बच्चों में दिखने वाले 6 लक्षण: ये संकेत हो सकते एंग्जायटी-डिप्रेशन के

बच्चों में मानसिक तनाव, एंग्जायटी या डिप्रेशन के संकेत अक्सर शारीरिक और व्यवहारिक रूप से दिख सकते हैं। अगर बच्चे के व्यवहार में अचानक बदलाव आ जाते हैं, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। एनएचएम के अनुसार, हर गुस्सा जिद नहीं होता। कई बार यह बच्चे की खामोश मदद की पुकार होती है। अगर समय पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो ये समस्याएं आगे चलकर और भी गंभीर हो सकती हैं। अगर बच्चों में हर बात पर गुस्सा, हताशा समेत अन्य लक्षण दिखें, तो सावधान हो जाएं, ये गंभीर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चों में बार-बार पेट व सिर में दर्द की शिकायत, अचानक मूड बदलना, स्कूल में दबाव, दोस्तों के साथ समस्या, परिवार में कलह या अकेलेपन का संकेत हो सकते हैं। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो ये समस्याएं आगे चलकर और भी गंभीर हो सकती हैं। बच्चों के साथ खुलकर बात करें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और जरूरत पड़ने पर कोई बाल मनोवैज्ञानिक या काउंसलर से सलाह लें।

बच्चे में मानसिक तनाव, एंग्जायटी या डिप्रेशन के संकेत अक्सर शारीरिक और व्यवहारिक रूप से दिख सकते हैं। अगर बच्चे के व्यवहार में अचानक बदलाव आ जाते हैं, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। एनएचएम के अनुसार, हर गुस्सा जिद नहीं होता। कई बार यह बच्चे की खामोश मदद की पुकार होती है। अगर समय पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो ये समस्याएं आगे चलकर और भी गंभीर हो सकती हैं। अगर बच्चों में हर बात पर गुस्सा, हताशा समेत अन्य लक्षण दिखें, तो सावधान हो जाएं, ये गंभीर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चों में बार-बार पेट व सिर में दर्द की शिकायत, अचानक मूड बदलना, स्कूल में दबाव, दोस्तों के साथ समस्या, परिवार में कलह या अकेलेपन का संकेत हो सकते हैं। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो ये समस्याएं आगे चलकर और भी गंभीर हो सकती हैं। बच्चों के साथ खुलकर बात करें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और जरूरत पड़ने पर कोई बाल मनोवैज्ञानिक या काउंसलर से सलाह लें.

बच्चे में मानसिक तनाव, एंग्जायटी या डिप्रेशन के संकेत अक्सर शारीरिक और व्यवहारिक रूप से दिख सकते हैं। अगर बच्चे के व्यवहार में अचानक बदलाव आ जाते हैं, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। एनएचएम के अनुसार, हर गुस्सा जिद नहीं होता। कई बार यह बच्चे की खामोश मदद की पुकार होती है। अगर समय पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो ये समस्याएं आगे चलकर और भी गंभीर हो सकती हैं। अगर बच्चों में हर बात पर गुस्सा, हताशा समेत अन्य लक्षण दिखें, तो सावधान हो जाएं, ये गंभीर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चों में बार-बार पेट व सिर में दर्द की शिकायत, अचानक मूड बदलना, स्कूल में दबाव, दोस्तों के साथ समस्या, परिवार में कलह या अकेलेपन का संकेत हो सकते हैं। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो ये समस्याएं आगे चलकर और भी गंभीर हो सकती हैं। बच्चों के साथ खुलकर बात करें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और जरूरत पड़ने पर कोई बाल मनोवैज्ञानिक या काउंसलर से सलाह लें





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