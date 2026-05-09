बंगाल में भाजपा का ऐतिहासिक उदय: सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

पश्चिम बंगाल में 15 साल के टीएमसी शासन के बाद पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। सुवेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी और 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में आयोजित एक भव्य और अभूतपूर्व शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस के पंद्रह वर्षों के शासन का अंत हुआ और राज्य की सत्ता में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आगमन हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नौवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जो इस राज्य में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। यह आयोजन मात्र एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं था, बल्कि यह श्याम प्रसाद मुखर्जी की इस पवित्र भूमि पर भाजपा के राजनीति क वर्चस्व के आगाज का प्रतीक था। समारोह का माहौल किसी राजनीति क उत्सव से कम नहीं था, जहाँ चारों ओर उत्साह और परिवर्तन की लहर देखी गई। इस आयोजन ने यह स्पष्ट कर दिया कि बंगाल की जनता ने एक बड़े बदलाव को स्वीकार किया है और अब राज्य विकास तथा सुशासन के एक नए पथ पर अग्रसर होने के लिए तैयार है। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस ऐतिहासिक परिवर्तन को अपनी आँखों से देखा। इस शपथ ग्रहण समारोह की सबसे विशिष्ट बात इसमें उपस्थित देश के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी , गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ-साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए के तमाम घटक दलों के वरिष्ठ नेता इस साक्षी बने। भारतीय राजनीति के इतिहास में यह शायद पहला मौका था जब किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री के साथ-साथ देश के 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक साथ उपस्थिति दर्ज कराई। मंच पर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, बिहार के सम्राट चौधरी, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, राजस्थान के भजन लाल शर्मा, असम के हिमंत बिस्व सरमा, ओडिशा के मोहन चरण माजी, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, दिल्ली के रेखा गुप्ता और गोवा के प्रमोद सावंत उपस्थित रहे। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू और नागालैंड के निफ्यू रियो जैसे एनडीए सहयोगी राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद थे। उप मुख्यमंत्रियों में ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, दिया कुमारी और सुनेत्रा पवार ने भी अपनी उपस्थिति से समारोह की गरिमा बढ़ाई। केंद्रीय मंत्रियों में नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान और भूपेंद्र यादव भी शामिल थे। एनडीए के घटक दलों से संजय झा, चिराग पासवान और जितनराम माजी जैसे नेताओं ने भी शिरकत की। साथ ही स्मृति ईरानी, सुनील बंसल और मंगल पांडेय जैसे प्रमुख नेताओं की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को एक राष्ट्रीय शक्ति प्रदर्शन के रूप में बदल दिया। राजनीति क दिग्गजों के अलावा, बंगाल की सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रमुख हस्तियों ने भी इस समारोह में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। बांग्ला फिल्म और मनोरंजन जगत के कई बड़े चेहरे ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नजर आए। दिग्गज अभिनेता प्रसनजीत चटर्जी, जो अपनी सफेद कमीज में शालीन लग रहे थे, और अभिनेता जीत, जो समय से काफी पहले पहुँच चुके थे, ने सबका ध्यान खींचा। जीत की उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी गई क्योंकि वे आमतौर पर राजनीति क आयोजनों से दूर रहते हैं। अभिनेता जिस्सू सेनगुप्ता भी अपनी विशिष्ट शैली में उपस्थित थे। संगीत और नृत्य जगत से पंडित अजय चक्रवर्ती और नृत्यांगना ममता शंकर ने भी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनकर राज्य के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। ममता शंकर ने उम्मीद जताई कि राज्य के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएंगे और विकास की नई धारा बहेगी। अभिनेता ऋषि कौशिक और बंगाली टेलीविजन उद्योग के कई कलाकार भी इस भीड़ का हिस्सा बने। पूरे मैदान में लाखों की संख्या में समर्थकों का हुजूम उमड़ा हुआ था, जहाँ भगवा झंडों की लहर और जय श्रीराम तथा भारत माता की जय के गगनभेदी नारों ने पूरे वातावरण को भक्ति और राष्ट्रवाद के रंग में रंग दिया था। यह आयोजन केवल एक राजनीति क सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि एक विशाल जन-उत्सव में तब्दील हो गया जिसने बंगाल की नई राजनीति क दिशा निर्धारित की.

