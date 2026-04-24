बगलामुखी जयंती 2026: शत्रुओं पर विजय और बाधाओं से मुक्ति का पर्व

24 अप्रैल 2026 को मनाई जाने वाली मां बगलामुखी की जयंती शत्रुओं पर विजय, कोर्ट-कचहरी के विवादों को सुलझाने और जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए शुभ मानी जाती है। इस दिन मां बगलामुखी की 16 महाशक्तियों की आराधना की जाती है।

बगलामुखी जयंती 2026: हिंदू धर्म और विशेष रूप से तंत्र शास्त्र में मां बगलामुखी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हें स्तंभन की अधिष्ठात्री देवी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि मां अपने भक्तों के शत्रुओं की बुद्धि और वाणी को जड़ यानी स्थिर कर देती हैं। वर्ष 2026 में 24 अप्रैल को मां बगलामुखी की जयंती मनाई जाएगी। यह दिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने, न्यायालयीन विवादों को सुलझाने और जीवन की बड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मां बगलामुखी के चित्रों में उन्हें अक्सर शत्रु की जीभ खींचते हुए दर्शाया जाता है, जो माता के अद्वितीय स्वरूप को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, माता के लगभग 16 विभिन्न स्वरूप हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार, मां बगलामुखी 16 प्रकार की महाशक्तियों का केंद्र हैं। ये शक्तियां साधक को जीवन के हर क्षेत्र में अजेय बनाती हैं। स्तंभिनी शक्ति शत्रु की गति, उसकी योजनाओं और उसकी प्रगति को पूरी तरह से रोक देती है। जंभिनी शक्ति शत्रुओं के अहंकार को चूर-चूर कर उन्हें निर्बल और असहाय बना देती है। मोहिनी रूप में माता साधक के व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण उत्पन्न करती हैं कि लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। वशंकरी शक्ति विपरीत परिस्थितियों और लोगों को साधक के अनुकूल बना देती है। द्राविणी शक्ति के माध्यम से शत्रुओं और नकारात्मक ऊर्जाओं को साधक के जीवन से दूर भगाया जाता है। आकर्षणी शक्ति सफलता, धन और सौभाग्य को साधक की ओर खींचती है। क्षोभणी शक्ति शत्रुओं के मन में भारी खलबली, डर और मानसिक तनाव पैदा करती है। साधना रूप साधक को आध्यात्मिक सिद्धि और एकाग्रता प्रदान करता है। भय नाश शक्ति साधक के मन से हर प्रकार के ज्ञात और अज्ञात भय को जड़ से समाप्त कर देती है। विजय शक्ति न्यायालयीन मामलों, चुनावों या किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में जीत सुनिश्चित करती है। रोग निवारण स्वरूप असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाने और बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने वाला माना जाता है। बुद्धि दात्री शक्ति शत्रुओं की बुद्धि को भ्रष्ट कर साधक को सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। शत्रु नाशिनी शक्ति गुप्त शत्रुओं का पता लगाकर उनका विनाश करने में सहायक होती है। संकट हरणी शक्ति जीवन में आने वाले आकस्मिक संकटों और बड़ी दुर्घटनाओं से रक्षा करती है। वाक् सिद्धि शक्ति साधक की वाणी में ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती है कि उसके द्वारा कहे गए शब्द सच होने लगते हैं। अजेय स्वरूप माता का पूर्ण रूप है जो साधक को दुनिया की किसी भी शक्ति से पराजित नहीं होने देता। बगलामुखी जयंती का शुभ मुहूर्त आज 24 अप्रैल को सुबह 7 बजकर 24 मिनट से लेकर 9 बजकर 2 मिनट तक रहेगा। अमृत काल का शुभ मुहूर्त सुबह 9 बजकर 3 मिनट से लेकर 10 बजकर 42 मिनट तक रहेगा। दोपहर 12 बजकर 18 मिनट से लेकर 1 बजकर 58 मिनट तक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रदोष काल शाम को 6 बजकर 6 मिनट से लेकर 7 बजकर 38 मिनट तक रहेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार, सतयुग में मदन नामक एक शक्तिशाली असुर ने कठोर तपस्या करके वाक्-सिद्धि प्राप्त कर ली थी। इस शक्ति के कारण वह जो भी बोलता था, वह सच हो जाता था। अहंकार में आकर उसने अपनी वाणी से पूरी सृष्टि में तबाही मचा दी। उसके शब्द विनाशकारी आपदाएं पैदा करने लगे। जब पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई, तब भगवान विष्णु की तपस्या से मां बगलामुखी प्रकट हुईं। मां ने सबसे पहले उस असुर की जीभ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया और उसकी बोलने की शक्ति को स्तंभित कर दिया। यह स्वरूप संदेश देता है कि जब बुराई अपनी चरम सीमा पर हो, तो सबसे पहले उसकी अभिव्यक्ति और षड्यंत्र रचने वाली शक्ति को रोकना आवश्यक है। मां बगलामुखी की जयंती पर उनकी आराधना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। यह दिन नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने और सकारात्मकता को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण है.

