बकरीद पर सड़कों पर नमाज न पढ़ने देने का मामला तूल पकड़ चुका है

उत्तर प्रदेश में बकरीद के दौरान सड़कों पर नमाज न पढ़ने देने का मामला तूल पकड़ चुका है। बकरीद समाप्त होने के बाद भी इस मामले पर राजनीति गहराई हुई है। AIMIM के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने इस मामले पर सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए हिंदू समाज को भी घेरा है।

उत्तर प्रदेश में बकरीद के दौरान सड़कों पर नमाज न पढ़ने देने का मामला तूल पकड़ चुका है। बकरीद समाप्त होने के बाद भी इस मामले पर राजनीति गहराई हुई है। उत्तर प्रदेश में बकरीद के मौके पर सड़कों पर नमाज पढ़ने देने की अनुमति न मिलने का मामला लगातार गहराया हुआ है। इस मामले में राजनेताओं की प्रतिक्रिया लगातार देखने को मिली। विपक्षी दलों की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सवाल उठाए गए। अब बकरीद खत्म होने के बाद भी यह मुद्दा खासा गरमाया हुआ है। बकरीद पर सड़कों पर नमाज न पढ़ने देन और कसमंडी विवाद पर AIMIM ने योगी सरकार पर हमला बोला है। AIMIM के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने इस मामले पर सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए हिंदू समाज को भी घेरा है। उन्होंने कहा कि यूपी की सड़कों पर हिंदू कब्जा करता है और बदनाम मुस्लिमों को किया जाता है। AIMIM के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने सरकार के आदेश पर सवाल खड़े किए। साथ ही, आरोप लगाया कि प्रदेश में इस बार बकरीद में इस सरकार ने ईदगाहों में नमाज नहीं पढ़ने दी। उन्होंने आरोप लगाया कि हमसे इबादतगाहों को छीनने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में भी ईदगाह को कब्जाने की कोशिश की जा रही है। बकरीद के मौके पर लखनऊ के कसमंडी में नमाज नहीं पढ़ने दी गई। कसमंडी विवाद लगातार गहरा रहा है। इसरार अहमद ने कहा कि दो दिन पहले खत्म हुई बकरीद के दौरान उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को अपने इबादतगाहों में नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत इस तरह का माहौल बनाना चाहती है कि मुसलमान सड़कों पर कब्जा करना चाहते हैं। सरकार हमारे इबादतगाहों को छीनना चाहती है। इसरार अहमद ने जारी वीडियो में कहा कि आपने देखा होगा, ईद के पहले एक माहौल बनाया गया कि मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ता है। AIMIM नेता ने कहा कि ऐसा लगता है कि मुसलमान सड़कों पर कब्जा करता है। उन्होंने सवाल किया कि वे लोग, जो सड़कों पर कब्जा करके महीने-महीने, दो-दो महीने यात्रा निकालते हैं। वे लोग कब्जा करके तमाम धार्मिक स्थल बनाए हुए हैं। ऐसा लगता है कि उनका कोई कार्यक्रम बाहर नहीं होता है। इसरार अहमद ने कहा कि प्रदेश में मुसलमानों को नमाज से रोका गया। यह किस तरह की कोशिश की जा रही है। लखनऊ में जिसको लोग ईदगाह के रूप में इस्तेमाल करते थे, उसमें इबादत से रोका गया। इस बार वहां पर ईद की नमाज नहीं होने दी गई, यह जुल्म लखनऊ में हो रहा था। उन्होंने कहा कि जो लोग महीनों तक सड़कों पर कब्जा कर यात्राएं निकालते हैं, उन्हें सरकार नहीं रोकती है। इसरार अहमद ने कहा कि यूपी की सड़कों पर महीनों-महीनों हिंदू कब्जा कर के रखता है। उन्होंने कहा कि यूपी में कभी किसी मुसलमान ने सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी, बस डर पैदा किया जाता है। इस डर को दिखाकर एक वर्ग को साधने की कोशिश हो रही है।