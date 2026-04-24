बंगाल चुनाव: नैरेटिव में भाजपा आगे, बूथ पर TMC का दबदबा; दूसरे चरण की रणनीति

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान के बाद, दोनों दलों ने अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है। इस ग्राउंड रिपोर्ट में, हम दूसरे चरण की चुनावी रणनीति और संभावित परिणामों का विश्लेषण करते हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की चुनावी रणभूमि में राजनीतिक दलों की रणनीतियां चरम पर हैं। पहले चरण में रिकॉर्ड 92 प्रतिशत से अधिक मतदान के बाद, सियासी गलियारों में हलचल है। इस बार की सबसे खास बात यह है कि नैरेटिव गढ़ने की होड़ में भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) से आगे दिखाई दे रही है। हालांकि, जमीनी स्तर पर बूथ मैनेजमेंट अभी भी तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है। पहले चरण में भाजपा के बूथ टेबल खाली नहीं रहे, जो एक बड़ा बदलाव है। अब यह मुकाबला सिर्फ वोटों का नहीं, बल्कि नैरेटिव और जमीनी पकड़ का हो गया है। दोनों दलों ने पहले चरण के नतीजों के बाद अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है। भाजपा , नैरेटिव में बढ़त बनाए रखते हुए, अगले चरण की 142 सीटों पर बूथ प्रबंधन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वहीं, तृणमूल कांग्रेस , अपनी बूथ स्तर की मजबूत पकड़ का उपयोग करते हुए, भाजपा के नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद कमान संभाली है और शाह एवं भाजपा पर तीखा प्रहार कर रही हैं। पहले चरण में करीब 93% मतदान हुआ, जो 2011 में ममता बनर्जी के वामपंथी किले को ढहाने के समय के 84.

7% और 2021 के 82% से अधिक है। इस उच्च मतदान प्रतिशत को लेकर दो तरह के विश्लेषण सामने आ रहे हैं। भाजपा इसे सत्ता विरोधी लहर का संकेत मान रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस इसे महिला और ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन बता रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 152 में से 110 सीटें जीतने का दावा किया है, जबकि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसे 125 सीटों तक पहुंचाने की बात कही है। राजनीतिक विशेषज्ञ इन दावों को काडर का मनोबल बढ़ाने के लिए किया गया मनोवैज्ञानिक प्रयास मानते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और इस भारी मतदान को बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ बंगाल की अस्मिता का जवाब और अपनी कल्याणकारी योजनाओं की जीत बता रही हैं। दूसरे चरण की 142 सीटों पर असली चुनौती कोलकाता और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के शहरी इलाकों में है। ऐतिहासिक रूप से, शहरी तबका वोटिंग को लेकर उदासीन रहा है। 2021 के चुनाव में, राज्य का औसत मतदान 82 प्रतिशत था, जबकि कोलकाता जिले में यह आंकड़ा केवल 62-63 प्रतिशत के बीच था। प्रेसिडेंसी क्षेत्र की अन्य सीटों पर भी मतदान अक्सर 5-10 प्रतिशत कम रहता है। भाजपा का मानना है कि अगर शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ता है, तो उसकी सत्ता में आने की संभावना मजबूत होगी। इसके लिए, भाजपा ने अपने सभी पदाधिकारियों, उम्मीदवारों और अनुभवी कार्यकर्ताओं को दूसरे चरण की 142 सीटों पर उतार दिया है। उनका लक्ष्य घर-घर जाकर शहरी मतदाताओं को बूथ तक लाना है। तृणमूल कांग्रेस ने भी यही रणनीति अपनाते हुए मैन-टू-मैन मार्किंग शुरू कर दी है। तृणमूल कार्यकर्ता हर बूथ पर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनका कोर वोटर भ्रमित न हो और विपक्ष कोई नया नैरेटिव न बना पाए। पहले चरण के अभूतपूर्व मतदान ने चुनावी परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। अब दूसरे चरण में मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में ध्रुवीकरण, घुसपैठ और भ्रष्टाचार बनाम बंगाली अस्मिता की सीधी टक्कर है। अंतिम परिणाम 4 मई को घोषित किया जाएगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि बंगाल का यह चुनावी मुकाबला अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि बूथ प्रबंधन की सबसे कठिन परीक्षा बन चुका है। जो भी पार्टी भद्रलोक को घर से निकालकर बूथ तक ले जाने में सफल होगी, वही इस चुनावी रण में विजयी होगी। यह चुनाव न केवल राजनीतिक दलों के लिए, बल्कि बंगाल की जनता के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो राज्य के भविष्य का निर्धारण करेगा। मतदाताओं की भागीदारी और उनकी जागरूकता इस चुनाव को और भी महत्वपूर्ण बना रही है। राजनीतिक दलों को मतदाताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने और उनके मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा। बंगाल की राजनीति में यह चुनाव एक नया अध्याय लिखेगा, जिसमें विकास, समृद्धि और सामाजिक न्याय की भावना को बढ़ावा मिलेगा





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