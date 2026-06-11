बचपन की सुनहरी यादें और गर्मियों की छुट्टियां

बचपन की मासूमियत और गर्मियों की छुट्टियों के उन यादगार लम्हों का एक भावनात्मक वर्णन जो परिवार और प्रकृति के बीच बीते।

इंसान के जीवन का सबसे सुंदर और निर्मल काल उसका बचपन होता है। यह वह समय होता है जब मन हर प्रकार की चिंता और तनाव से मुक्त होता है। बचपन की यादें हमारे हृदय और मस्तिष्क पर इस प्रकार अंकित हो जाती हैं कि समय का प्रवाह भी उन्हें धुंधला नहीं कर पाता। विशेष रूप से गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार हर बच्चे को साल भर रहता था। हमारे लिए यह समय नानी के घर जाने का अवसर होता था। उस दौर में यात्रा की तैयारियां आज जैसी नहीं होती थीं। आधुनिक सूटकेस या बैग्स के बजाय कपड़ों को सन्दूक में सलीके से रखा जाता था। खाने-पीने के लिए प्लास्टिक की टोकरियों में पूड़ी-सब्जी और पानी की बोतलें ली जाती थीं। रेल यात्रा का अपना ही एक अलग रोमांच था। खिड़की वाली सीट पर बैठकर बाहर भागते हुए पेड़ों और प्राकृतिक दृश्यों को देखना एक जादुई अनुभव जैसा लगता था। रास्ते में जब गंगा नदी आती, तो हम श्रद्धावश उसमें सिक्के डालते थे और हापुड़ के पापड़ व गजरौले के पेड़ों का स्वाद लेते थे। वह सफर केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का माध्यम नहीं, बल्कि खुशियों की एक लंबी यात्रा थी। नानी के घर पहुँचते ही हमारा सामना प्रकृति के अद्भुत खजाने से होता था। नाना जी के विशाल बाग़ थे, जहाँ आम, अमरूद, जामुन, शहतूत और शरीफ़े जैसे अनगिनत फलों के वृक्ष थे। हम अपने भाई-बहनों और मामा के बच्चों के साथ मिलकर उन ऊंचे दरख़्तों पर चढ़ते और ताजे फलों का आनंद लेते थे। पेड़ों की शाखाओं के बीच छिपकर फल तोड़ना और उन्हें आपस में बांटकर खाना एक ऐसा सुख था जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। बाग़ के समीप एक बड़ा तालाब भी था, जिसके किनारे खेलते हुए एक बार मैं उसमें गिर भी गया था, परंतु ईश्वर की कृपा से मुझे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहाँ के लजीज पकवान, जैसे रबड़ी, छोले-समौसे, नारियल के बुरादे वाली कुल्फी और बरगद के पत्तों पर रखी मलाई बर्फ़ की याद आज भी मुँह में पानी ला देती है। जब हम नानी के घर नहीं जा पाते थे, तब अपने ही बड़े घर के आंगन और बगीचे में समय बिताते थे। हमारे घर के आंगन में भी आम और जामुन के घने पेड़ थे। दादी अक्सर हमें चेतावनी देती थीं कि जामुन और गूलर की लकड़ी कमजोर होती है, इसलिए उन पर चढ़ते समय सावधानी बरतें। हमारा घर केवल ईंट-पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि खुशबू और शांति का केंद्र था। घर के आसपास की