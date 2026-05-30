बक्सर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 4 पुरुषों और 2 महिलाओं को हिरासत में लिया है।
बक्सर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 पुरुषों और 2 महिलाओं को हिरासत में लिया । मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत जिला मुख्यालय के जासो रोड स्थित विष्णुपुरी मोहल्ला (वार्ड संख्या-33), शिव मंदिर के समीप एक निजी मकान में चल रहे कथित सेक्स रैकेट का शुक्रवार को पुलिस ने भंडाफोड़ किया। गुप्त सूचना पर छापेमारी कर पुलिस ने चार पुरुषों और दो महिलाओं को हिरासत में लिया । मकान मालिक लक्ष्मण पांडेय को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस को लंबे समय से इस मकान में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी। लक्ष्मण पांडेय के भाई बंशीधर पांडेय द्वारा सूचना दिए जाने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। छापेमारी में इटाढ़ी गुमटी आउट पोस्ट प्रभारी गुड्डू चौधरी, एएसआई मनोज सिंह, एएसआई सियाराम महतो, महिला सशस्त्र बल व अन्य पुलिस कर्मी शामिल थे। स्थानीय लोगों के सहयोग से यह कार्रवाई सफल हुई। सदर एसडीपीओ गौरव पांडेय ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच चल रही है। पूछताछ के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि गतिविधियां कब से चल रही थीं और इसमें अन्य कौन शामिल हैं। जांच पूरी होने के बाद ही आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। बिहार की जेल से ऑपरेट हो रहा था 'गोल्ड लूट गैंग', तेलंगाना पुलिस सुबोध सिंह को लेकर हैदराबाद रवाना हो गई है.
बक्सर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 पुरुषों और 2 महिलाओं को हिरासत में लिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत जिला मुख्यालय के जासो रोड स्थित विष्णुपुरी मोहल्ला (वार्ड संख्या-33), शिव मंदिर के समीप एक निजी मकान में चल रहे कथित सेक्स रैकेट का शुक्रवार को पुलिस ने भंडाफोड़ किया। गुप्त सूचना पर छापेमारी कर पुलिस ने चार पुरुषों और दो महिलाओं को हिरासत में लिया। मकान मालिक लक्ष्मण पांडेय को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस को लंबे समय से इस मकान में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी। लक्ष्मण पांडेय के भाई बंशीधर पांडेय द्वारा सूचना दिए जाने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। छापेमारी में इटाढ़ी गुमटी आउट पोस्ट प्रभारी गुड्डू चौधरी, एएसआई मनोज सिंह, एएसआई सियाराम महतो, महिला सशस्त्र बल व अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। स्थानीय लोगों के सहयोग से यह कार्रवाई सफल हुई। सदर एसडीपीओ गौरव पांडेय ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच चल रही है। पूछताछ के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि गतिविधियां कब से चल रही थीं और इसमें अन्य कौन शामिल हैं। जांच पूरी होने के बाद ही आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। बिहार की जेल से ऑपरेट हो रहा था 'गोल्ड लूट गैंग', तेलंगाना पुलिस सुबोध सिंह को लेकर हैदराबाद रवाना हो गई है
सेक्स रैकेट बक्सर पुलिस हिरासत में लिया मामले की जांच चल रही है