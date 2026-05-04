बंगाल चुनाव: TMC के सितारे, BJP का जश्न और अन्य अपडेट

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में TMC द्वारा उतारे गए सेलिब्रिटी उम्मीदवारों, BJP के जश्न, और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का विस्तृत विवरण। नंदीग्राम की चुनावी स्थिति, विजय थलपति का राजनीतिक करियर और अन्य खबरों का समावेश।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) ने इस बार कई जानी-मानी हस्तियों को चुनावी मैदान में उतारा है। अभिनेत्री अरुंधति मैत्रा से लेकर सायंतिका बनर्जी तक, विभिन्न क्षेत्रों के सितारों ने TMC की ओर से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यह रणनीति पार्टी को मतदाताओं के बीच अधिक लोकप्रियता हासिल करने और चुनाव में बढ़त बनाने में मदद कर सकती है। नंदीग्राम , जो आंदोलनों की धरती और सत्ता का केंद्र रहा है, इस चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नंदीग्राम का चुनावी इतिहास काफी दिलचस्प रहा है, और इस बार भी यहां कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आसनसोल में भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) और TMC कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुई हैं, जिसमें लाठीचार्ज भी हुआ। काउंटिंग के दौरान आसनसोल में बवाल और हंगामे की खबरें भी सामने आई हैं। दक्षिण भारत के सुपरस्टार विजय थलपति के राजनीति क करियर ने भी काफी ध्यान आकर्षित किया है। वे कैसे एक सुपरस्टार से जन नेता बने, यह जानने के लिए लोग उत्सुक हैं। उनकी राजनीति क यात्रा और भविष्य की योजनाओं को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) का प्रदर्शन उत्साहजनक रहा है, और पार्टी मुख्यालय में भव्य जश्न मनाया जा रहा है। बंगाल के लिए BJP का प्लान-बी औद्योगिक पहचान को फिर से स्थापित करने पर केंद्रित है। पार्टी का मानना है कि बंगाल में उद्योगों को बढ़ावा देकर राज्य के विकास को गति दी जा सकती है। बंगाल में TMC कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो पर गुलाल लगाकर जश्न मनाया। राजस्थान रॉयल्स डील को लेकर विवाद भी सामने आया है, और सोमानी ग्रुप कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। पुणे में एक 4 साल की बच्ची के साथ हुई हैवानियत की घटना ने लोगों को आक्रोशित कर दिया है। सोशल मीडिया पर विजय थलपति का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे कभी चर्च तो कभी मंदिर में दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो उनके प्रशंसकों के बीच काफी पसंद किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने स्मार्टमीटर में हो रही कथित बेईमानी पर सवाल उठाते हुए EVM की निष्पक्षता पर भी संदेह जताया है। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर से दिवंगत बच्चे की मां लिपटकर रो पड़ी, जो एक मार्मिक दृश्य था। अभिनेता जैकी श्रॉफ ने एक नन्हे प्रशंसक के साथ पोज दिए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि यह वीडियो लैंडस्केप मोड में ठीक से नहीं दिखेगा, इसलिए बेहतर अनुभव के लिए पोट्रेट मोड का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल काफी गरमाया हुआ है, और विभिन्न राजनीति क दल मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। चुनाव के नतीजे राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। TMC और BJP के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन अन्य दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। बंगाल की जनता का फैसला राज्य के भविष्य को निर्धारित करेगा.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इस बार कई जानी-मानी हस्तियों को चुनावी मैदान में उतारा है। अभिनेत्री अरुंधति मैत्रा से लेकर सायंतिका बनर्जी तक, विभिन्न क्षेत्रों के सितारों ने TMC की ओर से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यह रणनीति पार्टी को मतदाताओं के बीच अधिक लोकप्रियता हासिल करने और चुनाव में बढ़त बनाने में मदद कर सकती है। नंदीग्राम, जो आंदोलनों की धरती और सत्ता का केंद्र रहा है, इस चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नंदीग्राम का चुनावी इतिहास काफी दिलचस्प रहा है, और इस बार भी यहां कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आसनसोल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और TMC कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुई हैं, जिसमें लाठीचार्ज भी हुआ। काउंटिंग के दौरान आसनसोल में बवाल और हंगामे की खबरें भी सामने आई हैं। दक्षिण भारत के सुपरस्टार विजय थलपति के राजनीतिक करियर ने भी काफी ध्यान आकर्षित किया है। वे कैसे एक सुपरस्टार से जन नेता बने, यह जानने के लिए लोग उत्सुक हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा और भविष्य की योजनाओं को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) का प्रदर्शन उत्साहजनक रहा है, और पार्टी मुख्यालय में भव्य जश्न मनाया जा रहा है। बंगाल के लिए BJP का प्लान-बी औद्योगिक पहचान को फिर से स्थापित करने पर केंद्रित है। पार्टी का मानना है कि बंगाल में उद्योगों को बढ़ावा देकर राज्य के विकास को गति दी जा सकती है। बंगाल में TMC कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो पर गुलाल लगाकर जश्न मनाया। राजस्थान रॉयल्स डील को लेकर विवाद भी सामने आया है, और सोमानी ग्रुप कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। पुणे में एक 4 साल की बच्ची के साथ हुई हैवानियत की घटना ने लोगों को आक्रोशित कर दिया है। सोशल मीडिया पर विजय थलपति का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे कभी चर्च तो कभी मंदिर में दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो उनके प्रशंसकों के बीच काफी पसंद किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने स्मार्टमीटर में हो रही कथित बेईमानी पर सवाल उठाते हुए EVM की निष्पक्षता पर भी संदेह जताया है। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर से दिवंगत बच्चे की मां लिपटकर रो पड़ी, जो एक मार्मिक दृश्य था। अभिनेता जैकी श्रॉफ ने एक नन्हे प्रशंसक के साथ पोज दिए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि यह वीडियो लैंडस्केप मोड में ठीक से नहीं दिखेगा, इसलिए बेहतर अनुभव के लिए पोट्रेट मोड का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल काफी गरमाया हुआ है, और विभिन्न राजनीतिक दल मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। चुनाव के नतीजे राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। TMC और BJP के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन अन्य दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। बंगाल की जनता का फैसला राज्य के भविष्य को निर्धारित करेगा





