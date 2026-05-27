बकरीद से पहले BJP शासित राज्यों में सख्त दिशा-निर्देश: गाय कुर्बानी पर रोक, सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध

ईद-उल-अजहा (बकरीद) के मौके पर कई भाजपा शासित राज्यों ने कुर्बानी और नमाज को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र में गाय और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर प्रतिबंध और कानून उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कानून का पालन करने और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की बात कही है।

देशभर में गुरुवार को ईद-उल-अजहा ( बकरीद ) का त्योहार मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोग अल्लाह की राह में पशुओं की कुर्बानी देते हैं और नमाज अदा करते हैं। लेकिन इस बार बकरीद से पहले कई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों ने कुर्बानी और नमाज को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गाय और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगा दी गई है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश पशु क्रूरता निवारण कानूनों और राज्यों के पशु वध नियंत्रण अधिनियम के तहत जारी किए गए हैं। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी अपने एक फैसले में कहा था कि गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, जिससे इन राज्य सरकारों के कदम को कानूनी समर्थन मिला है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 को सख्ती से लागू कर दिया है। सरकार ने खुले में कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और केवल अधिकृत वधशालाओं में ही कुर्बानी की अनुमति दी है। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाजपा सरकार ने गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी को अवैध घोषित किया है। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी करने पर भी रोक है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने चेतावनी दी है कि गाय वध या अवैध गोमांस की बिक्री पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी से बचने के निर्देश दिए गए हैं। असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कई मुस्लिम संगठनों और ईदगाह समितियों द्वारा स्वेच्छा से गाय की कुर्बानी नहीं करने के फैसले का स्वागत किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि गाय या बड़े पशुओं की कुर्बानी केवल फिटनेस प्रमाणपत्र के बाद ही की जा सकेगी। इन दिशा-निर्देश ों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। पश्चिम बंगाल में एक मुस्लिम व्यक्ति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे इस साल भी त्योहार वैसे ही मनाएंगे जैसे पिछले वर्षों में मनाते आए हैं। उन्होंने कहा, 'नई सरकार ने गाय की कुर्बानी पर रोक लगा दी है, हम निश्चित रूप से कानून का पालन करेंगे और अदालत के आदेश का सम्मान करेंगे। कानून सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे व्यक्ति हिंदू हो, मुस्लिम, सिख या ईसाई। इस वर्ष हमने अदालत के आदेश को पूरे दिल से स्वीकार किया है और कानून का पालन किया है।' वहीं, अयोध्या में बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामले के पूर्व याचिकाकर्ता इकबाल अंसारी ने कहा कि 28 मई को बकरीद का सार्वजनिक अवकाश है। त्योहारों को वैसे ही मनाना चाहिए जैसे वे सभी के हैं। सभी धर्मों के त्योहारों का सम्मान होना चाहिए, यह हमारी परंपरा है। अयोध्या, एक पवित्र शहर होने के नाते, हमेशा गंगा-जमुनी संस्कृति का प्रतीक रहा है जहाँ सभी समुदायों का सम्मान किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना सभी का कर्तव्य है। कई मुस्लिम संगठनों ने भी अपील की है कि लोग गाय की कुर्बानी से बचें और त्योहार को शांति और भाईचारे के साथ मनाएं। इन सख्त दिशा-निर्देश ों के बीच, देशभर में बकरीद की तैयारियां जोरों पर हैं और प्रशासन किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अलर्ट पर है.

देशभर में गुरुवार को ईद-उल-अजहा (बकरीद) का त्योहार मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोग अल्लाह की राह में पशुओं की कुर्बानी देते हैं और नमाज अदा करते हैं। लेकिन इस बार बकरीद से पहले कई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों ने कुर्बानी और नमाज को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गाय और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगा दी गई है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश पशु क्रूरता निवारण कानूनों और राज्यों के पशु वध नियंत्रण अधिनियम के तहत जारी किए गए हैं। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी अपने एक फैसले में कहा था कि गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, जिससे इन राज्य सरकारों के कदम को कानूनी समर्थन मिला है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 को सख्ती से लागू कर दिया है। सरकार ने खुले में कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और केवल अधिकृत वधशालाओं में ही कुर्बानी की अनुमति दी है। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाजपा सरकार ने गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी को अवैध घोषित किया है। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी करने पर भी रोक है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने चेतावनी दी है कि गाय वध या अवैध गोमांस की बिक्री पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी से बचने के निर्देश दिए गए हैं। असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कई मुस्लिम संगठनों और ईदगाह समितियों द्वारा स्वेच्छा से गाय की कुर्बानी नहीं करने के फैसले का स्वागत किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि गाय या बड़े पशुओं की कुर्बानी केवल फिटनेस प्रमाणपत्र के बाद ही की जा सकेगी। इन दिशा-निर्देशों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। पश्चिम बंगाल में एक मुस्लिम व्यक्ति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे इस साल भी त्योहार वैसे ही मनाएंगे जैसे पिछले वर्षों में मनाते आए हैं। उन्होंने कहा, 'नई सरकार ने गाय की कुर्बानी पर रोक लगा दी है, हम निश्चित रूप से कानून का पालन करेंगे और अदालत के आदेश का सम्मान करेंगे। कानून सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे व्यक्ति हिंदू हो, मुस्लिम, सिख या ईसाई। इस वर्ष हमने अदालत के आदेश को पूरे दिल से स्वीकार किया है और कानून का पालन किया है।' वहीं, अयोध्या में बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामले के पूर्व याचिकाकर्ता इकबाल अंसारी ने कहा कि 28 मई को बकरीद का सार्वजनिक अवकाश है। त्योहारों को वैसे ही मनाना चाहिए जैसे वे सभी के हैं। सभी धर्मों के त्योहारों का सम्मान होना चाहिए, यह हमारी परंपरा है। अयोध्या, एक पवित्र शहर होने के नाते, हमेशा गंगा-जमुनी संस्कृति का प्रतीक रहा है जहाँ सभी समुदायों का सम्मान किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना सभी का कर्तव्य है। कई मुस्लिम संगठनों ने भी अपील की है कि लोग गाय की कुर्बानी से बचें और त्योहार को शांति और भाईचारे के साथ मनाएं। इन सख्त दिशा-निर्देशों के बीच, देशभर में बकरीद की तैयारियां जोरों पर हैं और प्रशासन किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अलर्ट पर है





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बकरीद ईद-उल-अजहा कुर्बानी BJP दिशा-निर्देश

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