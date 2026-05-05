बंगाल फतह: BJP ने पूर्वी भारत में मजबूत की राजनीतिक पकड़

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 2026 में पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पूर्वी भारत में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत किया है। ‘अंग, बंग और कलिंग’ में सत्ता स्थापित कर पार्टी ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक लक्ष्य हासिल किया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) ने 2026 में पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पूर्वी भारत में अपनी राजनीति क पकड़ को एक नए शिखर पर पहुंचा दिया है। ‘अंग, बंग और कलिंग’ यानी बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में सत्ता स्थापित कर पार्टी ने उस राजनीति क लक्ष्य को हासिल कर लिया है, जिसे कभी दूर की कौड़ी माना जाता था। यह जीत सिर्फ एक चुनाव ी सफलता नहीं, बल्कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई राजनीति क यात्रा का अहम पड़ाव है, जिसने धीरे-धीरे उन क्षेत्रों में भी पार्टी का विस्तार किया जहां कभी उसकी पहुंच सीमित मानी जाती थी। पूर्वी भारत में BJP का ‘त्रिकोण’ पूरा ओडिशा में 2024 के विधानसभा चुनाव में नवीन पटनायक सरकार को हटाना, 2025 में बिहार में NDA की वापसी और अब 2026 में बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को हराना। इन तीनों घटनाओं ने BJP के पूर्वी भारत में मजबूत ‘पावर आर्क’ को पूरा कर दिया है। बिहार में जहां सम्राट चौधरी के नेतृत्व में NDA ने सत्ता संभाली, वहीं बंगाल में ममता बनर्जी के लंबे शासन को समाप्त कर BJP ने सबसे कठिन राजनीति क किलों में से एक को जीत लिया। सीमित उपस्थिति से राष्ट्रीय विस्तार तक 2014 में सीमित राज्यों तक सिमटी BJP आज 2026 में देश के बड़े भूभाग पर शासन कर रही है। NDA के साथ मिलकर पार्टी का प्रभाव न केवल भौगोलिक रूप से बढ़ा है, बल्कि देश की बड़ी आबादी अब उन राज्यों में रहती है जहां BJP या उसके सहयोगी सत्ता में हैं। यह बदलाव सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीति क भी है। पार्टी ने खुद को ‘हिंदी पट्टी’ तक सीमित रहने वाली छवि से बाहर निकालकर एक व्यापक राष्ट्रीय ताकत के रूप में स्थापित किया है। बंगाल विजय: सबसे बड़ा मोर्चा फतह पश्चिम बंगाल की जीत BJP के इस विस्तार का सबसे अहम पड़ाव मानी जा रही है। एक दशक से अधिक समय तक ममता बनर्जी के मजबूत गढ़ रहे इस राज्य में पार्टी की जीत संगठनात्मक रणनीति और लंबी तैयारी का परिणाम है। गृह मंत्री अमित शाह का ‘अंग, बंग, कलिंग’ का नारा अब हकीकत बन चुका है। बंगाल में उनकी आक्रामक रणनीति, मजबूत बूथ स्तर की तैयारी और पहचान, कल्याण योजनाओं व शासन के मुद्दों पर केंद्रित प्रचार ने BJP को निर्णायक बढ़त दिलाई। असम में मजबूती बरकरार जहां बंगाल में विस्तार हुआ, वहीं असम में BJP ने अपनी स्थिति और मजबूत की। हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में पार्टी ने न सिर्फ सत्ता बरकरार रखी, बल्कि सीट और वोट शेयर दोनों में बढ़ोतरी की। महिला मतदाताओं की भागीदारी, कल्याणकारी योजनाएं और रणनीतिक गठबंधन यहां सफलता के प्रमुख कारक रहे। विचारधारा और रणनीति का विस्तार पूर्वी भारत में BJP की सफलता एक व्यापक वैचारिक बदलाव को भी दर्शाती है। पार्टी ने अलग-अलग राज्यों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार अपनी रणनीति को ढाला है। बंगाल में जहां पहचान और शासन का मुद्दा प्रमुख रहा, वहीं असम में अवैध प्रवासन जैसे मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया गया। इसके साथ ही कल्याणकारी योजनाएं और राष्ट्रवाद का संदेश भी पार्टी के अभियान का केंद्र रहे। मोदी फैक्टर बना रहा निर्णायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता BJP के विस्तार की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में झटकों के बावजूद उनकी छवि विकास, मजबूत नेतृत्व और राष्ट्रीय गर्व ने पार्टी को नए क्षेत्रों में समर्थन दिलाने में मदद की। BJP का चुनाव ी मॉडल अब स्पष्ट दिखता है कि मोदी जनसमर्थन का माहौल बनाते हैं और अमित शाह की संगठनात्मक रणनीति उसे जीत में बदलती है। विपक्ष के सामने चुनौती BJP के विस्तार के साथ ही विपक्ष के लिए राजनीति क जमीन सिमटती नजर आ रही है। कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों को अपने पारंपरिक गढ़ बचाने में भी कठिनाई हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बंगाल और असम में गड़बड़ी के आरोप लगाए, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने परिणामों को मिश्रित बताया और इसे वैचारिक लड़ाई करार दिया। कल्याण योजनाएं और महिला मतदाता निर्णायक हाल के चुनाव ों में महिलाओं के लिए नकद हस्तांतरण योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निर्णायक कारक बनकर उभरे हैं। बंगाल में महिला सुरक्षा और ‘वेलफेयर थकान’ जैसे मुद्दों ने सत्ता विरोधी रुझान को बढ़ावा दिया, जिसका फायदा BJP को मिला। प्रवासन और विकास की राजनीति बंगाल से रोजगार के लिए बढ़ते प्रवासन ने भी चुनाव ी विमर्श को प्रभावित किया। BJP ने इसे विकास बनाम ठहराव के मुद्दे के रूप में पेश किया, जो मतदाताओं के बीच असरदार साबित हुआ। आगे की रणनीति: 2027 पर नजर पूर्व में मिली सफलता के बाद BJP अब उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा जैसे राज्यों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। बंगाल की 42 लोकसभा सीटें पार्टी के राष्ट्रीय समीकरण में अहम भूमिका निभाएंगी। बदला हुआ राजनीति क परिदृश्य ‘अंग, बंग और कलिंग’ में पकड़ मजबूत कर BJP ने भारत की राजनीति का नया नक्शा तैयार किया है। अब सवाल यह है कि यह प्रभुत्व आगे भी कायम रहेगा या विपक्ष इसके खिलाफ नई रणनीति के साथ वापसी करेगा.

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