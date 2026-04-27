बंगाल चुनाव: एग्जिट पोल का इंतजार, 4 मई को मतगणना, टीएमसी-बीजेपी में कड़ी टक्कर

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त, एग्जिट पोल से पता चलेगा किसका पलड़ा भारी। टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर, कांग्रेस और वाम दलों की स्थिति पर भी नजर। नवभारत टाइम्स डॉट कॉम पर एग्जिट पोल के नतीजे और विश्लेषण के लिए बने रहें।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है और अब सभी की निगाहें एग्जिट पोल के नतीजों पर टिकी हैं। 4 मई को वोटों की गिनती होने वाली है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के माध्यम से यह जानने की उत्सुकता है कि तृणमूल कांग्रेस ( टीएमसी ) और भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) के बीच कड़ी टक्कर में किसका पलड़ा भारी रहा। कांग्रेस और वाम दलों का प्रदर्शन कैसा रहा, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। नवभारत टाइम्स डॉट कॉम अपने पाठकों के लिए एग्जिट पोल के विस्तृत परिणाम और गहन विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। पाठकों से अनुरोध है कि वे nbt.in के साथ जुड़े रहें ताकि उन्हें हर नवीनतम अपडेट मिल सके। इस चुनाव में कई दिलचस्प घटनाक्रम देखने को मिले हैं। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी अजय पाल शर्मा , जिन्हें उत्तर प्रदेश में 'सिंघम' के नाम से जाना जाता है, की बंगाल चुनाव में तैनाती ने राजनीति क हलचल मचा दी है। अभिषेक बनर्जी के गढ़ में उनकी नियुक्ति को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर कई मोर्चों पर हमला बोला है। 'जय श्री राम' के नारे को लेकर उन्होंने ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की और मंदिरों के दौरों के माध्यम से उत्तर प्रदेश तक एक संदेश भेजा। इस चुनाव में राजनीति क आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहा। तृणमूल कांग्रेस ने राहुल गांधी पर तीखे हमले किए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की प्रशंसा की, जो कि एक अप्रत्याशित घटना थी। बंगाल के जगतदल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से कुछ घंटे पहले हिंसा की घटना हुई, जिसमें टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाया, जबकि बीजेपी नेता यूसुफ पठान ने बंगाल चुनाव में टीएमसी को झटका देते हुए बीजेपी का समर्थन किया। कोलकाता में बीजेपी का प्रचार अभियान पूरे जोर-शोर से चल रहा है। तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन जैसे विपक्षी नेता दीदी (ममता बनर्जी) के समर्थन में पहुंचे और उन्होंने 'अबकी बार किसकी सरकार?
' सवाल का जवाब देने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतुआ समुदाय को एक बड़ी 'गारंटी' देते हुए घुसपैठियों को बंगाल छोड़ने की चेतावनी दी। उन्होंने 29 अप्रैल से पहले बंगाल छोड़ने की चेतावनी देते हुए कहा कि घुसपैठियों को बंगाल में कोई जगह नहीं है। यह बयान मतुआ समुदाय को साधने और बंगाल में अवैध घुसपैठ के मुद्दे को उठाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बंगाल चुनाव में इस बार युवाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। बंगाली युवा बाबाओं को अपने प्रभाव में रखते हैं, और इस चुनाव में उनकी राय और समर्थन किसी भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कुल मिलाकर, बंगाल चुनाव एक रोमांचक और अप्रत्याशित चुनाव रहा है, और एग्जिट पोल के नतीजे इस चुनाव के अंतिम परिणाम को लेकर उत्सुकता और बढ़ा देंगे। चुनाव के दौरान हुई हिंसा, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और विभिन्न नेताओं के बयानों ने इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। अब देखना यह है कि 4 मई को वोटों की गिनती के बाद बंगाल की जनता किस पार्टी को अपना समर्थन देती है। इस चुनाव के परिणाम देश की राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डालेंगे
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