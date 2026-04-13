बंगाल चुनाव से पहले ED की कार्रवाई: TMC का आरोप, निष्पक्ष चुनाव पर सवाल

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से 10 दिन पहले ED की कोयला घोटाले में कार्रवाई, I-PAC के डायरेक्टर गिरफ्तार। TMC का आरोप, चुनाव से पहले एजेंसियों का दुरुपयोग, निष्पक्ष चुनाव पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा- केंद्र सरकार की कार्रवाई होती तो क्या रुख होता?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक दस दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। ED ने I-PAC के डायरेक्टर और को-फाउंडर विनेश चंदेल को कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब राज्य में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होने हैं। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) ने इस कार्रवाई को चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश बताया है, जबकि ED का कहना है कि यह एक स्वतंत्र जांच है जिसका चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है।

TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, उनका कहना है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कार्रवाई से निष्पक्ष चुनाव की भावना को ठेस पहुंचती है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और अन्य जांच एजेंसियां चुनाव के दौरान डर का माहौल बनाने का काम कर रही हैं। इस मामले में, अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि BJP और केंद्र सरकार चुनाव से पहले बंगाल में एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। बनर्जी ने इस मामले में केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि बंगाल किसी भी दबाव में नहीं आएगा। इस बीच, जांच एजेंसी ने दिल्ली और बेंगलुरु में भी I-PAC से जुड़े कुछ अन्य लोगों के ठिकानों पर छापे मारे।

I-PAC एक प्रमुख राजनीतिक परामर्शदात्री कंपनी है जो विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीतियां बनाती है। विनेश चंदेल इस कंपनी के प्रमुख संस्थापकों में से एक हैं। इससे पहले, ED ने जनवरी में भी I-PAC के एक अन्य डायरेक्टर प्रतीक जैन के कोलकाता स्थित घर और ऑफिस पर छापा मारा था। उस समय, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी घटनास्थल पर पहुंची थीं और उन्होंने ED की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। ED ने इस मामले में मुख्यमंत्री पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया था। ED का कहना है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर अपील भी दायर की है, जिसमें जांच में हस्तक्षेप करने और राज्य प्रशासन द्वारा दस्तावेजों को जब्त करने की बात कही गई है।

TMC का आरोप है कि ED चुनाव से ठीक पहले I-PAC की चुनावी रणनीतियों से जुड़े दस्तावेज हासिल करने की कोशिश कर रही है। यह मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर सुनवाई की और राज्य सरकार से सवाल किया कि अगर केंद्र सरकार इस तरह की कार्रवाई करती तो उनका रुख क्या होता। इस घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है और चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। विभिन्न राजनीतिक विश्लेषक इस घटनाक्रम को चुनाव के नतीजों पर पड़ने वाले असर का आकलन कर रहे हैं।

इस पूरे घटनाक्रम में, I-PAC और उसके डायरेक्टरों पर कोयला चोरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। CBI ने इस मामले में FIR दर्ज की थी और ED इस मामले की जांच कर रही है। ED का आरोप है कि इस घोटाले में करोड़ों रुपये की हेराफेरी हुई है और I-PAC तक हवाला के जरिए पैसे भेजे गए। इस मामले में अब तक कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इस घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा कर दिया है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है और चुनाव के नतीजों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। इस घटनाक्रम ने राज्य में चुनाव प्रचार के तरीकों और राजनीतिक दलों के बीच रिश्तों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में, TMC और ED दोनों ही अपनी-अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं और यह मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है, जिसकी सुनवाई जारी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले का चुनाव पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और आने वाले दिनों में यह एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है।





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