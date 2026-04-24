बच्चों और बुजुर्गों के जल्दी बीमार पड़ने का राज़: जानें कैसे बदलती है आपकी इम्युनिटी

यह लेख बताता है कि बच्चों और बुजुर्गों में प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्युनिटी) कैसे काम करती है और उम्र के साथ कैसे बदलती है। टीकाकरण के महत्व और स्वस्थ जीवनशैली के बारे में जानकारी दी गई है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि घर में छोटे बच्चे और बुजुर्ग सबसे जल्दी बीमार क्यों पड़ते हैं, जबकि युवा लोगों पर मौसम या बीमारियों का असर आसानी से नहीं होता?

इसका उत्तर हमारे शरीर के 'सुरक्षा चक्र' यानी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्युनिटी) में छिपा है। हम अक्सर यह मानते हैं कि शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता जीवन भर एक जैसी रहती है, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। दिल्ली के सरिता विहार स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. एस.

चटर्जी का कहना है कि शरीर के अन्य हिस्सों की तरह ही हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली भी उम्र के साथ बदलती है। यह बचपन में बहुत नाजुक होती है, जवानी में सबसे मजबूत हो जाती है और उम्र बढ़ने के साथ धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगती है। बचपन से जवानी तक का सफर जन्म के समय एक शिशु का शरीर बीमारियों और कीटाणुओं से पूरी तरह अनजान होता है। इस कारण से शुरुआती वर्षों में बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। यहीं पर टीकाकरण एक सुरक्षा कवच बनकर सामने आता है। टीके हमारे शरीर को बिना बीमार किए ही उन कीटाणुओं से लड़ना सिखा देते हैं, जो भविष्य में हमला कर सकते हैं। जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं और युवावस्था में प्रवेश करते हैं, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली अपने सबसे बेहतरीन और शक्तिशाली स्तर पर पहुँच जाती है। बचपन में लगे टीकों और शरीर के विकास के कारण, युवा लोग नई बीमारियों का दृढ़ता से सामना कर पाते हैं। वे आसानी से संक्रमणों से उबर जाते हैं और स्वस्थ जीवन जीते हैं। यह वह समय होता है जब शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा व्यवस्था चरम पर होती है और हमें बीमारियों से बचाने में सक्षम होती है। युवावस्था में स्वस्थ जीवनशैली अपनाना, जैसे कि संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना और पर्याप्त नींद लेना, प्रतिरक्षा प्रणाली को और भी मजबूत बनाने में मदद करता है। बुढ़ापे में कमजोर होती सुरक्षा प्रणाली जवानी की यह शक्ति जीवन भर नहीं टिकती। उम्र बढ़ने के साथ शरीर के अंदर कई प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं। शरीर में हल्की सूजन रहने लगती है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली सुस्त पड़ने लगती है। इसका सीधा असर हमारी रक्षा करने वाली कोशिकाओं पर पड़ता है। नई बीमारियों के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने वाली 'बी-सेल्स' कमजोर हो जाती हैं। वहीं, कीटाणुओं को सीधे नष्ट करने वाली 'टी-सेल्स' की संख्या और सक्रियता भी कम होने लगती है। यही कारण है कि बुजुर्गों का शरीर हानिकारक कीटाणुओं का आसानी से शिकार हो जाता है। पुरानी बीमारियां और बढ़ते खतरे बुढ़ापे में प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होने के साथ-साथ डायबिटीज और किडनी जैसी पुरानी बीमारियां शरीर को अंदर से और भी कमजोर कर देती हैं। इन बीमारियों के होने पर एक मामूली सा फ्लू भी खतरनाक रूप ले सकता है। इसके कारण बुजुर्गों को निमोनिया हो सकता है या उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ सकता है। इसके अलावा, बुजुर्गों में 'शिंगल्स' का खतरा भी बहुत अधिक होता है। यह कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि बचपन के चिकनपॉक्स का ही वायरस होता है जो बुढ़ापे में दोबारा सक्रिय हो जाता है। शिंगल्स नसों में भयानक दर्द पैदा करता है जो महीनों तक इंसान को तड़पा सकता है और उसकी शांति छीन सकता है। ताउम्र सुरक्षा का वादा है टीकाकरण इन सभी खतरों से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है - टीकाकरण। अक्सर लोग यह सोचकर गलती कर बैठते हैं कि टीके सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि बुजुर्गों को इसकी उतनी ही सख्त जरूरत है। कमजोर होती प्रतिरक्षा प्रणाली को सहारा देने और जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए वयस्कों का सही समय पर टीकाकरण बहुत जरूरी है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की जरूरतें उम्र के साथ बदलती हैं, इसलिए हमारी सोच भी बदलनी चाहिए। अपनी और अपनों की सेहत के लिए टीकाकरण को सिर्फ बचपन की जरूरत नहीं, बल्कि ताउम्र चलने वाला सुरक्षा चक्र मानना चाहिए। टीकाकरण के अलावा, स्वस्थ जीवनशैली अपनाना, जैसे कि पौष्टिक आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना और तनाव से दूर रहना, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियमित स्वास्थ्य जांच भी बीमारियों का जल्दी पता लगाने और उनका प्रभावी ढंग से इलाज करने में मदद करती है। इसलिए, अपनी और अपने प्रियजनों की सेहत का ध्यान रखें और एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक कदम उठाएं





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