फुलवारी में बेला, गुलाब, जूही, चम्पा, चमेली और मोगरा जैसे सुगंधित फूलों की भरमार थी। इन फूलों की खुशबू न केवल हमारे घर को, बल्कि पूरे मोहल्ले को महका देती थी। अम्मी को मोगरे के फूलों से बेहद लगाव था। वे चांदी की बालियों में बेला के फूलों को पिरोकर पहनती थीं और उनके बालों में सजे गजरे पूरे वातावरण को सुगंधित कर देते थे। दादी भी इसी तरह फूलों का शौक रखती थीं और घर के पंखों पर गजरे रख देती थीं जिससे पूरा घर महक उठता था। आस-पड़ोस के लोग भी हमारे घर से फूल ले जाते थे ताकि वे अपने लिए हार या गजरे बना सकें। मंदिर जाने वाले लोग भी देवी-देवताओं को अर्पित करने के लिए यहाँ से फूल लेते थे। दोपहर की तपती लू से बचने के लिए हमें घर के भीतर रहने की सलाह दी जाती थी, लेकिन बच्चों की चंचलता ऐसी होती थी कि हम अक्सर बड़ों की नजरों से बचकर बाहर खेलने निकल जाते थे। शाम का समय परिवार के मिलन का समय होता था। आंगन में बिछे तख्तों पर सफेद चादरें और करीने से रखे तकिये हमें अपनी ओर खींचते थे। शाम को दादी के हाथों बने गरमा-गरम पकौड़े और बर्फ से ठंडा रूह अफ़ज़ा शर्बत दिन भर की थकान मिटा देता था। रात का अनुभव और भी अद्भुत होता था जब हम छत पर सोते थे। शाम को छत की सफाई कर उस पर पानी छिड़का जाता था ताकि तपती छत ठंडी हो सके। फिर वहां चटाइयां, दरियां और रंग-बिरंगी कढ़ाई वाली चादरें बिछाई जाती थीं। हर बच्चे के सिरहाने मिट्टी की एक छोटी सुराही रखी होती थी, जिससे रात में प्यास लगने पर पानी पिया जा सके। यह सादगी और प्राकृतिक जीवन का वह दौर था जिसने हमें जीवन के असली मूल्यों से परिचित कराया। हमें न केवल दादी-नानी ने, बल्कि पिता जी ने भी ढेरों कहानियां सुनाईं, जिन्होंने हमारी कल्पनाशीलता को विकसित किया। हमारे घर का माहौल पूरी तरह से शैक्षिक और बौद्धिक था। नाना और दादा दोनों ही अत्यंत विद्वान और दानिशमंद व्यक्ति थे। अम्मी को पढ़ने और लिखने का गहरा शौक था, वे एक कुशल शायरा थीं और उनकी रचनाएं बेहद प्रभावशाली होती थीं। घर में एक समृद्ध लाइब्रेरी थी जिसमें अरबी, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी की अनगिनत पुस्तकें मौजूद थीं। बाद में इसमें पंजाबी साहित्य का भी समावेश हुआ। अम्मी के इस शौक का असर हम पर भी पड़ा और हमें बचपन से ही किताबों से प्रेम हो गया। हमने बहुत छोटी उम्र में लिखना शुरू कर दिया था और डायरी लिखने का शौक आज भी बरकरार है। अपनी डायरी में हम न केवल अपने दैनिक अनुभव लिखते थे, बल्कि अपने पसंदीदा शायरों की गजलों, गीतों और नज़्मों को भी सहेज कर रखते थे। यह बौद्धिक वातावरण ही था जिसने हमें सोचने और समझने की नई दृष्टि प्रदान की। आज के डिजिटल युग में वे यादें किसी अनमोल खजाने की तरह हैं जो हमें बार-बार उस सरल और सुंदर समय की याद दिलाती हैं.

