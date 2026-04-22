बड़वानी में दर्दनाक हादसा: अनेर नदी में तीन मासूम बच्चों की डूबने से मौत

मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में एक हृदयविदारक घटना में एक ही परिवार के तीन बच्चे अनेर नदी में डूबने से अपनी जान गंवा बैठे। घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है।

मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की वरला तहसील के ग्राम देवली में बुधवार को एक हृदयविदारक घटना ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया। इस घटना में एक ही परिवार के तीन मासूम बच्चों की अनेर नदी में डूबने से दुखद मौत हो गई। मृतकों की पहचान 10 वर्षीय राधा, 8 वर्षीय राजवीर और 6 वर्षीय जयवीर के रूप में हुई है। यह हादसा तब हुआ जब तीनों बच्चे अपने मामा के घर ग्राम बिलवा में गए थे और वहां के पास बहने वाली अनेर नदी में नहाने चले गए। जानकारी के अनुसार, बुधवार दोपहर लगभग 2 बजे तीनों बच्चे अपने परिजनों के साथ ग्राम बिलवा स्थित अपने मामा के घर गए थे। गर्मी की तपिश से राहत पाने के लिए वे गांव के पास बहने वाली अनेर नदी में नहाने चले गए। नदी में नहाते समय, दुर्भाग्यवश, एक बच्चा गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। अपने भाई या बहन को डूबते देख, दूसरा बच्चा उसे बचाने के लिए तुरंत पानी में उतरा, लेकिन वह भी गहरे पानी में फंस गया और डूबने लगा। दोनों बच्चों को बचाने के लिए तीसरा बच्चा भी बिना किसी हिचकिचाहट के नदी में कूद गया। दुर्भाग्य से, तीनों बच्चे गहरे पानी में समा गए और उनकी जान चली गई। यह घटना एक पल में खुशियों को मातम में बदल गई। परिजनों का कहना है कि बच्चे नदी में नहाने गए थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। शाम करीब 3 बजे तक जब बच्चे घर नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता होने लगी। उन्होंने बच्चों को आसपास ढूंढा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। तलाश के दौरान, बच्चों के पिता पवन ब्राह्मणे को नदी किनारे बच्चों के कपड़े और चप्पल मिले, जिससे उनके मन में हादसे की आशंका गहरा गई। उन्होंने तुरंत ग्रामीणों को सूचित किया और नदी में खोजबीन शुरू की गई। ग्रामीणों ने मिलकर नदी में घंटों तक खोजबीन की, जिसके बाद तीनों बच्चों के शव बरामद किए गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए धवली अस्पताल भेजा गया। एसडीओपी अजय वाघमारे ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। एक साथ तीन मासूम बच्चों की मौत से परिवार पूरी तरह से टूट गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीण भी इस हादसे से स्तब्ध हैं और शोक व्यक्त कर रहे हैं। यह घटना एक चेतावनी है कि बच्चों को जल स्रोतों के पास अकेले जाने नहीं देना चाहिए और उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दुखद घटना ने एक बार फिर से जल सुरक्षा के महत्व को उजागर कर दिया है। परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि यह एक ऐसा घाव है जो कभी नहीं भरेगा। वे सभी बच्चों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.

मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की वरला तहसील के ग्राम देवली में बुधवार को एक हृदयविदारक घटना ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया। इस घटना में एक ही परिवार के तीन मासूम बच्चों की अनेर नदी में डूबने से दुखद मौत हो गई। मृतकों की पहचान 10 वर्षीय राधा, 8 वर्षीय राजवीर और 6 वर्षीय जयवीर के रूप में हुई है। यह हादसा तब हुआ जब तीनों बच्चे अपने मामा के घर ग्राम बिलवा में गए थे और वहां के पास बहने वाली अनेर नदी में नहाने चले गए। जानकारी के अनुसार, बुधवार दोपहर लगभग 2 बजे तीनों बच्चे अपने परिजनों के साथ ग्राम बिलवा स्थित अपने मामा के घर गए थे। गर्मी की तपिश से राहत पाने के लिए वे गांव के पास बहने वाली अनेर नदी में नहाने चले गए। नदी में नहाते समय, दुर्भाग्यवश, एक बच्चा गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। अपने भाई या बहन को डूबते देख, दूसरा बच्चा उसे बचाने के लिए तुरंत पानी में उतरा, लेकिन वह भी गहरे पानी में फंस गया और डूबने लगा। दोनों बच्चों को बचाने के लिए तीसरा बच्चा भी बिना किसी हिचकिचाहट के नदी में कूद गया। दुर्भाग्य से, तीनों बच्चे गहरे पानी में समा गए और उनकी जान चली गई। यह घटना एक पल में खुशियों को मातम में बदल गई। परिजनों का कहना है कि बच्चे नदी में नहाने गए थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। शाम करीब 3 बजे तक जब बच्चे घर नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता होने लगी। उन्होंने बच्चों को आसपास ढूंढा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। तलाश के दौरान, बच्चों के पिता पवन ब्राह्मणे को नदी किनारे बच्चों के कपड़े और चप्पल मिले, जिससे उनके मन में हादसे की आशंका गहरा गई। उन्होंने तुरंत ग्रामीणों को सूचित किया और नदी में खोजबीन शुरू की गई। ग्रामीणों ने मिलकर नदी में घंटों तक खोजबीन की, जिसके बाद तीनों बच्चों के शव बरामद किए गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए धवली अस्पताल भेजा गया। एसडीओपी अजय वाघमारे ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। एक साथ तीन मासूम बच्चों की मौत से परिवार पूरी तरह से टूट गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीण भी इस हादसे से स्तब्ध हैं और शोक व्यक्त कर रहे हैं। यह घटना एक चेतावनी है कि बच्चों को जल स्रोतों के पास अकेले जाने नहीं देना चाहिए और उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दुखद घटना ने एक बार फिर से जल सुरक्षा के महत्व को उजागर कर दिया है। परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि यह एक ऐसा घाव है जो कभी नहीं भरेगा। वे सभी बच्चों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं





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