बदलते सिनेमा पर अक्षय कुमार: नए निर्देशकों के साथ काम करने और एक्शन पर लौटने की इच्छा

अक्षय कुमार ने भारतीय सिनेमा में 35 साल से अधिक के अपने अनुभव को साझा किया है। उन्होंने आदित्य धर और संदीप रेड्डी वांगा जैसे नए निर्देशकों के साथ काम करने की इच्छा जताई है और 'एंग्री यंग मैन' युग की वापसी पर अपने विचार रखे हैं।

बॉलीवुड के एक्शन-कॉमेडी सुपरस्टार अक्षय कुमार ने भारतीय सिनेमा में तीन दशक से भी अधिक समय का सफर तय किया है। इस लंबे करियर में उन्होंने कॉमेडी, एक्शन, रोमांस और हॉरर जैसी विविध शैलियों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। भारतीय फिल्म निर्माण के विकास को इतने करीब से देखने के बाद, अक्षय कुमार का मानना है कि भारतीय सिनेमा एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, और वह इस परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हाल ही में शुभंकर मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर एक बातचीत के दौरान,

अक्षय कुमार ने युवा पीढ़ी के निर्देशकों जैसे आदित्य धर और संदीप रेड्डी वांगा के साथ काम करने की अपनी गहरी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि इनमें से कोई भी निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों के लिए उपयुक्त पाता है, तो वे उनसे संपर्क कर सकते हैं। हालांकि, उनका मानना ​​है कि निर्देशक को उनके लिए एक ऐसी भूमिका ढूंढनी चाहिए जो न केवल उपयुक्त हो, बल्कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी पसंद आए। विशेष रूप से, वह एक एक्शन फिल्म में काम करने के इच्छुक हैं, जो उनके करियर की जड़ें हैं। भारतीय सिनेमा के विकास पर चर्चा करते हुए, अक्षय कुमार ने एस.एस. राजामौली की 'आरआरआर' और 'बाहुबली' जैसी फिल्मों की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये फिल्में बड़े पैमाने पर बनाई गई थीं और दर्शकों को एक अलग तरह का सिनेमाई अनुभव प्रदान करती थीं। वे मानते हैं कि राजामौली ने फिल्म निर्माण की एक ऐसी शैली का प्रदर्शन किया जो भव्य और लार्जर देन लाइफ थी, जहां एक अकेला नायक कई हाथियों पर भारी पड़ सकता था, और निर्देशक ने उस नायक की शक्ति को शानदार ढंग से प्रस्तुत किया। इन फिल्मों ने उन्हें यह दिखाया कि सिनेमा कितना विशाल और काल्पनिक हो सकता है। इसके अलावा, अक्षय कुमार ने संदीप रेड्डी वांगा की 'कबीर सिंह' और 'एनिमल' जैसी फिल्मों पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि इन फिल्मों ने पर्दे पर गुस्से के प्रदर्शन के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। उन्होंने इसे अमिताभ बच्चन के प्रतिष्ठित 'एंग्री यंग मैन' युग से भी जोड़ा, लेकिन उनका मानना ​​है कि 'एनिमल' ने उस पैमाने को कई गुना बढ़ा दिया। 'एनिमल' में रणबीर कपूर और बॉबी देओल के अभिनय की सराहना करते हुए, अक्षय ने बॉबी देओल के किरदार को विशेष रूप से याद किया। उन्होंने कहा कि 'एनिमल' में गुस्सा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, जिसने 'एंग्री यंग मैन' युग को एक नई और अधिक तीव्र शक्ति के साथ वापस लाया। अमिताभ बच्चन के काम की तुलना में, 'एनिमल' में गुस्से की कोई सीमा नहीं थी, और संदीप रेड्डी वांगा ने इसे एक बिल्कुल अलग अंदाज में पेश किया। यह नया सिनेमा था, और नायक को देखने का एक नया दृष्टिकोण था। लोगों ने देखा कि नायक न केवल मार सकता है, बल्कि दस बार चाकू भी मार सकता है। 'कबीर सिंह' के साथ भी यही बात लागू होती है, जहाँ वह सबसे अधिक क्रोधित प्रेमी के रूप में सामने आता है। अक्षय कुमार ने रणवीर सिंह की फिल्म '83' (धुरंधर) की भी प्रशंसा की, इसकी कहानी और गहराई के लिए। उन्होंने कहा कि फिल्म ने देश को जिस तरह से चित्रित किया है, वह सराहनीय है। यह एक बहुत अच्छी तरह से लिखी गई फिल्म थी, जिसमें हर सवाल का जवाब दिया गया था। यह स्पष्ट था कि निर्माताओं के पास गहरी जानकारी थी और उन्होंने विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करके एक यथार्थवादी फिल्म बनाई। यह एक बहुत ही सूक्ष्म और खूबसूरती से बनाई गई फिल्म थी, जिसने वास्तविक घटनाओं को एक लार्जर देन लाइफ सिनेमाई अनुभव में बदल दिया। बदलते सिनेमा पर अपने विचारों को समेटते हुए, अक्षय कुमार ने कहा, "सिनेमा विकसित हो रहा है। यदि मुझे कभी ऐसी फिल्मों में काम करने का अवसर मिला तो मैं बहुत खुश होऊंगा।" वर्तमान में, अक्षय कुमार निर्देशक प्रियदर्शन की फिल्म 'भूत बंगला' में दिखाई दे रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ तब्बू, वामिका गब्बी, राजपाल यादव, परेश रावल जैसे कई अन्य कलाकार भी हैं





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