाजपा सत्ता विरोधी लहर बता रही है, जबकि टीएमसी के पास लाभार्थी मतदाताओं की एक बड़ी फौज है जो आंकड़ों को बदल सकती है। बंगाल की राजनीति ने देश को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है, और इस चुनाव का परिणाम पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण होगा। चुनाव आयोग के प्रयासों से इस बार मतदान प्रक्रिया काफी हद तक शांतिपूर्ण रही है, जो उसके फैसलों को सही ठहराता है
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