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

बंगाल चुनाव TMC BJP अरुंधति मैत्रा सायंतिका बनर्जी विजय थलपति नंदीग्राम आसनसोल राजस्थान रॉयल्स पुणे एवएम मैथिली ठाकुर जैकी श्रॉफ

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

पश्चिम बंगाल: फाल्टा सीट पर TMC और BJP में टकराव, मतगणना 4 मई कोपश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की मतगणना 4 मई को होगी। फाल्टा सीट पर वोटिंग के दौरान गड़बड़ी के आरोपों के बाद तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी आईटी सेल प्रमुख और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है, और फाल्टा सीट पर दोबारा चुनाव लड़ने की चुनौती दी है।

Read more »

भवानीपुर में मतगणना से पहले हंगामा, TMC ने BJP पर लगाया EVM परिसर में प्रवेश का आरोपपश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में मतगणना से एक दिन पहले तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। TMC का दावा है कि BJP के झंडे वाली दो कारों को EVM रखने वाले परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई, जिससे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर 24 परगना में भी TMC और BJP समर्थकों के बीच झड़प हुई।

Read more »

पश्चिम बंगाल: बाबरी मस्जिद वाले हुमायूं कबीर का TMC-BJP को झटका, नाओदा में रुझानों में सबसे आगेपश्चिम बंगाल के नाओदा सीट पर हुमायूं कबीर अपनी पार्टी AUJP से 2890 वोटों से आगे चल रहे हैं। उन्होंने TMC से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी और अब 22 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं।

Read more »

Bengal Election Memes: BJP की शुरुआती बढ़त के बाद TMC पर बने मीम्स, थलापति की परफॉर्मेंस देख शॉक हुई जनताWest Bengal Election Memes: पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए है। वैसे तो पश्चिम बंगाल के अलावा भी चारों राज्य अहम है। लेकिन ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल पर लोगों की खास निगाहें थी। जहां शुरुआती रुझानों में BJP बढ़त बनाती नजर आ रही है। जिसके चलते TMC पर मीम्स वायरल हो रहे...

Read more »

गढ़ में 55% सीटें हार रहीं ममता, क्या मुसलमान छिटके: बीजेपी ने सिर्फ 7% वोट से 117 सीटें कैसे बढ़ाईं; बंगाल...BJP West Bengal Assembly Election 2026 Result Winning Factors Analysis Explained; Follow Mamata Banerjee Suvendu Adhikari, BJP TMC Chunav Parinam, Bhartiya Janata Party, Amit Shah Winning Candidates On Dainik Bhaskar.

Read more »

गढ़ में 55% सीटें हार रहीं ममता, क्या मुसलमान छिटके: बीजेपी ने सिर्फ 7% वोट से 117 सीटें कैसे बढ़ाईं; बंगाल...BJP West Bengal Assembly Election 2026 Result Winning Factors Analysis Explained; Follow Mamata Banerjee Suvendu Adhikari, BJP TMC Chunav Parinam, Bhartiya Janata Party, Amit Shah Winning Candidates On Dainik Bhaskar.

Read more »