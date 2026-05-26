वाराणसी के बेनियाबाग पार्क में पूर्वांचल की सबसे बड़ी बकरा मंडी लगती है, लेकिन बकरीद से ठीक पहले इस मंडी को हटा दिया गया है। कुछ लोग इस मंडी को पुराने स्थान से हटाने का विरोध कर रहे हैं। नगर आयुक्त ने मंडी को हटाने की वजह बताई है।

बकरीद से पहले पूर्वांचल की सबसे बड़ी बकरा मंडी पर लगा ताला: स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल, नगर आयुक्त ने बताई कार्रवाई की वजह वाराणसी के बेनियाबाग पार्क में पूर्वांचल की सबसे बड़ी बकरा मंडी लगती है, लेकिन बकरीद से ठीक पहले इस मंडी को हटा दिया गया है। कुछ लोग इस मंडी को पुराने स्थान से हटाने का विरोध कर रहे हैं। नगर आयुक्त ने मंडी को हटाने की वजह बताई है। वाराणसी के बेनियाबाग के पार्क में लगने वाली बकरा मंडी को बंद कर दिया गया है। बकरीद से ठीक पहले नगर निगम द्वारा की गई यह कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। ऐसे में लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि यहां बकरा मंडी 3 दशक से संचालित हो रही थी, लेकिन इस साल इसे बंद कर दिया गया। इस बारे में नगर आयुक्त ने बताया है कि मंडी को फिलहाल स्थाई रूप से हटा दिया गया है और इसे कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। बेनियाबाद पार्क में पूर्वांचल की सबसे बड़ी बकरा मंडी लगती है, लेकिन बकरीद से ठीक पहले इस मंडी को हटाए जाने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। बताया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी ने यहां मंडी लगाने के लिए परमिशन दी थी, लेकिन नगर निगम ने बाद में इसे कैंसिल कर दिया और बकरा मंडी को वहां से हटा दिया। वहीं, इस बारे में नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया है कि मंडी को बंद करने की एक नहीं, बल्कि कई वजह थीं। नगर आयुक्त ने बताया कि स्मार्ट सिटी की तरफ से बकरा मंडी के लिए बेनियाबाग पार्क में परमिशन दी गई थी, लेकिन इसी बीचको या शिकायत मिली कि जानवरों को रखने के लिए वहां पर्याप्त इंतजाम नहीं है। इसके साथ ही वह क्षेत्र विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र के दो किलोमीटर के दायरे में आता है, इस वजह से सनातन की भावना को ध्यान में रखते हुए भी इस मंडी को स्थाई तौर पर बंद करने का फैसला किया गया। उन्होंने बताया है कि अब यह मंडी किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही है। नगर आयुक्त ने बताया है कि जिस स्थान पर मंडी थी, वहां गंदगी काफी ज्यादा फैली हुई थी और नगर निगम को इसकी शिकायत की गई थी। इसके बाद सोमवार को नगर निगम की टीम पहुंची और मंडी को स्थाई तौर पर ताला लगा दिया। उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बकरीद पर दी जाने वाली कुर्बानी में कोई दिक्क़त ना आए और वह मानकों के अनुरूप हो। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक और खुले स्थानों पर कुर्बानी देना कानून के खिलाफ है। दरअसल करीब 34 साल से बेनियाबाग पार्क में बकरा मंडी संचालित हो रही थी। अब इसे बंद किए जाने के बाद स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बेनिया इलाके के रहने वाल्ड मोहम्मद इश्तियाक ने बताया कि बकरीद से ठीक पहले बकरा मंडी को बंद करना कहीं से भी जायज नहीं है। उन्होंने बताया कि पूर्वांचल के विभिन्न हिस्सों से लोग यहां पहुंचते हैं और बकरा खरीदने का काम करते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी लोग यहां बकरा मंडी लगाने आते हैं। दरअसल, बकरीद से पहले नगर निगम द्वारा की गई इस कार्रवाई को मुस्लिम समुदाय धर्म विशेष से जोड़कर देख रहा है। 'एक जोड़ी बैल दिला दीजिए साहब', बलिया में डीएम कार्यालय पहुंचे किसान ने की अनोखी मांग, डीजल-पेट्रोल की किल्लत का दिया हवाला बकरीद से पहले पूर्वांचल की सबसे बड़ी बकरा मंडी पर लगा ताला: स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल, नगर आयुक्त ने बताई कार्रवाई की वजहकैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बताया थूक चाटने वाला दो कौड़ी का नेतानौतपा की शुरुआत, विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए हुई व्यवस्था खास, सुगमता से होंगे दर्शन 'आइए VIP दर्शन कराते हैं' कहकर विश्वनाथ धाम आए श्रद्धालुओं को लगाते थे चूना, पुलिस ने परिसर के पास से दौड़ाकर 25 को पकड.