राहुल पराशर नवभारत टाइम्‍स ऑनलाइन में सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वे नवभारत टाइम्स की यूपी-उत्तराखंड टीम में काम करते हैं। प्रिंट, न्यूज एजेंसी और डिजिटल पत्रकारिता में उनका 22 साल लंबा का अनुभव है, जिसमें उन्होंने रिपोर्टर और डेस्क पर विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है। राहुल पराशर ने अक्टूबर 2021 में नवभारत टाइम्‍स ऑनलाइन जॉइन किया था। उन्होंने पिछले 4 वर्षों में यूपी विधानसभा चुनाव, यूपी निकाय चुनाव, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव, यूपी में एसआईआर प्रक्रिया जैसे बड़े घटनाक्रम का विस्तृत कवरेज किया है। राजनीति गतिविधियों से लेकर प्रशासनिक हलचल और क्राइम की घटनाओं पर उनका फोकस रहता है। विशेषज्ञता- राजनीति क खबरों का विश्लेषण, क्राइम की घटनाओं पर विस्तृत रिपोर्ट, प्रशासनिक हलचल को लेकर इनसाइड स्टोरी, सरकार के फैसलों का आम लोगों पर असर का विश्लेषण। पत्रकारिता अनुभव: अखबार और डिजिटल मीडिया में 22 साल से कार्यरत राहुल पराशर ने साल 2004 में प्रभात खबर, पटना से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में जूनियर रिपोर्टर से लेकर प्रधान संवाददाता के पद पर काम किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा, राजद, जदयू और लोजपा जैसे दलों को कवर किया। उन्होंने शिक्षा विभाग की लंबे समय तक रिपोर्टिंग की। नवभारत टाइम्‍स वेबसाइट में काम करते हुए शानदार कवरेज के लिए कई बार संस्‍थान की ओर से सम्‍मानित किया गया है। शिक्षा: राहुल पराशर ने वर्ष 2004 में भारतीय विद्या भवन के पीके इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म का कोर्स किया है। मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर से आने वाले राहुल पराशर ने नेतरहाट, झारखंड से स्कूली शिक्षा ग्रहण की। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर से वर्ष 2002 में स्नातक की डिग्री हासिल की है।की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमं.

उत्तर प्रदेश में बकरीद के दौरान सड़कों पर नमाज न पढ़ने देने का मामला तूल पकड़ चुका है। बकरीद समाप्त होने के बाद भी इस मामले पर राजनीति गहराई हुई है। उत्तर प्रदेश में बकरीद के मौके पर सड़कों पर नमाज पढ़ने देने की अनुमति न मिलने का मामला लगातार गहराया हुआ है। इस मामले में राजनेताओं की प्रतिक्रिया लगातार देखने को मिली। विपक्षी दलों की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सवाल उठाए गए। अब बकरीद खत्म होने के बाद भी यह मुद्दा खासा गरमाया हुआ है। बकरीद पर सड़कों पर नमाज न पढ़ने देन और कसमंडी विवाद पर AIMIM ने योगी सरकार पर हमला बोला है। AIMIM के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने इस मामले पर सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए हिंदू समाज को भी घेरा है। उन्होंने कहा कि यूपी की सड़कों पर हिंदू कब्जा करता है और बदनाम मुस्लिमों को किया जाता है। AIMIM के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने सरकार के आदेश पर सवाल खड़े किए। साथ ही, आरोप लगाया कि प्रदेश में इस बार बकरीद में इस सरकार ने ईदगाहों में नमाज नहीं पढ़ने दी। उन्होंने आरोप लगाया कि हमसे इबादतगाहों को छीनने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में भी ईदगाह को कब्जाने की कोशिश की जा रही है। बकरीद के मौके पर लखनऊ के कसमंडी में नमाज नहीं पढ़ने दी गई। कसमंडी विवाद लगातार गहरा रहा है।