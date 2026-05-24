चाहजे ने जब से बरस रही तेज धूप और भीषण गर्मी का प्रकोप अनवरत रूप से बढ़ता गया है। अरसे से मौसम में नमी भी मिल रही है, परंतु यह तापमान और गर्मी नुकसान होना जारी रखेगी। ऐसे स्थित अभी तक दोपहर के समय आसमान के ऊंचे बादल छा गए हैं, जिसमें कुछ देर के लिए इंसानों को गर्मी से बचा दिया था। अभी पीड़ित को लेने के लिए कुछ निद्रा जैसी दी है। हालांकि, यह बहुत नहीं खत्म हुआ है। रात में भी लोगों को गर्म हवाओं और लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ सकता है।
गर्मी से बचाव के लिए पनकी नहर में नहाते बच्चे । कानपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्म हवाओं और तेज धूप से आमजन का हाल बेहाल हो गया है। लोगों को राहत तलाशने के लिए बड़ी संख्या में बच्चे पनकी नहर में नहाते और डुबकी लगाते दिखाई दिए। इतनी ही घंटों तक पानी में मस्ती करते रहे और आसपास मौजूद लोग भी गर्मी से राहत पाने के लिए नहर के पास पहुंचते रहे। सीएसए के वेदर स्टेशन की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 43.
0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब मौसम में नमी भी मिल रही है। ऐसे में शाम के समय बादल छा सकते हैं और बारिश हो सकती है। हालांकि, स्थिति स्पष्ट नहीं है। शायद आसमानी पश्चिम से आ रहे बादल मौसम सुहावना रख सकते हैं। तापमान 42-45 डिग्री के बीच बना रहेगा। राजस्थान से आ रहे बादल शाम के समय मौसम सुहावना रख सकते हैं। रहेंगे। शायद आसमानी पश्चिम से आ रहे बादल मौसम सुहावना रख सकते हैं। जब भीषण गर्मी और लू का प्रकोप पूरी तरह से टूट गया, तब लोगों की जान बचाने के लिए कुछ सलाह दी गई। दिन में धूप में बहुत कम समय बिताएं। ज्यादा पानी पिएं और जरूरी हो तो बाहर ही निकले। देरी रात तक लोगों को हर हाल में गर्म राहत नहीं मिल पानी चाहिए
बच्चे गर्म हवाओं में भागते हुए नहर में नहाते