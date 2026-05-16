बक्सर से नौबतपुर के बीच शुरू की गई 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन से बिहार को मिलेगी निर्बाध बिजली, बड़ी बढ़ोत्तरी हुई विद्युत संचरण क्षमय

बक्सर से नौबतपुर के बीच शुरू हुई 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन से बिहार को निर्बाध बिजली देने के साथ-साथ विद्युत संचरण क्षमता में वृद्धि हुई है। अब तक 205 मेगावाट विद्युत का संचरण हो रहा है, जो पिछले कुछ समय से कम था। इससे राज्य की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुदृढ़ इकॉनमी उद्यम मंत्रालय की युवा शक्ति योजना शक्ति और पहुंच कार्यक्रम ,मुख्यमंत्री सम्रा जगन्नाथ फडणवीसी की योजना करवाना मुमकिल है।

गर्मी में बिहार को मिलेगी निर्बाध बिजली , बक्सर-नौबतपुर 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन चालू होने से राज्य की विद्युत संचरण क्षमता में वृद्धि हुई है। वर्तमान में, यह ट्रांसमिशन लाइन 205 मेगावाट विद्युत का संचरण कर रही है, जो अब बीएसपीटीसीएल नेटवर्क की सबसे लंबी 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन बन गई है। इससे राज्य में बड़ी पैमाने पर विद्युत संचरण क्षमता में वृद्धि होगी और ग्रिड की स्थिरता , परिचालन विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा। ऊर्जा सचिव अजय यादव और बीएसपीटीसीएल के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है.

गर्मी में बिहार को मिलेगी निर्बाध बिजली, बक्सर-नौबतपुर 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन चालू होने से राज्य की विद्युत संचरण क्षमता में वृद्धि हुई है। वर्तमान में, यह ट्रांसमिशन लाइन 205 मेगावाट विद्युत का संचरण कर रही है, जो अब बीएसपीटीसीएल नेटवर्क की सबसे लंबी 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन बन गई है। इससे राज्य में बड़ी पैमाने पर विद्युत संचरण क्षमता में वृद्धि होगी और ग्रिड की स्थिरता, परिचालन विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा। ऊर्जा सचिव अजय यादव और बीएसपीटीसीएल के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है





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बिहार निर्बाध बिजली 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन विद्युत संचरण क्षमता ग्रिड की स्थिरता यूएसबी कंट्रोलर एक साल में शुरू होगा साथीलाखी बाजार मुख्यमंत्री दूरभाष योजना न केवल Prescribes खपत बल्कि निर्धारित Prix स्व रामकृष्ण आर्य विनयवन शांति योजना के रखरखाव के

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