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में आयोजित एक भव्य और अभूतपूर्व शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस के पंद्रह वर्षों के शासन का अंत हुआ और राज्य की सत्ता में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आगमन हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नौवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जो इस राज्य में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। यह आयोजन मात्र एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं था, बल्कि यह श्याम प्रसाद मुखर्जी की इस पवित्र भूमि पर भाजपा के राजनीतिक वर्चस्व के आगाज का प्रतीक था। समारोह का माहौल किसी राजनीतिक उत्सव से कम नहीं था, जहाँ चारों ओर उत्साह और परिवर्तन की लहर देखी गई। इस आयोजन ने यह स्पष्ट कर दिया कि बंगाल की जनता ने एक बड़े बदलाव को स्वीकार किया है और अब राज्य विकास तथा सुशासन के एक नए पथ पर अग्रसर होने के लिए तैयार है। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस ऐतिहासिक परिवर्तन को अपनी आँखों से देखा। इस शपथ ग्रहण समारोह की सबसे विशिष्ट बात इसमें उपस्थित देश के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ-साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए के तमाम घटक दलों के वरिष्ठ नेता इस साक्षी बने। भारतीय राजनीति के इतिहास में यह शायद पहला मौका था जब किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री के साथ-साथ देश के 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक साथ उपस्थिति दर्ज कराई। मंच पर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, बिहार के सम्राट चौधरी, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, राजस्थान के भजन लाल शर्मा, असम के हिमंत बिस्व सरमा, ओडिशा के मोहन चरण माजी, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, दिल्ली के रेखा गुप्ता और गोवा के प्रमोद सावंत उपस्थित रहे। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू और नागालैंड के निफ्यू रियो जैसे एनडीए सहयोगी राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद थे। उप मुख्यमंत्रियों में ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, दिया कुमारी और सुनेत्रा पवार ने भी अपनी उपस्थिति से समारोह की गरिमा बढ़ाई। केंद्रीय मंत्रियों में नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान और भूपेंद्र यादव भी शामिल थे। एनडीए के घटक दलों से संजय झा, चिराग पासवान और जितनराम माजी जैसे नेताओं ने भी शिरकत की। साथ ही स्मृति ईरानी, सुनील बंसल और मंगल पांडेय जैसे प्रमुख नेताओं की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को एक राष्ट्रीय शक्ति प्रदर्शन के रूप में बदल दिया। राजनीतिक दिग्गजों के अलावा, बंगाल की सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रमुख हस्तियों ने भी इस समारोह में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। बांग्ला फिल्म और मनोरंजन जगत के कई बड़े चेहरे ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नजर आए। दिग्गज अभिनेता प्रसनजीत चटर्जी, जो अपनी सफेद कमीज में शालीन लग रहे थे, और अभिनेता जीत, जो समय से काफी पहले पहुँच चुके थे, ने सबका ध्यान खींचा। जीत की उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी गई क्योंकि वे आमतौर पर राजनीतिक आयोजनों से दूर रहते हैं। अभिनेता जिस्सू सेनगुप्ता भी अपनी विशिष्ट शैली में उपस्थित थे। संगीत और नृत्य जगत से पंडित अजय चक्रवर्ती और नृत्यांगना ममता शंकर ने भी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनकर राज्य के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। ममता शंकर ने उम्मीद जताई कि राज्य के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएंगे और विकास की नई धारा बहेगी। अभिनेता ऋषि कौशिक और बंगाली टेलीविजन उद्योग के कई कलाकार भी इस भीड़ का हिस्सा बने। पूरे मैदान में लाखों की संख्या में समर्थकों का हुजूम उमड़ा हुआ था, जहाँ भगवा झंडों की लहर और जय श्रीराम तथा भारत माता की जय के गगनभेदी नारों ने पूरे वातावरण को भक्ति और राष्ट्रवाद के रंग में रंग दिया था। यह आयोजन केवल एक राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि एक विशाल जन-उत्सव में तब्दील हो गया जिसने बंगाल की नई राजनीतिक दिशा निर्धारित की





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पश्चिम बंगाल सुवेंदु अधिकारी भाजपा शपथ ग्रहण नरेंद्र मोदी

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