बकरीद से पहले पूर्वांचल की सबसे बड़ी बकरा मंडी पर लगा ताला: स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल, नगर आयुक्त ने बताई कार्रवाई की वजह वाराणसी के बेनियाबाग पार्क में पूर्वांचल की सबसे बड़ी बकरा मंडी लगती है, लेकिन बकरीद से ठीक पहले इस मंडी को हटा दिया गया है। कुछ लोग इस मंडी को पुराने स्थान से हटाने का विरोध कर रहे हैं। नगर आयुक्त ने मंडी को हटाने की वजह बताई है। वाराणसी के बेनियाबाग के पार्क में लगने वाली बकरा मंडी को बंद कर दिया गया है। बकरीद से ठीक पहले नगर निगम द्वारा की गई यह कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। ऐसे में लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि यहां बकरा मंडी 3 दशक से संचालित हो रही थी, लेकिन इस साल इसे बंद कर दिया गया। इस बारे में नगर आयुक्त ने बताया है कि मंडी को फिलहाल स्थाई रूप से हटा दिया गया है और इसे कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। बेनियाबाद पार्क में पूर्वांचल की सबसे बड़ी बकरा मंडी लगती है, लेकिन बकरीद से ठीक पहले इस मंडी को हटाए जाने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। बताया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी ने यहां मंडी लगाने के लिए परमिशन दी थी, लेकिन नगर निगम ने बाद में इसे कैंसिल कर दिया और बकरा मंडी को वहां से हटा दिया। वहीं, इस बारे में नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया है कि मंडी को बंद करने की एक नहीं, बल्कि कई वजह थीं। नगर आयुक्त ने बताया कि स्मार्ट सिटी की तरफ से बकरा मंडी के लिए बेनियाबाग पार्क में परमिशन दी गई थी, लेकिन इसी बीचको या शिकायत मिली कि जानवरों को रखने के लिए वहां पर्याप्त इंतजाम नहीं है। इसके साथ ही वह क्षेत्र विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र के दो किलोमीटर के दायरे में आता है, इस वजह से सनातन की भावना को ध्यान में रखते हुए भी इस मंडी को स्थाई तौर पर बंद करने का फैसला किया गया। उन्होंने बताया है कि अब यह मंडी किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही है। नगर आयुक्त ने बताया है कि जिस स्थान पर मंडी थी, वहां गंदगी काफी ज्यादा फैली हुई थी और नगर निगम को इसकी शिकायत की गई थी। इसके बाद सोमवार को नगर निगम की टीम पहुंची और मंडी को स्थाई तौर पर ताला लगा दिया। उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बकरीद पर दी जाने वाली कुर्बानी में कोई दिक्क़त ना आए और वह मानकों के अनुरूप हो। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक और खुले स्थानों पर कुर्बानी देना कानून के खिलाफ है। दरअसल करीब 34 साल से बेनियाबाग पार्क में बकरा मंडी संचालित हो रही थी। अब इसे बंद किए जाने के बाद स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बेनिया इलाके के रहने वाल्ड मोहम्मद इश्तियाक ने बताया कि बकरीद से ठीक पहले बकरा मंडी को बंद करना कहीं से भी जायज नहीं है। उन्होंने बताया कि पूर्वांचल के विभिन्न हिस्सों से लोग यहां पहुंचते हैं और बकरा खरीदने का काम करते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी लोग यहां बकरा मंडी लगाने आते हैं। दरअसल, बकरीद से पहले नगर निगम द्वारा की गई इस कार्रवाई को मुस्लिम समुदाय धर्म विशेष से जोड़कर देख रहा है। 'एक जोड़ी बैल दिला दीजिए साहब', बलिया में डीएम कार्यालय पहुंचे किसान ने की अनोखी मांग, डीजल-पेट्रोल की किल्लत का दिया हवाला बकरीद से पहले पूर्वांचल की सबसे बड़ी बकरा मंडी पर लगा ताला: स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल, नगर आयुक्त ने बताई कार्रवाई की वजहकैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बताया थूक चाटने वाला दो कौड़ी का नेतानौतपा की शुरुआत, विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए हुई व्यवस्था खास, सुगमता से होंगे दर्शन 'आइए VIP दर्शन कराते हैं' कहकर विश्वनाथ धाम आए श्रद्धालुओं को लगाते थे चूना, पुलिस ने परिसर के पास से दौड़ाकर 25 को पकड





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

बकरीद पूर्वांचल बकरा मंडी वाराणसी बेनियाबाग पार्क

United States Latest News, United States Headlines