बंगाल में परिवर्तन की लहर, भाजपा सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के बाद दावा किया कि भाजपा 110 से अधिक सीटें जीतेगी और 4 मई को राज्य में सरकार बनाएगी। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और घुसपैठ रोकने का वादा किया।

पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि बंगाल में भारी मतदान भय से भरोसे की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) पहले चरण की 152 सीटों में से 110 सीटें जीतने की ओर अग्रसर है और 4 मई को राज्य में भाजपा सरकार बनेगी। शाह ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा होगी और उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया कि भाजपा का शासन आने पर बंगाल के लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बंगाल के अगले मुख्यमंत्री बंगाल के ही होंगे, लेकिन वह मुख्यमंत्री का भतीजा नहीं, बल्कि भाजपा का एक समर्पित कार्यकर्ता होगा। अमित शाह ने ममता बनर्जी के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने महिलाओं से रात 7 बजे के बाद सड़कों पर निकलने से बचने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि 5 मई के बाद, बंगाल की हर बेटी बिना किसी डर के रात में भी सुरक्षित रूप से घूम सकेगी। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा किया और कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से जांच कराएगी। उन्होंने 'परिवर्तन' के आह्वान का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि इसका मतलब केवल विधायकों या सरकार बदलने का नहीं है, बल्कि बंगाल को घुसपैठ मुक्त बनाना है। इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुगली नदी में नाव की सवारी की और नाविकों से बातचीत की, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने गंगा नदी के बंगाल के जीवन में महत्व पर प्रकाश डाला। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कमरहाटी में एक रैली में कहा कि बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद, उन लोगों को सबक सिखाया जाएगा जिन्होंने भाजपा उम्मीदवारों पर हमला किया। अमित शाह ने यह भी आश्वासन दिया कि धार्मिक उत्सवों पर किसी भी तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और असम की तर्ज पर बंगाल में अवैध कब्जों को हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने देश के विकास में बंगाल की भूमिका पर जोर दिया और मतदाताओं से भाजपा को समर्थन देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में जनता का समर्थन स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है और दूसरे चरण में भी यह उत्साह जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल में लंबे समय बाद शांति का माहौल है और इसके लिए उन्होंने पुलिस को धन्यवाद दिया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बंगाल में दो रैलियां संबोधित कीं और मतदाताओं से परिवर्तन के लिए वोट देने का आग्रह किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले चरण के मतदान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभी इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए.

पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि बंगाल में भारी मतदान भय से भरोसे की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पहले चरण की 152 सीटों में से 110 सीटें जीतने की ओर अग्रसर है और 4 मई को राज्य में भाजपा सरकार बनेगी। शाह ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा होगी और उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया कि भाजपा का शासन आने पर बंगाल के लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बंगाल के अगले मुख्यमंत्री बंगाल के ही होंगे, लेकिन वह मुख्यमंत्री का भतीजा नहीं, बल्कि भाजपा का एक समर्पित कार्यकर्ता होगा। अमित शाह ने ममता बनर्जी के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने महिलाओं से रात 7 बजे के बाद सड़कों पर निकलने से बचने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि 5 मई के बाद, बंगाल की हर बेटी बिना किसी डर के रात में भी सुरक्षित रूप से घूम सकेगी। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा किया और कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से जांच कराएगी। उन्होंने 'परिवर्तन' के आह्वान का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि इसका मतलब केवल विधायकों या सरकार बदलने का नहीं है, बल्कि बंगाल को घुसपैठ मुक्त बनाना है। इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुगली नदी में नाव की सवारी की और नाविकों से बातचीत की, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने गंगा नदी के बंगाल के जीवन में महत्व पर प्रकाश डाला। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कमरहाटी में एक रैली में कहा कि बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद, उन लोगों को सबक सिखाया जाएगा जिन्होंने भाजपा उम्मीदवारों पर हमला किया। अमित शाह ने यह भी आश्वासन दिया कि धार्मिक उत्सवों पर किसी भी तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और असम की तर्ज पर बंगाल में अवैध कब्जों को हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने देश के विकास में बंगाल की भूमिका पर जोर दिया और मतदाताओं से भाजपा को समर्थन देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में जनता का समर्थन स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है और दूसरे चरण में भी यह उत्साह जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल में लंबे समय बाद शांति का माहौल है और इसके लिए उन्होंने पुलिस को धन्यवाद दिया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बंगाल में दो रैलियां संबोधित कीं और मतदाताओं से परिवर्तन के लिए वोट देने का आग्रह किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले चरण के मतदान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभी इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए





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