बड़वानी के राजपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर तेजाब फेंका और फिर लोहे की रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है।

बड़वानी में पति बना हैवान : पत्नी पर उड़ेला तेजाब, लोहे की रॉड से उतारा मौत के घाट; पुलिस को गुमराह करने सुनाई चूहों की कहानी बड़वानी के राजपुर में एक व्यक्ति ने चरित्र पर संदेह के चलते अपनी पत्नी पर तेजाब फेंका और फिर लोहे की रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने घटना को बड़वानी जिले के राजपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। सालखेड़ा मोहनपुरा गांव में चरित्र पर संदेह के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर पहले तेजाब फेंका और फिर उस पर जानलेवा हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपित ने इसे हादसा साबित करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जांच में पूरा सच सामने आ गया।पुलिस ने 31 वर्षीय आरोपित विजय चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने दावा किया था कि घर में रखी एसिड की बोतल चूहों के कारण गिर गई थी, जिससे उसकी पत्नी झुलस गई। हालांकि घटनास्थल और परिस्थितियों की जांच के बाद पुलिस को उसकी कहानी पर संदेह हुआ। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली।पुलिस के अनुसार 28 मई की देर रात उसकी पत्नी पिंकी घर में सो रही थी। आरोप है कि इसी दौरान विजय ने उस पर ड्रिप साफ करने में उपयोग होने वाला एसिड उड़ेल दिया। तेजाब की चपेट में पास में सो रहे बच्चे भी आ गए और झुलस गए। दर्द से तड़पती पिंकी किसी तरह घर से बाहर भागी, लेकिन आरोपित ने उसका पीछा किया। जांच में सामने आया है कि बाहर पहुंचने के बाद भी आरोपित नहीं रुका और उसने लोहे की रॉड से महिला पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पिंकी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस को महिला के शरीर और सिर पर गंभीर चोटों के निशान भी मिले हैं, जिससे हमले की क्रूरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। वारदात के बाद विजय चौहान ने परिजनों और आसपास के लोगों को गुमराह करने के लिए पूरी घटना को दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया। उसने दावा किया कि चूहों के कारण एसिड गिर गया था, लेकिन जांच के दौरान उसके बयान और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों में कई विरोधाभास सामने आए। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है। इंदौर में शराब पार्टी करने महू से आए सैन्य अफसरों का उत्पात: दंपती को टक्कर मारी, लात-घूंसे चलाए फिर डिवाइडर में जा घुसा ट्रेनी कैप्ट.

बड़वानी में पति बना हैवान: पत्नी पर उड़ेला तेजाब, लोहे की रॉड से उतारा मौत के घाट; पुलिस को गुमराह करने सुनाई चूहों की कहानी बड़वानी के राजपुर में एक व्यक्ति ने चरित्र पर संदेह के चलते अपनी पत्नी पर तेजाब फेंका और फिर लोहे की रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने घटना कोबड़वानी जिले के राजपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। सालखेड़ा मोहनपुरा गांव में चरित्र पर संदेह के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर पहले तेजाब फेंका और फिर उस पर जानलेवा हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपित ने इसे हादसा साबित करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जांच में पूरा सच सामने आ गया।पुलिस ने 31 वर्षीय आरोपित विजय चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने दावा किया था कि घर में रखी एसिड की बोतल चूहों के कारण गिर गई थी, जिससे उसकी पत्नी झुलस गई। हालांकि घटनास्थल और परिस्थितियों की जांच के बाद पुलिस को उसकी कहानी पर संदेह हुआ। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली।पुलिस के अनुसार 28 मई की देर रात उसकी पत्नी पिंकी घर में सो रही थी। आरोप है कि इसी दौरान विजय ने उस पर ड्रिप साफ करने में उपयोग होने वाला एसिड उड़ेल दिया। तेजाब की चपेट में पास में सो रहे बच्चे भी आ गए और झुलस गए। दर्द से तड़पती पिंकी किसी तरह घर से बाहर भागी, लेकिन आरोपित ने उसका पीछा किया। जांच में सामने आया है कि बाहर पहुंचने के बाद भी आरोपित नहीं रुका और उसने लोहे की रॉड से महिला पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पिंकी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस को महिला के शरीर और सिर पर गंभीर चोटों के निशान भी मिले हैं, जिससे हमले की क्रूरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।वारदात के बाद विजय चौहान ने परिजनों और आसपास के लोगों को गुमराह करने के लिए पूरी घटना को दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया। उसने दावा किया कि चूहों के कारण एसिड गिर गया था, लेकिन जांच के दौरान उसके बयान और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों में कई विरोधाभास सामने आए। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है। इंदौर में शराब पार्टी करने महू से आए सैन्य अफसरों का उत्पात: दंपती को टक्कर मारी, लात-घूंसे चलाए फिर डिवाइडर में जा घुसा ट्रेनी कैप्ट





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

बड़वानी पति बना हैवान पत्नी पर तेजाब फेंका लोहे की रॉड से हमला हत्या

United States Latest News, United States Headlines