बगहा में नहर में स्नान के दौरान युवक डूबा, अभी तक नहीं मिला कोई सुराग

बगहा-दो प्रखंड के बरवल नहर में स्नान के दौरान एक युवक डूब गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। युवक की पहचान तुलसी कुमार के रूप में हुई है। स्नान के दौरान युवक अचानक गहरे पानी में चला गया और तेज बहाव में डूब गया। स्थानीय लोगों ने काफी देर तक युवक की खोजबीन की, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल सका। प्रशासन ने तलाश अभियान शुरू किया है।
बगहा में हुई दुखद घटना में एक युवक नहर में डूब गया। घटना गुरुवार की देर शाम को हुई थी जब 25 वर्षीय तुलसी कुमार, जो बनकटवा के निवासी थे, अपने मामा के घर बरवल में थे। उन्होंने नहर में स्नान करने का फैसला किया, लेकिन दुर्भाग्यवश गहरे पानी में चले गए और तेज बहाव में डूब गए। स्थानीय लोगों ने उनकी मदद के लिए तत्काल कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण हरहा किनारे पहुंच गए। प्रशासन को सूचना दी गई और तलाश अभियान शुरू किया गया। हालांकि, अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका है। स्थानीय प्रशासन ने वाल्मीकिनगर बराज प्रशासन से संपर्क किया है ताकि पानी का दबाव कम किया जा सके और युवक का पता लगाया जा सके.
बगहा में हुई दुखद घटना में एक युवक नहर में डूब गया। घटना गुरुवार की देर शाम को हुई थी जब 25 वर्षीय तुलसी कुमार, जो बनकटवा के निवासी थे, अपने मामा के घर बरवल में थे। उन्होंने नहर में स्नान करने का फैसला किया, लेकिन दुर्भाग्यवश गहरे पानी में चले गए और तेज बहाव में डूब गए। स्थानीय लोगों ने उनकी मदद के लिए तत्काल कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण हरहा किनारे पहुंच गए। प्रशासन को सूचना दी गई और तलाश अभियान शुरू किया गया। हालांकि, अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका है। स्थानीय प्रशासन ने वाल्मीकिनगर बराज प्रशासन से संपर्क किया है ताकि पानी का दबाव कम किया जा सके और युवक का पता लगाया जा सके