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बच्चों के विवाद में हस्तक्षेप, 13 वर्षीय सन्नी की दोनों आंखें फोड़ीं, रोशनी लौटना असंभव

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बच्चों के विवाद में हस्तक्षेप, 13 वर्षीय सन्नी की दोनों आंखें फोड़ीं, रोशनी लौटना असंभव
आंखें फोड़नाबाल हमलारंजिश
📆19-04-2026 19:28:00
📰Dainik Jagran
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हरनौत के लोहरा गांव में बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद में बड़ों के हस्तक्षेप से 13 वर्षीय सन्नी कुमार की दोनों आंखें फोड़ दी गईं। चिकित्सक ने रोशनी लौटने की उम्मीद खत्म बताई। पुलिस जांच कर रही है और मुख्य आरोपी गिरफ्तार।

हरनौत, संवाद सूत्र। लोहरा गांव के मुसहरी टोला में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 13 वर्षीय सन्नी कुमार नामक बच्चे की दोनों आंखें फोड़ दी गईं। चिकित्सक ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सन्नी की आंखों की रोशनी वापस नहीं लौट पाएगी। इस गंभीर मामले में हरनौत थाना पुलिस सक्रिय रूप से जांच में जुटी है। घटना के संबंध में दोनों पक्षों की ओर से शनिवार को प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद में बड़ों के हस्तक्षेप का परिणाम है। इस वारदात में सन्नी की चाची, चाचा और चचेरी बहन को मुख्य आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, मुख्य आरोपित मनोज तांती को गिरफ्तार कर लिया है। सन्नी कुमार, जो गांव के एक सरकारी विद्यालय में कक्षा 8 का छात्र है, के पिता एक होटल में काम करते हैं। परिवार में सन्नी दो भाइयों और दो बहनों में सबसे बड़ा है। यह हृदय विदारक घटना एक बार फिर समाज में बढ़ते आपसी द्वेष और बच्चों के प्रति बढ़ती क्रूरता की ओर इशारा करती है।

थानाध्यक्ष मुकेश कुमार वर्मा ने घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि करीब दस दिन पहले सन्नी अपने घर के बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान, खेलते-खेलते सन्नी ने एक कंक्रीट का टुकड़ा फेंका, जो सीधे उसके चचेरे भाई साहिल की आंख में जा लगा। इस घटना के बाद गांव में पंचायत बुलाई गई और उपचार के खर्च को लेकर एक समझौता हुआ। हालांकि, दुर्भाग्यवश, यह घटना रंजिश का अंत करने के बजाय इसे और गहरा गई। 17 अप्रैल की रात, जब सन्नी अकेला सो रहा था, तभी आरोपितों ने उस पर हमला बोल दिया। उसे अकेले सोते हुए पाकर, उन्होंने सन्नी की बेरहमी से पिटाई की, जिसके परिणामस्वरूप उसकी दोनों आंखें गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिवार वालों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और घायल सन्नी को इलाज के लिए बिहारशरीफ मॉडल अस्पताल ले जाया गया। लेकिन, सन्नी की हालत की गंभीरता को देखते हुए, चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया।

पटना के अस्पताल में इलाज के दौरान, परिजनों को चिकित्सकों से वह दुखद खबर मिली जिसकी उन्हें आशंका थी। चिकित्सकों ने साफ तौर पर कह दिया कि सन्नी की आंखों को अब ठीक नहीं किया जा सकता है और रोशनी वापस लौटना असंभव है। यह सुनकर परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस निराशाजनक स्थिति के बाद, परिजन सन्नी को वापस गांव ले आए। थानाध्यक्ष मुकेश कुमार वर्मा अपनी टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और जांच का दायरा बढ़ा दिया। उन्होंने ग्रामीणों को हर संभव कार्रवाई का भरोसा दिलाया और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। फिलहाल, अन्य आरोपितों की तलाश में छापेमारी जारी है। पुलिस के अनुसार, इस मामले में एक पक्ष से चार और दूसरे पक्ष से छह लोगों को आरोपित किया गया है। यह घटना न केवल एक बच्चे के भविष्य को अंधकारमय बनाती है, बल्कि समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है कि कैसे छोटी-छोटी बातों पर उत्पन्न होने वाला द्वेष इतनी भयावह शक्ल ले सकता है। इस निर्मम कृत्य के पीछे की पूरी सच्चाई सामने लाना और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना पुलिस का परम कर्तव्य है ताकि भविष्य में ऐसी वारदातों की पुनरावृत्ति न हो।

यह भी एक चिंताजनक खबर है कि पूर्वी चंपारण में एक युवक को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। यह घटनाएँ समाज में बढ़ रही हिंसा और अव्यवस्था का प्रमाण हैं।

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