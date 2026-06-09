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बची हुई रोटियों का बेहतरीन इस्तेमाल: रोटी कोफ्ता रेसिपी

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बची हुई रोटियों का बेहतरीन इस्तेमाल: रोटी कोफ्ता रेसिपी
Roti KoftaLeftover Roti RecipeIndian Vegetarian Curry
📆09-06-2026 08:19:00
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बची हुई रोटियों से बनाएं स्वादिष्ट रोटी कोफ्ता, जो होटल जैसा टेस्टी और क्रीमी ग्रेवी वाला व्यंजन है। यह आसान रेसिपी बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आएगी।

बची हुई रोटियों से बनने वाला रोटी कोफ्ता एक शानदार और स्वादिष्ट व्यंजन है जो न केवल बचे हुए भोजन का सदुपयोग करता है बल्कि इसका स्वाद होटलों के कोफ्ते जैसा लाजवाब होता है। यह रेसिपी खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो रोजाना ताजी रोटियां बनाने के बाद बची हुई रोटियों को फेंकने की बजाय कुछ नया और टेस्टी बनाना चाहते हैं। इस डिश को बनाने में बहुत कम सामग्री लगती है और यह कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाती है। साथ ही, यह बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है और इसे लंच या डिनर के लिए परोसा जा सकता है। रोटी कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले बची हुई रोटियों को छोटे टुकड़ों में तोड़कर मिक्सर में दरदरा पीस लें। एक बड़े बाउल में रोटी का चूरा, बेसन, बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम मिश्रण बनाएं और छोटे-छोटे कोफ्ते बना लें। एक कड़ाही में तेल गरम करें और कोफ्तों को सुनहरा और क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई करें। तैयार कोफ्तों को पेपर टॉवल पर निकालकर अलग रख दें। अब ग्रेवी तैयार करने के लिए एक कड़ाही में तेल गरम करें और उसमें जीरा डालकर चटकाएं। फिर बारीक कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर एक मिनट तक पकाएं। टमाटर प्यूरी डालकर तब तक भूनें जब तक तेल अलग न हो जाए। अब हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर मिलाएं। जरूरत के अनुसार पानी डालें और ग्रेवी को 5-7 मिनट तक पकने दें। जब ग्रेवी पक जाए, तो तैयार कोफ्तों को डालें और 2-3 मिनट तक मीडियम गैस पर पकाएं ताकि कोफ्ते ग्रेवी का स्वाद सोख लें। गर्मागर्म रोटी कोफ्ता को नान या चावल के साथ परोसें। यह रेसिपी बची हुई रोटियों को बर्बाद होने से बचाने का एक शानदार तरीका है। साथ ही, इसे आप अपने स्वाद के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे इसमें पनीर या सब्जियां मिलाकर और हेल्दी बनाया जा सकता है। यह डिश किसी भी पार्टी या खास अवसर के लिए परफेक्ट है और इसे बनाना बेहद आसान है। अगली बार जब भी घर में रोटियां बचें, तो इस लाजवाब रोटी कोफ्ता को जरूर बनाएं और अपने परिवार का दिल जीतें.

बची हुई रोटियों से बनने वाला रोटी कोफ्ता एक शानदार और स्वादिष्ट व्यंजन है जो न केवल बचे हुए भोजन का सदुपयोग करता है बल्कि इसका स्वाद होटलों के कोफ्ते जैसा लाजवाब होता है। यह रेसिपी खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो रोजाना ताजी रोटियां बनाने के बाद बची हुई रोटियों को फेंकने की बजाय कुछ नया और टेस्टी बनाना चाहते हैं। इस डिश को बनाने में बहुत कम सामग्री लगती है और यह कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाती है। साथ ही, यह बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है और इसे लंच या डिनर के लिए परोसा जा सकता है। रोटी कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले बची हुई रोटियों को छोटे टुकड़ों में तोड़कर मिक्सर में दरदरा पीस लें। एक बड़े बाउल में रोटी का चूरा, बेसन, बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम मिश्रण बनाएं और छोटे-छोटे कोफ्ते बना लें। एक कड़ाही में तेल गरम करें और कोफ्तों को सुनहरा और क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई करें। तैयार कोफ्तों को पेपर टॉवल पर निकालकर अलग रख दें। अब ग्रेवी तैयार करने के लिए एक कड़ाही में तेल गरम करें और उसमें जीरा डालकर चटकाएं। फिर बारीक कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर एक मिनट तक पकाएं। टमाटर प्यूरी डालकर तब तक भूनें जब तक तेल अलग न हो जाए। अब हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर मिलाएं। जरूरत के अनुसार पानी डालें और ग्रेवी को 5-7 मिनट तक पकने दें। जब ग्रेवी पक जाए, तो तैयार कोफ्तों को डालें और 2-3 मिनट तक मीडियम गैस पर पकाएं ताकि कोफ्ते ग्रेवी का स्वाद सोख लें। गर्मागर्म रोटी कोफ्ता को नान या चावल के साथ परोसें। यह रेसिपी बची हुई रोटियों को बर्बाद होने से बचाने का एक शानदार तरीका है। साथ ही, इसे आप अपने स्वाद के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे इसमें पनीर या सब्जियां मिलाकर और हेल्दी बनाया जा सकता है। यह डिश किसी भी पार्टी या खास अवसर के लिए परफेक्ट है और इसे बनाना बेहद आसान है। अगली बार जब भी घर में रोटियां बचें, तो इस लाजवाब रोटी कोफ्ता को जरूर बनाएं और अपने परिवार का दिल जीतें

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