इंसान के जीवन का सबसे सुंदर और निर्मल काल उसका बचपन होता है। यह वह समय होता है जब मन हर प्रकार की चिंता और तनाव से मुक्त होता है। बचपन की यादें हमारे हृदय और मस्तिष्क पर इस प्रकार अंकित हो जाती हैं कि समय का प्रवाह भी उन्हें धुंधला नहीं कर पाता। विशेष रूप से गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार हर बच्चे को साल भर रहता था। हमारे लिए यह समय नानी के घर जाने का अवसर होता था। उस दौर में यात्रा की तैयारियां आज जैसी नहीं होती थीं। आधुनिक सूटकेस या बैग्स के बजाय कपड़ों को सन्दूक में सलीके से रखा जाता था। खाने-पीने के लिए प्लास्टिक की टोकरियों में पूड़ी-सब्जी और पानी की बोतलें ली जाती थीं। रेल यात्रा का अपना ही एक अलग रोमांच था। खिड़की वाली सीट पर बैठकर बाहर भागते हुए पेड़ों और प्राकृतिक दृश्यों को देखना एक जादुई अनुभव जैसा लगता था। रास्ते में जब गंगा नदी आती, तो हम श्रद्धावश उसमें सिक्के डालते थे और हापुड़ के पापड़ व गजरौले के पेड़ों का स्वाद लेते थे। वह सफर केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का माध्यम नहीं, बल्कि खुशियों की एक लंबी यात्रा थी। नानी के घर पहुँचते ही हमारा सामना प्रकृति के अद्भुत खजाने से होता था। नाना जी के विशाल बाग़ थे, जहाँ आम, अमरूद, जामुन, शहतूत और शरीफ़े जैसे अनगिनत फलों के वृक्ष थे। हम अपने भाई-बहनों और मामा के बच्चों के साथ मिलकर उन ऊंचे दरख़्तों पर चढ़ते और ताजे फलों का आनंद लेते थे। पेड़ों की शाखाओं के बीच छिपकर फल तोड़ना और उन्हें आपस में बांटकर खाना एक ऐसा सुख था जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। बाग़ के समीप एक बड़ा तालाब भी था, जिसके किनारे खेलते हुए एक बार मैं उसमें गिर भी गया था, परंतु ईश्वर की कृपा से मुझे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहाँ के लजीज पकवान, जैसे रबड़ी, छोले-समौसे, नारियल के बुरादे वाली कुल्फी और बरगद के पत्तों पर रखी मलाई बर्फ़ की याद आज भी मुँह में पानी ला देती है। जब हम नानी के घर नहीं जा पाते थे, तब अपने ही बड़े घर के आंगन और बगीचे में समय बिताते थे। हमारे घर के आंगन में भी आम और जामुन के घने पेड़ थे। दादी अक्सर हमें चेतावनी देती थीं कि जामुन और गूलर की लकड़ी कमजोर होती है, इसलिए उन पर चढ़ते समय सावधानी बरतें। हमारा घर केवल ईंट-पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि खुशबू और शांति का केंद्र था। घर के आसपास की फुलवारी में बेला, गुलाब, जूही, चम्पा, चमेली और मोगरा जैसे सुगंधित फूलों की भरमार थी। इन फूलों की खुशबू न केवल हमारे घर को, बल्कि पूरे मोहल्ले को महका देती थी। अम्मी को मोगरे के फूलों से बेहद लगाव था। वे चांदी की बालियों में बेला के फूलों को पिरोकर पहनती थीं और उनके बालों में सजे गजरे पूरे वातावरण को सुगंधित कर देते थे। दादी भी इसी तरह फूलों का शौक रखती थीं और घर के पंखों पर गजरे रख देती थीं जिससे पूरा घर महक उठता था। आस-पड़ोस के लोग भी हमारे घर से फूल ले जाते थे ताकि वे अपने लिए हार या गजरे बना सकें। मंदिर जाने वाले लोग भी देवी-देवताओं को अर्पित करने के लिए यहाँ से फूल लेते थे। दोपहर की तपती लू से बचने के लिए हमें घर के भीतर रहने की सलाह दी जाती थी, लेकिन बच्चों की चंचलता ऐसी होती थी कि हम अक्सर बड़ों की नजरों से बचकर बाहर खेलने निकल जाते थे। शाम का समय परिवार के मिलन का समय होता था। आंगन में बिछे तख्तों पर सफेद चादरें और करीने से रखे तकिये हमें अपनी ओर खींचते थे। शाम को दादी के हाथों बने गरमा-गरम पकौड़े और बर्फ से ठंडा रूह अफ़ज़ा शर्बत दिन भर की थकान मिटा देता था। रात का अनुभव और भी अद्भुत होता था जब हम छत पर सोते थे। शाम को छत की सफाई कर उस पर पानी छिड़का जाता था ताकि तपती छत ठंडी हो सके। फिर वहां चटाइयां, दरियां और रंग-बिरंगी कढ़ाई वाली चादरें बिछाई जाती थीं। हर बच्चे के सिरहाने मिट्टी की एक छोटी सुराही रखी होती थी, जिससे रात में प्यास लगने पर पानी पिया जा सके। यह सादगी और प्राकृतिक जीवन का वह दौर था जिसने हमें जीवन के असली मूल्यों से परिचित कराया। हमें न केवल दादी-नानी ने, बल्कि पिता जी ने भी ढेरों कहानियां सुनाईं, जिन्होंने हमारी कल्पनाशीलता को विकसित किया। हमारे घर का माहौल पूरी तरह से शैक्षिक और बौद्धिक था। नाना और दादा दोनों ही अत्यंत विद्वान और दानिशमंद व्यक्ति थे। अम्मी को पढ़ने और लिखने का गहरा शौक था, वे एक कुशल शायरा थीं और उनकी रचनाएं बेहद प्रभावशाली होती थीं। घर में एक समृद्ध लाइब्रेरी थी जिसमें अरबी, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी की अनगिनत पुस्तकें मौजूद थीं। बाद में इसमें पंजाबी साहित्य का भी समावेश हुआ। अम्मी के इस शौक का असर हम पर भी पड़ा और हमें बचपन से ही किताबों से प्रेम हो गया। हमने बहुत छोटी उम्र में लिखना शुरू कर दिया था और डायरी लिखने का शौक आज भी बरकरार है। अपनी डायरी में हम न केवल अपने दैनिक अनुभव लिखते थे, बल्कि अपने पसंदीदा शायरों की गजलों, गीतों और नज़्मों को भी सहेज कर रखते थे। यह बौद्धिक वातावरण ही था जिसने हमें सोचने और समझने की नई दृष्टि प्रदान की। आज के डिजिटल युग में वे यादें किसी अनमोल खजाने की तरह हैं जो हमें बार-बार उस सरल और सुंदर समय की याद दिलाती हैं





Webdunia Hindi / 🏆 17. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

बचपन यादें परिवार साहित्य प्रकृति

United States Latest News, United States Headlines