बगलामुखी जयंती 2026: हिंदू धर्म और विशेष रूप से तंत्र शास्त्र में मां बगलामुखी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हें स्तंभन की अधिष्ठात्री देवी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि मां अपने भक्तों के शत्रुओं की बुद्धि और वाणी को जड़ यानी स्थिर कर देती हैं। वर्ष 2026 में 24 अप्रैल को मां बगलामुखी की जयंती मनाई जाएगी। यह दिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने, न्यायालयीन विवादों को सुलझाने और जीवन की बड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मां बगलामुखी के चित्रों में उन्हें अक्सर शत्रु की जीभ खींचते हुए दर्शाया जाता है, जो माता के अद्वितीय स्वरूप को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, माता के लगभग 16 विभिन्न स्वरूप हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार, मां बगलामुखी 16 प्रकार की महाशक्तियों का केंद्र हैं। ये शक्तियां साधक को जीवन के हर क्षेत्र में अजेय बनाती हैं। स्तंभिनी शक्ति शत्रु की गति, उसकी योजनाओं और उसकी प्रगति को पूरी तरह से रोक देती है। जंभिनी शक्ति शत्रुओं के अहंकार को चूर-चूर कर उन्हें निर्बल और असहाय बना देती है। मोहिनी रूप में माता साधक के व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण उत्पन्न करती हैं कि लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। वशंकरी शक्ति विपरीत परिस्थितियों और लोगों को साधक के अनुकूल बना देती है। द्राविणी शक्ति के माध्यम से शत्रुओं और नकारात्मक ऊर्जाओं को साधक के जीवन से दूर भगाया जाता है। आकर्षणी शक्ति सफलता, धन और सौभाग्य को साधक की ओर खींचती है। क्षोभणी शक्ति शत्रुओं के मन में भारी खलबली, डर और मानसिक तनाव पैदा करती है। साधना रूप साधक को आध्यात्मिक सिद्धि और एकाग्रता प्रदान करता है। भय नाश शक्ति साधक के मन से हर प्रकार के ज्ञात और अज्ञात भय को जड़ से समाप्त कर देती है। विजय शक्ति न्यायालयीन मामलों, चुनावों या किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में जीत सुनिश्चित करती है। रोग निवारण स्वरूप असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाने और बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने वाला माना जाता है। बुद्धि दात्री शक्ति शत्रुओं की बुद्धि को भ्रष्ट कर साधक को सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। शत्रु नाशिनी शक्ति गुप्त शत्रुओं का पता लगाकर उनका विनाश करने में सहायक होती है। संकट हरणी शक्ति जीवन में आने वाले आकस्मिक संकटों और बड़ी दुर्घटनाओं से रक्षा करती है। वाक् सिद्धि शक्ति साधक की वाणी में ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती है कि उसके द्वारा कहे गए शब्द सच होने लगते हैं। अजेय स्वरूप माता का पूर्ण रूप है जो साधक को दुनिया की किसी भी शक्ति से पराजित नहीं होने देता। बगलामुखी जयंती का शुभ मुहूर्त आज 24 अप्रैल को सुबह 7 बजकर 24 मिनट से लेकर 9 बजकर 2 मिनट तक रहेगा। अमृत काल का शुभ मुहूर्त सुबह 9 बजकर 3 मिनट से लेकर 10 बजकर 42 मिनट तक रहेगा। दोपहर 12 बजकर 18 मिनट से लेकर 1 बजकर 58 मिनट तक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रदोष काल शाम को 6 बजकर 6 मिनट से लेकर 7 बजकर 38 मिनट तक रहेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार, सतयुग में मदन नामक एक शक्तिशाली असुर ने कठोर तपस्या करके वाक्-सिद्धि प्राप्त कर ली थी। इस शक्ति के कारण वह जो भी बोलता था, वह सच हो जाता था। अहंकार में आकर उसने अपनी वाणी से पूरी सृष्टि में तबाही मचा दी। उसके शब्द विनाशकारी आपदाएं पैदा करने लगे। जब पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई, तब भगवान विष्णु की तपस्या से मां बगलामुखी प्रकट हुईं। मां ने सबसे पहले उस असुर की जीभ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया और उसकी बोलने की शक्ति को स्तंभित कर दिया। यह स्वरूप संदेश देता है कि जब बुराई अपनी चरम सीमा पर हो, तो सबसे पहले उसकी अभिव्यक्ति और षड्यंत्र रचने वाली शक्ति को रोकना आवश्यक है। मां बगलामुखी की जयंती पर उनकी आराधना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। यह दिन नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने और सकारात्मकता को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण है





