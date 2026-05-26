बकरा बग्घी: चूरू की अनोखी परंपरा और परंपराओं की जीवंत पहचान

बकरा बग्घी एक अनोखी सवारी थी जो चूरू की संस्कृति, रईसी और अनूठी परंपराओं की जीवंत पहचान थी। यह सवारी केवल एक सवारी नहीं थी बल्कि यह शहर की पहचान और परंपराओं का प्रतीक भी था।

शहर के बुजुर्गों की जुबान पर इस अनोखी ‘बकराबग्घी’ का जिक्र जरूर आ जाता है। यह केवल एक सवारी नहीं थी, बल्कि पुराने चूरू की संस्कृति, रईसी और अनूठी परंपराओं की जीवंत पहचान थी। चूरू में एक वह भी दौर था जब वर्तमान जैसे वाहन नहीं हुआ करते थे, तांगा, बैल, ऊंट गाड़ी हुआ करती थी लेकिन चूरू हमेशा से ही कर्मवीरों की भूमि रही है। छोटी काशी चूरू नवाचार का केन्द्र रहा है वह भी उस जमाने में हुआ करते थे जब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसी दौर में चूरू में इजाद हुई बकरा गाड़ी, जिसे बकरा बग्घी भी कहा जाता है। सड़कें नहीं हुआ करती थी फिर भी बालूरेत पसरी गलियों में जब यह बकरा बग्घी चलती जो देखने वालों का हजूम उमड़ जाया करती थी। पुराने दौर में बकरों की ओर से खींची जाने वाली यह खास बग्घी शहर की शान मानी जाती थी जो आज भी नगरश्री में आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है.

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