बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत: अमित शाह का बढ़ता कद

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राष्ट्रीय राजनीति में और मजबूत कर दिया है। इस जीत के पीछे अमित शाह की रणनीतिक कुशलता और चुनाव प्रबंधन का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) की ऐतिहासिक जीत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राष्ट्रीय राजनीति में एक नई ऊँचाई पर पहुंचा दिया है। चुनाव के पहले चरण के बाद ही अमित शाह ने भविष्यवाणी कर दी थी कि बंगाल में बीजेपी का शासन स्थापित होगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। गुजरात के गांधीनगर जिले के एक छोटे से गांव माणसा से ताल्लुक रखने वाले अमित शाह की रणनीतिक कुशलता के आगे तृणमूल कांग्रेस ( टीएमसी ) पूरी तरह से बेबस हो गई। चुनाव परिणाम ों के अंतिम आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी को 294 सीटों में से 207 सीटें मिलीं, जबकि टीएमसी मात्र 80 सीटों पर सिमट गई। फाल्टा सीट के लिए 21 मई को मतदान होगा और 24 मई को परिणाम घोषित किया जाएगा। बंगाल में बीजेपी की इस अभूतपूर्व जीत के बाद हर तरफ अमित शाह की रणनीति और चुनाव प्रबंधन की चर्चा हो रही है। अमित शाह ने टीएमसी के खिलाफ सीधे तौर पर मोर्चा संभाला और लगभग 14 दिनों तक लगातार बंगाल में डेरा डाले रखा। बंगाल में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 20 रैलियों का आयोजन किया, लेकिन सबसे अधिक प्रचार अमित शाह ने किया। उन्होंने बंगाल प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य और नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी के साथ मिलकर फ्रंट पर रहकर चुनाव का नेतृत्व किया, वहीं दूसरी ओर, शाह के पांच विश्वासपात्र नेताओं ने वॉर रूम में बैठकर रणनीति को जमीनी स्तर पर उतारने की जिम्मेदारी संभाली। अमित शाह ने आक्रामक प्रचार के साथ-साथ पार्टी के सभी कार्यों का समन्वय किया और आवश्यक निर्देश दिए। बंगाल की जीत में अमित शाह के लिए 'पांडव' की भूमिका निभाने वाले ये नेता थे: धर्मेंद्र प्रधान , भूपेंद्र यादव , सुनील बंसल , बिप्लब देब और अमित मालवीय । धर्मेंद्र प्रधान , जो कई राज्यों में बीजेपी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, उन्होंने पूरे चुनाव अभियान के लिए मुख्य रणनीतिकार के रूप में काम किया। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व और राज्य इकाई के बीच एक मजबूत सेतु का निर्माण किया, जिससे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों और दौरों का प्रभावी उपयोग किया जा सके। इसके अतिरिक्त, उन्होंने स्थानीय टीमों को मार्गदर्शन भी प्रदान किया। भूपेंद्र यादव , जो एक कुशल संगठनकार के रूप में जाने जाते हैं, ने माइक्रो-मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया की जटिल कानूनी पहलुओं को समझा और बिहार और अन्य राज्यों में अपने अनुभव का उपयोग बंगाल के चुनौतीपूर्ण चुनावी माहौल में किया। भूपेंद्र यादव गुजरात के भी प्रभारी हैं। सुनील बंसल , जिन्हें अमित शाह की खोज माना जाता है, ने पहले उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया था। शाह के निर्देश पर, उन्होंने बंगाल में जमीनी स्तर पर 'पन्ना प्रमुखों' (बूथ-स्तरीय समन्वयक) की एक मजबूत टीम बनाई। उनका मुख्य उद्देश्य बीजेपी के लिए एक मजबूत और अनुशासित संगठनात्मक ढांचा तैयार करना था, ताकि टीएमसी के कैडर-आधारित सिस्टम का मुकाबला किया जा सके। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब को अपने राज्य में लेफ्ट के खिलाफ लड़ने और उन्हें सत्ता से हटाने का प्रत्यक्ष अनुभव है। बंगाल में, उन्होंने उन क्षेत्रों में विशेष रूप से काम किया, जहां की संस्कृति और भाषा त्रिपुरा से काफी मिलती-जुलती थी। उन्होंने स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया और आक्रामक प्रचार शैली को बढ़ावा दिया। अमित मालवीय , बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख, ने डिजिटल फ्रंट पर नैरेटिव की लड़ाई का नेतृत्व किया। संदेशखाली से लेकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले तक, उन्होंने सोशल मीडिया का उपयोग करके लोगों को महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में गहराई से, ध्यानपूर्वक और संवेदनशीलता के साथ जानकारी दी। इससे सत्तारूढ़ टीएमसी के खिलाफ एक मजबूत माहौल बना। उन्होंने डिजिटल चैनलों के माध्यम से टीएमसी की प्रचार मशीनरी को एक मजबूत चुनौती दी। राहुल गांधी के ममता बनर्जी पर किए गए हमलों और युसूफ पठान की बीजेपी की प्रशंसा का भी मालवीय की टीम ने प्रभावी ढंग से उपयोग किया। बंगाल में बीजेपी की यह जीत अमित शाह की राजनीति क दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व का प्रमाण है.