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

बगलामुखी जयंती मां बगलामुखी तंत्र शास्त्र शत्रु निवारण शुभ मुहूर्त वाक्-सिद्धि देवी हिंदू धर्म

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IPL में आज लखनऊ के सामने राजस्थान: वैभव इस सीजन 20 सिक्स लगा चुके; RR ने LSG के खिलाफ 4 मैच जीतेRajasthan Royals (RR) Vs Lucknow Super Giants (LSG) Match IPL LIVE 2026 Score Update; Follow IPL 2026 Latest News, LSG Vs RR LIVE Updates, Indian Premier League On Dainik Bhaskar.

Read more »

JAC Board 10th Result 2026 Website: झारखंड बोर्ड 10वीं रिजल्ट jacresults.com के अलावा इन वेबसाइट्स पर भी कर सकेंगे चेकJAC Jharkhand Board 10th Result 2026 Websites: झारखंड बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 जारी होने वाला है। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.

Read more »

UPMSP UP Board 12th Result 2026 Marksheet Download: यूपी बोर्ड 12वीं की मार्कशीट कैसे मिलेगी? यहां जान लें तरीकाUP Board 12th Result Marksheet Download 2026 Direct Link: यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 जारी कर दिया गया है। छात्र अपना परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.

Read more »

CSK ने किया बड़ा ऐलान, 18 साल के आयुष म्हात्रे को रिप्लेस करेगा 32 साल का विस्फोटक ऑलराउंडरIPL 2026: आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स ने चोटिल हुए आयुष म्हात्रे के रिप्लेसमेंट के तौर पर आकाश मधवाल को शामिल कर लिया है.

Read more »

MI vs CSK Live Score, आईपीएल 2026: पॉइंट्स टेबल की स्थितिआईपीएल 2026, MI vs CSK Today Match Live Score: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा है।

Read more »

UP Board 12th Result 2026 (OUT) Direct Link: यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, देखें upmsp.edu.in इंटर परिणामUP Board 12th Class Result 2026 Check Link at upresults.nic.in: यूपी बोर्ड इंटर का रिजल्ट 2026 चेक करने के लिए upmsp.edu.

Read more »