इसरार अहमद ने कहा कि दो दिन पहले खत्म हुई बकरीद के दौरान उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को अपने इबादतगाहों में नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत इस तरह का माहौल बनाना चाहती है कि मुसलमान सड़कों पर कब्जा करना चाहते हैं। सरकार हमारे इबादतगाहों को छीनना चाहती है। इसरार अहमद ने जारी वीडियो में कहा कि आपने देखा होगा, ईद के पहले एक माहौल बनाया गया कि मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ता है। AIMIM नेता ने कहा कि ऐसा लगता है कि मुसलमान सड़कों पर कब्जा करता है। उन्होंने सवाल किया कि वे लोग, जो सड़कों पर कब्जा करके महीने-महीने, दो-दो महीने यात्रा निकालते हैं। वे लोग कब्जा करके तमाम धार्मिक स्थल बनाए हुए हैं। ऐसा लगता है कि उनका कोई कार्यक्रम बाहर नहीं होता है।इसरार अहमद ने कहा कि प्रदेश में मुसलमानों को नमाज से रोका गया। यह किस तरह की कोशिश की जा रही है। लखनऊ में जिसको लोग ईदगाह के रूप में इस्तेमाल करते थे, उसमें इबादत से रोका गया। इस बार वहां पर ईद की नमाज नहीं होने दी गई, यह जुल्म लखनऊ में हो रहा था। उन्होंने कहा कि जो लोग महीनों तक सड़कों पर कब्जा कर यात्राएं निकालते हैं, उन्हें सरकार नहीं रोकती है। इसरार अहमद ने कहा कि यूपी की सड़कों पर महीनों-महीनों हिंदू कब्जा कर के रखता है। उन्होंने कहा कि यूपी में कभी किसी मुसलमान ने सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी, बस डर पैदा किया जाता है। इस डर को दिखाकर एक वर्ग को साधने की कोशिश हो रही है।राहुल पराशर नवभारत टाइम्‍स ऑनलाइन में सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वे नवभारत टाइम्स की यूपी-उत्तराखंड टीम में काम करते हैं। प्रिंट, न्यूज एजेंसी और डिजिटल पत्रकारिता में उनका 22 साल लंबा का अनुभव है, जिसमें उन्होंने रिपोर्टर और डेस्क पर विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है। राहुल पराशर ने अक्टूबर 2021 में नवभारत टाइम्‍स ऑनलाइन जॉइन किया था। उन्होंने पिछले 4 वर्षों में यूपी विधानसभा चुनाव, यूपी निकाय चुनाव, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव, यूपी में एसआईआर प्रक्रिया जैसे बड़े घटनाक्रम का विस्तृत कवरेज किया है। राजनीति गतिविधियों से लेकर प्रशासनिक हलचल और क्राइम की घटनाओं पर उनका फोकस रहता है। विशेषज्ञता- राजनीतिक खबरों का विश्लेषण, क्राइम की घटनाओं पर विस्तृत रिपोर्ट, प्रशासनिक हलचल को लेकर इनसाइड स्टोरी, सरकार के फैसलों का आम लोगों पर असर का विश्लेषण। पत्रकारिता अनुभव: अखबार और डिजिटल मीडिया में 22 साल से कार्यरत राहुल पराशर ने साल 2004 में प्रभात खबर, पटना से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में जूनियर रिपोर्टर से लेकर प्रधान संवाददाता के पद पर काम किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा, राजद, जदयू और लोजपा जैसे दलों को कवर किया। उन्होंने शिक्षा विभाग की लंबे समय तक रिपोर्टिंग की। नवभारत टाइम्‍स वेबसाइट में काम करते हुए शानदार कवरेज के लिए कई बार संस्‍थान की ओर से सम्‍मानित किया गया है। शिक्षा: राहुल पराशर ने वर्ष 2004 में भारतीय विद्या भवन के पीके इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म का कोर्स किया है। मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर से आने वाले राहुल पराशर ने नेतरहाट, झारखंड से स्कूली शिक्षा ग्रहण की। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर से वर्ष 2002 में स्नातक की डिग्री हासिल की है।की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमं





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