बक्सर जिले में होल्डिंग टैक्स शेड्यूल जारी: 30 जून तक 5% छूट, जुलाई से सामान्य दर, अक्टूबर से मासिक ब्याज

बक्सर जिले के पांच नगर निकायों में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए होल्डिंग टैक्स वसूली का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नई गाइडलाइन के तहत 30 जून 2026 तक टैक्स जमा करने पर 5% छूट मिलेगी। जुलाई से सितंबर तक सामान्य दर और अक्टूबर से 1.5% मासिक ब्याज लगाया जाएगा। डुमरांव नगर परिषद ने कहा कि अब तक 30 लाख रुपये राजस्व वसूली हो चुकी है। विभाग का लक्ष्य कर निर्धारण और वसूली सुनिश्चित करना है। हाउसहोल्ड सर्वे और स्व-कर फार्म का प्रावधान भी किया गया है।

बक्सर जिले के पांचों नगर निकाय ों में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए होल्डिंग टैक्स वसूली का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग की नई गाइडलाइन के तहत समय पर टैक्स जमा करने वाले उपभोक्ताओं को विशेष छूट दी जाएगी, जबकि विलंब से भुगतान करने वालों पर मासिक ब्याज लगाया जाएगा। विभागीय निर्देश के अनुसार, 30 जून 2026 तक होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले मकान मालिकों को कुल देय राशि पर पांच प्रਤिशत की छूट मिलेगी। वहीं एक जुलाई से 30 सितंबर तक सामान्य दर पर टैक्स जमा किया जा सकेगा। इसके बाद एक अक्टूबर से बकायेदारों पर 1.

5 प्रतिशत मासिक ब्याज लगाया जाएगा। डुमरांव नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राहुलधर दुबे ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक करीब 30 लाख रुपये राजस्व की वसूली हो चुकी है। विभाग का लक्ष्य शत-प्रतिशत कर निर्धारण और वसूली सुनिश्चित करना है। इसके लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि, नगर परिषद के विस्तारित क्षेत्रों में कर निर्धारण प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। डुमरांव नगर परिषद में अब तक 15,370 मकानों का होल्डिंग टैक्स निर्धारण किया जा चुका है, जबकि करीब दो हजार से भी अधिक नए भवन अभी भी कर दायरे से बाहर हैं। इनमें आवासीय मकानों के साथ होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और शैक्षणिक संस्थान अस्पताल मैरेज हाल आदि शामिल हैं। विभाग जल्द ही हाउसहोल्ड सर्वे शुरू करेगा। साथ ही मकान मालिकों को स्व-कर निर्धारण फार्म भरने का अवसर भी दिया जाएगा। ईओ ने स्पष्ट किया कि समय पर टैक्स जमा नहीं करने वालों को नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं होने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी





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