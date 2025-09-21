बगराम एयरबेस पर ट्रंप की अफगानिस्तान को खुली धमकी: बुरे नतीजों की चेतावनी

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को बगराम एयरबेस को लेकर चेतावनी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। ट्रंप ने कहा है कि यदि अफगानिस्तान ने एयरबेस अमेरिका को वापस नहीं सौंपा, तो ‘बुरे नतीजे’ भुगतने होंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को बगराम एयरबेस को लेकर खुली धमकी दी है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस अमेरिका को वापस नहीं सौंपा, तो ‘बुरे नतीजे’ भुगतने होंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, ‘अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को उसे वापस नहीं करता, जिसने इसे बनाया है- यानी अमेरिका को, तो बहुत बुरी चीजें होने वाली हैं।’ यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका लगातार इस अहम सैन्य अड्डे पर दोबारा कब्जा करने की कोशिशों में जुटा है।

बगराम एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने 9/11 आतंकी हमलों के बाद आतंकवाद-रोधी अभियानों के लिए किया था। 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद यह बेस इस्लामी संगठन तालिबान के कब्जे में चला गया। ट्रंप ने गुरुवार को कहा था कि अमेरिका इस एयरबेस पर फिर से नियंत्रण चाहता है और शुक्रवार को उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया कि इस मुद्दे पर अफगानिस्तान से बातचीत जारी है। अफगान विदेश मंत्रालय के अधिकारी जाकिर जलाल ने गुरुवार को X (ट्विटर) पर लिखा, ‘अफगानिस्तान और अमेरिका को एक-दूसरे से जुड़ना चाहिए, लेकिन इसके लिए अमेरिका की किसी भी सैन्य मौजूदगी की जरूरत नहीं है।’\बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का सबसे बड़ा और रणनीतिक सैन्य ठिकाना माना जाता है। यह न सिर्फ अमेरिकी आतंकवाद-रोधी अभियानों का केंद्र रहा है, बल्कि मध्य एशिया में अमेरिकी दबदबे का प्रतीक भी था। अब तालिबान के नियंत्रण में होने की वजह से इसका मुद्दा दोनों देशों के रिश्तों में नया तनाव पैदा कर रहा है। यहां हजारों सैनिकों के रहने की व्यवस्था है और यह विशाल रनवे के साथ सुसज्जित है, जो इसे एफ–16 जैसे लड़ाकू विमानों और भारी कार्गो विमानों के संचालन के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। इसकी रणनीतिक स्थिति इसे पूरे मध्य एशिया में सैन्य गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है। बगराम एयरबेस पर 1950 से 1980 के बीच सोवियत संघ ने इसका निर्माण शुरू किया था और बाद में 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका ने यहां कब्जा जमा लिया। 2021 में अमेरिका और नाटो फोर्सेस की वापसी के बाद बेस खाली किया गया था, लेकिन यह तालिबान के नियंत्रण में चला गया। जब अमेरिका ने बेस खाली किया था, तब यहां बड़े पैमाने पर वह हथियार छोड़कर गया था।\यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बगराम एयरबेस का नियंत्रण दोनों देशों के बीच एक जटिल मुद्दा है, जिसके अफगानिस्तान और अमेरिका दोनों के लिए व्यापक निहितार्थ हैं। ट्रंप की ताजा धमकी दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा सकती है, जिससे बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ सकती है। इस मामले में आगे क्या होता है, यह देखना बाकी है, लेकिन स्पष्ट है कि बगराम एयरबेस दोनों देशों के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है। यह एयरबेस रणनीतिक रूप से अफगानिस्तान के परवान प्रांत में स्थित है, जो इसे सैन्य संचालन और लॉजिस्टिक गतिविधियों के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाता है। एयरबेस की क्षमता और महत्वपूर्ण स्थान इसे दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। इस एयरबेस को वापस पाने के लिए अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बगराम एयरबेस का भविष्य अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा





