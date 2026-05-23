बजरंग दल ने भी लव जीहाद के आरोप में पकड़ा युवक

देहरादून में एक मामला सामने आया है जिसमें सरफराज नामक युवक ने 'सागर' बनकर एक युवती से दोस्ती की। बजरंग दल ने उसे पकड़कर मुंह पर कालिख पोत दी। लखीमपुर खीरी का एक शादीशुदा युवक हिंदू नाम रखकर देहरादून की युवती से मिलने के लिए आया। युवती ने अपने भाई को तहरीर दी है। उधर, बजरंग दल ने मामला दर्ज किया है और कुठालगेट चौकी प्रभारी ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपित के घर पर फोन करने पर युवती ने अपने भाई को तहरीर दी है। इसके अलावा, दोनों के मोबाइल को चेक किया गया और फोटो में युवक ने माथे पर टीका लगाया हुआ था और खुद को हिंदू बता रहा था। उधर युवती ने अपना नाम सागर बताया है और दोनों के बीच फेसबुक के माध्यम से हुई दोस्ती का जिक्र भी है।
देहरादून में एक मामला सामने आया है जिसमें सरफराज नामक युवक ने 'सागर' बनकर एक युवती से दोस्ती की। बजरंग दल ने उसे पकड़कर मुंह पर कालिख पोत दी। लक्ष्मीपुर खीरी का एक शादीशुदा युवक हिंदू नाम रखकर देहरादून की एक युवती से मिलने के लिए आया। युवती की तहरीर पर उसे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दुबई से मसूरी की ओर जा रहे युवक और युवती को रोककर आरोपित के असली नाम का पता चला। उन्होंने अपने मोबाइल व आधार कार्ड की जांच में युवती को भी अपना नाम सागर बताया था। आरोपित ने युवती को भी अपना नाम सागर बताया था और मोबाइल में जो फोटो भेजी थी, उसमें उसने माथे पर टीका लगाया हुआ था और खुद को हिंदू बता रहा था। युवती ने अपने भाई को मौके पर बुला लिया। पूरे वाक्य में सोशल मीडिया के माध्यम से हुई दोस्ती का भी जिक्र है। परिणामी, आरोपित के मुंह पर कालिख पोत दी और हाथों में चूड़ियां पहना दीं उधर, कुठालगेट चौकी प्रभारी ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
देहरादून में एक मामला सामने आया है जिसमें सरफराज नामक युवक ने 'सागर' बनकर एक युवती से दोस्ती की। बजरंग दल ने उसे पकड़कर मुंह पर कालिख पोत दी। लक्ष्मीपुर खीरी का एक शादीशुदा युवक हिंदू नाम रखकर देहरादून की एक युवती से मिलने के लिए आया। युवती की तहरीर पर उसे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दुबई से मसूरी की ओर जा रहे युवक और युवती को रोककर आरोपित के असली नाम का पता चला। उन्होंने अपने मोबाइल व आधार कार्ड की जांच में युवती को भी अपना नाम सागर बताया था। आरोपित ने युवती को भी अपना नाम सागर बताया था और मोबाइल में जो फोटो भेजी थी, उसमें उसने माथे पर टीका लगाया हुआ था और खुद को हिंदू बता रहा था। युवती ने अपने भाई को मौके पर बुला लिया। पूरे वाक्य में सोशल मीडिया के माध्यम से हुई दोस्ती का भी जिक्र है। परिणामी, आरोपित के मुंह पर कालिख पोत दी और हाथों में चूड़ियां पहना दीं उधर, कुठालगेट चौकी प्रभारी ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है
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