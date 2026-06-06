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बंदगी कालरा 'धुरंधर 2' के जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग पर निराश

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बंदगी कालरा 'धुरंधर 2' के जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग पर निराश
बंदगी कालराधुरंधर 2जियोहॉटस्टार
📆06-06-2026 08:53:00
📰Dainik Jagran
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बड़े बॉस 11 की पॉपुलर कंटेस्टेंट बंदगी कालरा ने रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' जियोहॉटस्टार पर देखने के पश्चात निराशा जाहिर की। उन्होंने विज्ञापनों की बढ़ती संख्या और ऑडियो की गुणवत्ता पर शिकायत की और सुझाव दिया कि फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होनी चाहिए थी।

बड़े बॉस 11 की पॉपुलर कंटेस्टेंट बंदगी कालरा ने रणवीर सिंह की फिल्म ' धुरंधर 2 : रिवेंज' के जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग के बारे में अपनी निराशा व्यक्त की। फिल्म 5 जून से जियोहॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीम हो रही है, लेकिन बंदगी ने कहा कि ऐसा देखना कठिन था। उन्होंने एक्स पर लिखा कि फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होनी चाहिए थी। उनके शब्दों में, फिल्म में बार-बार आने वाले विज्ञापन इतने लंबे और परेशान करने वाले थे कि दर्शक भूल जाते हैं कि वे कौन सी फिल्म या दृश्य देख रहे हैं। ऑडियो की गुणवत्ता भी खराब थी। बंदगी ने रणवीर सिंह की एक्टिंग की तारीफ़ तो की, लेकिन फिल्म के वितरण चैनल पर गंभीर आपत्ति जताई। उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जहां कुछ यूजर्स ने कम सब्सक्रिप्शन कॉस्ट की वजह से ऐसे ऑटीटी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, जबकि अन्य ने कहा कि फिल्म के बीच में आने वाले विज्ञापन मनोरंजन को बाधित करते हैं। ' धुरंधर 2 ' में रणवीर सिंह हम्जा अली मजारी का किरदार निभा रहे हैं, जो पाकिस्तान के लियारी टाउन में जाकर एक डकैत के गैंग में शामिल होते हैं। बंदगी कालरा के इस अनुभव ने ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर वीडियो कंटेंट के प्रसारण तरीके पर चर्चा शुरू कर दी है.

बड़े बॉस 11 की पॉपुलर कंटेस्टेंट बंदगी कालरा ने रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: रिवेंज' के जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग के बारे में अपनी निराशा व्यक्त की। फिल्म 5 जून से जियोहॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीम हो रही है, लेकिन बंदगी ने कहा कि ऐसा देखना कठिन था। उन्होंने एक्स पर लिखा कि फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होनी चाहिए थी। उनके शब्दों में, फिल्म में बार-बार आने वाले विज्ञापन इतने लंबे और परेशान करने वाले थे कि दर्शक भूल जाते हैं कि वे कौन सी फिल्म या दृश्य देख रहे हैं। ऑडियो की गुणवत्ता भी खराब थी। बंदगी ने रणवीर सिंह की एक्टिंग की तारीफ़ तो की, लेकिन फिल्म के वितरण चैनल पर गंभीर आपत्ति जताई। उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जहां कुछ यूजर्स ने कम सब्सक्रिप्शन कॉस्ट की वजह से ऐसे ऑटीटी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, जबकि अन्य ने कहा कि फिल्म के बीच में आने वाले विज्ञापन मनोरंजन को बाधित करते हैं। 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह हम्जा अली मजारी का किरदार निभा रहे हैं, जो पाकिस्तान के लियारी टाउन में जाकर एक डकैत के गैंग में शामिल होते हैं। बंदगी कालरा के इस अनुभव ने ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर वीडियो कंटेंट के प्रसारण तरीके पर चर्चा शुरू कर दी है

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बंदगी कालरा धुरंधर 2 जियोहॉटस्टार रणवीर सिंह विज्ञापन

 

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