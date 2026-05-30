पश्चिम बंगाल में TMC नेता अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की घटना पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हमले की निंदा करते हुए कहा- बंगाल में TMC के प्रमुख नेता अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला करवा कर भाजपा ने यह साबित कर दिया है कि वह नफरत और हिंसक राजनीति के रास्ते पर चल रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि इतने संवेदनशील माहौल में पर्याप्त पुलिस व्यवस्था का न होना गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने आगे कहा कि किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। सपा प्रमुख ने इस पूरे घटनाक्रम को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की।

बंगाल में TMC नेता अभिषेक बनर्जी पर हमला: आरोपियों ने कच्चे अंडे फेंके, धक्का-मुक्की हुई, अखिलेश ने बीजेपी को बताया जिम्मेदार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में TMC नेता अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की निंदा की है। अखिलेश यादव ने इस घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया है।Attack on TMC leader Abhishek Banerjee: पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की घटना पर राजनीति क माहौल गरमा गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की निंदा की है और बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल, पश्चिम बंगाल में TMC नेता पर लोगों ने कच्चे अंडे फेंके और धक्का-मुक्की की। पश्चिम बंगाल में TMC नेता अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की घटना पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हमले की निंदा करते हुए कहा- बंगाल में TMC के प्रमुख नेता अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला करवा कर भाजपा ने यह साबित कर दिया है कि वह नफरत और हिंसक राजनीति के रास्ते पर चल रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि इतने संवेदनशील माहौल में पर्याप्त पुलिस व्यवस्था का न होना गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने आगे कहा कि किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। सपा प्रमुख ने इस पूरे घटनाक्रम को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं, इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।TMC ने अपने X अकाउंट पर वीडियो शेयर करके अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की जानकारी दी है। TMC ने लिखा- भाजपा के गुंडों ने एक मौजूदा सांसद पर बेरहमी से हमला करते हुए चौंकाने वाली गालियां दीं। अगर यह सोची-समझी राजनीति क हिंसा नहीं है, तो और क्या है?

TMC ने आगे लिखा- शुभेंदु, आपके कार्यकाल का एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है और बंगाल में कानून-व्यवस्था की भयावह स्थिति बिगड़ चुकी है। बंगाल की जनता देख रही है, पहले जनादेश चोरी के आरोप लगे। अब भय, धमकियों और अराजकता का माहौल है। बंगाल इस अराजकता से कहीं बेहतर स्थिति का हकदार है।अभिषेक बनर्जी सोनारपुर में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान अभिषेक बनर्जी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। लोगों ने अभिषेक बनर्जी का विरोध करते हुए उनके ऊपर कच्चे अंडे फेंके। विरोध के दौरान जमकर धक्का-मुक्की हुई। हंगामे की सूचना पर पुलिस ने हस्तक्षेप करके स्थिति को नियंत्रित किया। घटना के दौरान अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा टीम और प्रदर्शनकारियों के बीच भी झड़प हुई।हमले के बाद अभिषेक बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अभिषेक बनर्जी ने कहा- एक महीना भी नहीं हुआ और देखिए क्या हाल किया है?

ये है इनका लोकतंत्र का नमूना। उन्होंने भाजपा पर हमला करवाने का आरोप लगाया है। तृणमूल कांग्रेस ने इस हमले को साजिश बताते हुए BJP पर राज्य में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। फिलहाल, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।TMC सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की घटना पर भाजपा के राज्य सभा सांसद राहुल सिन्हा ने अपना पक्ष रखा है। राहुल सिन्हा ने कहा- अभिषेक बनर्जी को सोचना चाहिए कि बंगाल की जनता के मन में TMC के नेताओं के प्रति कितनी घृणा भरी हुई है। आगे चलकर ये लोग कहीं जाने लायक नहीं रहेंगे। इन्होंने जनता को बहुत कष्ट में डाला है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई कानून हाथ में लें





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

TMC नेता अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल भाजपा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TMC के 4 विधायकों के घर पहुंची CID, विधानसभा में जमा चिट्ठी के हस्ताक्षर पर उठे सवाल - cid probes tmc mla signatures in bengal assembly rowसीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस के चार विधायकों के घरों का दौरा किया, जिनमें नयना बंद्योपाध्याय और कुणाल घोष शामिल हैं। यह कार्रवाई विधानसभा में जमा एक पत्र पर हस्ताक्षरों के विवाद की जांच के लिए की गई है, जिस पर सवाल उठे हैं।

Read more »

बंगाल में TMC दफ्तरों से सरकारी सामान और दस्तावेज बरामद, बढ़ा सियासी घमासान - government property and documents recovered from tmc offices in bengal political turmoil intensifiesपश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के कई कार्यालयों से सरकारी राहत सामग्री और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। इस घटना ने राज्य में एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है, जिसमें विपक्ष ने निष्पक्ष जांच की मांग की है।

Read more »

TMC का चुनाव चिह्न भी विवादों में, कलाकार ने किया डिजाइन चोरी का दावा - tmc election symbol also in controversy artist claims design theftतृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिह्न ‘घासफूल’ को लेकर नया विवाद सामने आया है। वरिष्ठ कलाकार सोमनाथ चौधरी ने दावा किया है कि पार्टी के चर्चित प्रतीक का मूल डिजाइन उन्होंने तैयार किया था, लेकिन इसका श्रेय बाद में ममता बनर्जी ने अपने नाम कर लिया।

Read more »

RG Kar कांड को दबाने की कोशिश में लगा था पूरा तंत्र, सुखेंदु शेखर रॉय का बड़ा बयान | Rg Kar Case Government Tried To Suppress It Says Sukendu Roy StatementTMC MP Statement on RG Kar Case: तृणमूल सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने आरजी कर कांड पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि इसे दबाने की पूरी कोशिश की गई थी।

Read more »

बंगाल में अभिषेक बनर्जी से मारपीट: अंडे फेंके, शर्ट फाड़ी, चोर-चोर के नारे लगाए, हेलमेट पहनाकर निकाला गया; भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोपWest Bengal TMC MP Abhishek Banerjee Attack Update; पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में TMC सांसद अभिषेक बनर्जी से मारपीट हुई है। वह चुनावी हिंसा पीड़ितों से मिलने गए थे।

Read more »

‘बीजेपी मुझे मारना चाहती है, हाईकोर्ट जाएंगे’, हमले के बाद अभिषेक बनर्जी बोले | Attack On Mamata Banerjee Nephew Abhishek BanerjeeTMC सांसद अभिषेक बनर्जी जब सोनारपुर में चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों के परिवारों से मिलने गए, तो वहां के स्थानीय लोगों ने उनके साथ मारपीट की।

Read more »