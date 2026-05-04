बड़ा मंगल 2026: शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए विशेष उपाय

5 मई से शुरू होने वाले बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनि दोष और साढ़ेसाती के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। जानें इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय और बड़ा मंगल का महत्व।

बड़ा मंगल 2026 के उपाय : 5 मई से शुरू होने वाले बड़ा मंगल का पर्व हनुमान जी की आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी है जो शनि दोष और साढ़ेसाती के नकारात्मक प्रभावों से जूझ रहे हैं। धार्मिक विश्वासों के अनुसार, बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी की विधिवत पूजा -अर्चना करने से इन ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। यदि आप भी शनि संबंधी परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस दिन कुछ विशेष उपाय करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। बड़ा मंगल के दिन किए जाने वाले उपाय कई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं: हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा , सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इन मंत्रों का जाप करने से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अतिरिक्त, इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से भी विशेष लाभ मिलता है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ में देवताओं का वास होता है और सरसों के तेल का दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। बड़ा मंगल के दिन बूंदी का प्रसाद बनाकर लोगों में बांटना भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। बूंदी को हनुमान जी का प्रिय माना जाता है और इसे बांटने से पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ ही, काले तिल, उड़द की दाल, काला कपड़ा या लोहे की वस्तुएं दान करने से भी शनि दोष ों का निवारण होता है। दान करने से ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इन उपाय ों को करने से न केवल शनि दोष ों से मुक्ति मिलती है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। बड़ा मंगल का महत्व अनेक कथाओं से जुड़ा हुआ है। एक प्रमुख कथा के अनुसार, इसी दिन भगवान हनुमान और भगवान राम की पहली मुलाकात हुई थी। इस घटना के कारण ही पूरा ज्येष्ठ महीना हनुमान जी को समर्पित माना जाता है और उनके भक्तों के लिए यह महीना अत्यंत पवित्र होता है। इस दौरान हनुमान जी की पूजा करने से विशेष कृपा मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हनुमान जी भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। एक अन्य कथा महाभारत काल से संबंधित है। इस कथा के अनुसार, भीम अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व करते थे। उनका अहंकार तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक बूढ़े वानर का रूप धारण किया। जब भीम उनकी पूंछ को भी हिलाने में असमर्थ रहे, तब उन्हें अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास हुआ। इसी कारण से बड़ा मंगल को बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार विनाशकारी होता है और हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। इन सभी मान्यताओं और कथाओं के कारण ज्येष्ठ महीने के मंगलवार और भी अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन हनुमान जी की भक्ति करने से साहस, शक्ति और जीवन की सभी परेशानियों से राहत मिलती है। हनुमान जी की आराधना से व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है और वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इसलिए, बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा -अर्चना करना और इन उपाय ों को करना आपके जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना सकता है। यह पर्व हमें हनुमान जी के गुणों – उनकी भक्ति, साहस, और निस्वार्थ सेवा – से प्रेरित करता है.

बड़ा मंगल 2026 के उपाय: 5 मई से शुरू होने वाले बड़ा मंगल का पर्व हनुमान जी की आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी है जो शनि दोष और साढ़ेसाती के नकारात्मक प्रभावों से जूझ रहे हैं। धार्मिक विश्वासों के अनुसार, बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी की विधिवत पूजा-अर्चना करने से इन ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। यदि आप भी शनि संबंधी परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस दिन कुछ विशेष उपाय करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। बड़ा मंगल के दिन किए जाने वाले उपाय कई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं: हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इन मंत्रों का जाप करने से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अतिरिक्त, इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से भी विशेष लाभ मिलता है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ में देवताओं का वास होता है और सरसों के तेल का दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। बड़ा मंगल के दिन बूंदी का प्रसाद बनाकर लोगों में बांटना भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। बूंदी को हनुमान जी का प्रिय माना जाता है और इसे बांटने से पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ ही, काले तिल, उड़द की दाल, काला कपड़ा या लोहे की वस्तुएं दान करने से भी शनि दोषों का निवारण होता है। दान करने से ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इन उपायों को करने से न केवल शनि दोषों से मुक्ति मिलती है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। बड़ा मंगल का महत्व अनेक कथाओं से जुड़ा हुआ है। एक प्रमुख कथा के अनुसार, इसी दिन भगवान हनुमान और भगवान राम की पहली मुलाकात हुई थी। इस घटना के कारण ही पूरा ज्येष्ठ महीना हनुमान जी को समर्पित माना जाता है और उनके भक्तों के लिए यह महीना अत्यंत पवित्र होता है। इस दौरान हनुमान जी की पूजा करने से विशेष कृपा मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हनुमान जी भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। एक अन्य कथा महाभारत काल से संबंधित है। इस कथा के अनुसार, भीम अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व करते थे। उनका अहंकार तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक बूढ़े वानर का रूप धारण किया। जब भीम उनकी पूंछ को भी हिलाने में असमर्थ रहे, तब उन्हें अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास हुआ। इसी कारण से बड़ा मंगल को बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार विनाशकारी होता है और हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। इन सभी मान्यताओं और कथाओं के कारण ज्येष्ठ महीने के मंगलवार और भी अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन हनुमान जी की भक्ति करने से साहस, शक्ति और जीवन की सभी परेशानियों से राहत मिलती है। हनुमान जी की आराधना से व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है और वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इसलिए, बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा-अर्चना करना और इन उपायों को करना आपके जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना सकता है। यह पर्व हमें हनुमान जी के गुणों – उनकी भक्ति, साहस, और निस्वार्थ सेवा – से प्रेरित करता है





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