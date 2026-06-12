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बड़वानी में आवारा कुत्तों के हमले में महिला की मौत

मध्य प्रदेश News

बड़वानी में आवारा कुत्तों के हमले में महिला की मौत
बड़वानीआवारा कुत्तेमहिला की मौत
📆12-06-2026 19:22:00
📰NBT Hindi News
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मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में एक दर्दनाक घटना हुई है। राजघाट रोड पर ईंट भट्टों के पास एक महिला पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। कुत्तों ने महिला को इतनी बुरी तरह नोचा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में एक दर्दनाक घटना हुई है। राजघाट रोड पर ईंट भट्टों के पास एक महिला पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। कुत्तों ने महिला को इतनी बुरी तरह नोचा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान 35 वर्षीय लीलाबाई बकावले के रूप में हुई है, जो अपने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए प्रतिदिन मजदूरी और स्क्रैप-लकड़ी बीनने का काम करती थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और मौत के कारणों की पुष्टि के लिए शनिवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। घटनास्थल के पास मृतका की लकड़ियों की बंधी हुई पोटली मिली है, जिसमें उसकी पहचान हुई है। आसपास आवारा कुत्तों के कई झुंड भी देखे गए हैं। नगर पालिका सीएमओ सोनाली शर्मा ने बताया कि आवारा श्वानों के नियंत्रण के लिए एआरटी सेंटर स्थापित करने और नसबंदी-टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 200 आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण कराया जा चुका है.

मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में एक दर्दनाक घटना हुई है। राजघाट रोड पर ईंट भट्टों के पास एक महिला पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। कुत्तों ने महिला को इतनी बुरी तरह नोचा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान 35 वर्षीय लीलाबाई बकावले के रूप में हुई है, जो अपने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए प्रतिदिन मजदूरी और स्क्रैप-लकड़ी बीनने का काम करती थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और मौत के कारणों की पुष्टि के लिए शनिवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। घटनास्थल के पास मृतका की लकड़ियों की बंधी हुई पोटली मिली है, जिसमें उसकी पहचान हुई है। आसपास आवारा कुत्तों के कई झुंड भी देखे गए हैं। नगर पालिका सीएमओ सोनाली शर्मा ने बताया कि आवारा श्वानों के नियंत्रण के लिए एआरटी सेंटर स्थापित करने और नसबंदी-टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 200 आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण कराया जा चुका है

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बड़वानी आवारा कुत्ते महिला की मौत पुलिस जांच नगर पालिका

 

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