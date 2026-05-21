बंद कार में मासूमों की मौत: भीषण गर्मी और ऑक्सीजन की कमी बनी काल, अभिभावक रहें सावधान

राजस्थान और मध्य प्रदेश में बंद कारों में बच्चों की दम घुटने से हुई मौतों ने देश को झकझोर दिया है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बंद गाड़ी का तापमान तेजी से बढ़ता है, जो कुछ ही मिनटों में जानलेवा हो सकता है।
हाल के दिनों में राजस्थान और मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों से सामने आई हृदयविदारक घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अलवर, इंदौर और जोधपुर जैसे शहरों में बंद कारों के भीतर मासूम बच्चों की दम घुटने से हुई मौतों ने अभिभावकों और सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है। ये घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि भीषण गर्मी के मौसम में एक छोटी सी लापरवाही भी किसी मासूम के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इन दुखद हादसों के बाद चिकित्सा विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी की है कि बंद गाड़ियों के भीतर का वातावरण बहुत तेजी से घातक हो जाता है, जिससे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर बुरा असर पड़ता है। एमडी पीडियाट्रिक्स डॉ.
अनुराग शर्मा के अनुसार, वैज्ञानिक रूप से यह देखा गया है कि बंद कार का आंतरिक तापमान बाहरी तापमान की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत अधिक तेजी से बढ़ता है। जब सूरज की किरणें कार के कांच से अंदर आती हैं, तो वे अंदर की सतहों को गर्म करती हैं, लेकिन वह गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिससे एक तरह का ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा होता है। छोटे बच्चों का शरीर वयस्कों की तुलना में तापमान के प्रति अधिक संवेदनशील होता है और वे बढ़ते तापमान को सहन नहीं कर पाते। इस स्थिति में शरीर का तापमान अचानक बढ़ने से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसमें दिल, गुर्दे और मस्तिष्क जैसे अंग काम करना बंद कर देते हैं। साथ ही, कार के बंद केबिन में ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से घटती है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है, जिससे दम घुटने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई अभिभावकों का यह मानना होता है कि यदि कार का एयर कंडीशनर यानी एसी चालू है, तो बच्चा सुरक्षित रहेगा, लेकिन यह धारणा अत्यंत खतरनाक हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि एसी चलाने के बावजूद यदि वाहन के इंजन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस का रिसाव होता है, तो यह सीधे तौर पर खून के हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो जाती है, जिससे बच्चा अचेत हो जाता है और अंततः उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए, किसी भी परिस्थिति में बच्चे को अकेले कार में छोड़ना जोखिम भरा है, चाहे वह कुछ ही मिनटों के लिए क्यों न हो। इन हादसों की बात करें तो अलवर के खुदनपुरी इलाके में 8 साल की टीना और 5 साल की लक्ष्मी खेलते-खेलते एक खराब पड़ी कार में जा बैठीं। खेल-खेल में कार का दरवाजा लॉक हो गया और दोनों बहनें अंदर ही फंस गईं। जब तक उन्हें बाहर निकाला गया, तब तक भीषण गर्मी और ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी सांसें थम चुकी थीं। वहीं इंदौर की नंदनवन कॉलोनी में 4 साल की हाजरा कार में सो गई थी और परिजन यह समझकर घर चले गए कि वह उतर चुकी है। तीन घंटे तक कार में बंद रहने के कारण बच्ची की जान चली गई। इसी तरह जोधपुर के बिलाड़ा में मासूम हितार्थ भी खेलते समय कार में बंद हो गया और समय पर मदद न मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इन त्रासदियों से बचने के लिए कुछ बुनियादी सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सबसे पहले, घर या पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को हमेशा लॉक रखें ताकि बच्चे खेल-खेल में अंदर न जा सकें। दूसरी, कार से उतरते समय हमेशा पिछली सीट की जांच करें ताकि कोई बच्चा अंदर न छूटा हो। तीसरी, बच्चों को यह सिखाएं कि यदि वे कभी गलती से कार में बंद हो जाएं, तो उन्हें घबराने के बजाय लगातार हॉर्न बजाना चाहिए या खिड़की के शीशे पर हाथ पटक कर शोर मचाना चाहिए ताकि आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित हो सके। अंत में, यह याद रखें कि गर्मी के मौसम में बंद गाड़ी एक ओवन की तरह काम करती है, इसलिए बच्चों की सुरक्षा के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाएं और उन्हें कभी भी अकेला न छोड़ें
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