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की ऐतिहासिक जीत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राष्ट्रीय राजनीति में एक नई ऊँचाई पर पहुंचा दिया है। चुनाव के पहले चरण के बाद ही अमित शाह ने भविष्यवाणी कर दी थी कि बंगाल में बीजेपी का शासन स्थापित होगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। गुजरात के गांधीनगर जिले के एक छोटे से गांव माणसा से ताल्लुक रखने वाले अमित शाह की रणनीतिक कुशलता के आगे तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पूरी तरह से बेबस हो गई। चुनाव परिणामों के अंतिम आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी को 294 सीटों में से 207 सीटें मिलीं, जबकि टीएमसी मात्र 80 सीटों पर सिमट गई। फाल्टा सीट के लिए 21 मई को मतदान होगा और 24 मई को परिणाम घोषित किया जाएगा। बंगाल में बीजेपी की इस अभूतपूर्व जीत के बाद हर तरफ अमित शाह की रणनीति और चुनाव प्रबंधन की चर्चा हो रही है। अमित शाह ने टीएमसी के खिलाफ सीधे तौर पर मोर्चा संभाला और लगभग 14 दिनों तक लगातार बंगाल में डेरा डाले रखा। बंगाल में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 20 रैलियों का आयोजन किया, लेकिन सबसे अधिक प्रचार अमित शाह ने किया। उन्होंने बंगाल प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य और नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी के साथ मिलकर फ्रंट पर रहकर चुनाव का नेतृत्व किया, वहीं दूसरी ओर, शाह के पांच विश्वासपात्र नेताओं ने वॉर रूम में बैठकर रणनीति को जमीनी स्तर पर उतारने की जिम्मेदारी संभाली। अमित शाह ने आक्रामक प्रचार के साथ-साथ पार्टी के सभी कार्यों का समन्वय किया और आवश्यक निर्देश दिए। बंगाल की जीत में अमित शाह के लिए 'पांडव' की भूमिका निभाने वाले ये नेता थे: धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल, बिप्लब देब और अमित मालवीय। धर्मेंद्र प्रधान, जो कई राज्यों में बीजेपी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, उन्होंने पूरे चुनाव अभियान के लिए मुख्य रणनीतिकार के रूप में काम किया। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व और राज्य इकाई के बीच एक मजबूत सेतु का निर्माण किया, जिससे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों और दौरों का प्रभावी उपयोग किया जा सके। इसके अतिरिक्त, उन्होंने स्थानीय टीमों को मार्गदर्शन भी प्रदान किया। भूपेंद्र यादव, जो एक कुशल संगठनकार के रूप में जाने जाते हैं, ने माइक्रो-मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया की जटिल कानूनी पहलुओं को समझा और बिहार और अन्य राज्यों में अपने अनुभव का उपयोग बंगाल के चुनौतीपूर्ण चुनावी माहौल में किया। भूपेंद्र यादव गुजरात के भी प्रभारी हैं। सुनील बंसल, जिन्हें अमित शाह की खोज माना जाता है, ने पहले उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया था। शाह के निर्देश पर, उन्होंने बंगाल में जमीनी स्तर पर 'पन्ना प्रमुखों' (बूथ-स्तरीय समन्वयक) की एक मजबूत टीम बनाई। उनका मुख्य उद्देश्य बीजेपी के लिए एक मजबूत और अनुशासित संगठनात्मक ढांचा तैयार करना था, ताकि टीएमसी के कैडर-आधारित सिस्टम का मुकाबला किया जा सके। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब को अपने राज्य में लेफ्ट के खिलाफ लड़ने और उन्हें सत्ता से हटाने का प्रत्यक्ष अनुभव है। बंगाल में, उन्होंने उन क्षेत्रों में विशेष रूप से काम किया, जहां की संस्कृति और भाषा त्रिपुरा से काफी मिलती-जुलती थी। उन्होंने स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया और आक्रामक प्रचार शैली को बढ़ावा दिया। अमित मालवीय, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख, ने डिजिटल फ्रंट पर नैरेटिव की लड़ाई का नेतृत्व किया। संदेशखाली से लेकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले तक, उन्होंने सोशल मीडिया का उपयोग करके लोगों को महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में गहराई से, ध्यानपूर्वक और संवेदनशीलता के साथ जानकारी दी। इससे सत्तारूढ़ टीएमसी के खिलाफ एक मजबूत माहौल बना। उन्होंने डिजिटल चैनलों के माध्यम से टीएमसी की प्रचार मशीनरी को एक मजबूत चुनौती दी। राहुल गांधी के ममता बनर्जी पर किए गए हमलों और युसूफ पठान की बीजेपी की प्रशंसा का भी मालवीय की टीम ने प्रभावी ढंग से उपयोग किया। बंगाल में बीजेपी की यह जीत अमित शाह की राजनीतिक दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व का प्रमाण है





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