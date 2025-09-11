बदलती पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री:支払い समस्याएं और कलाकारों की दुविधा

पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री दुनिया भर में हिट हुई है लेकिन कलाकारों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. पैसे के लेनदेन में देरी, सुरक्षा की कमी और प्रोफेशनल निर्णय लेने की कमी कुछ प्रमुख समस्याएं हैं.

पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री दुनिया भर में प्रसिद्ध हो चुकी है, लेकिन इस इंडस्ट्री में काम करने वाले कलाकार कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। कुछ समय पहले निर्देशक मेहरीन जब्बार, अभिनेता सैयद मोहम्मद अहमद, अभिनेत्री सहीफ़ा जब्बार ख़टक, अलीज़े शाह और फ़ैज़ान ख़्वाजा ने सोशल मीडिया पर कुछ प्रमुख समस्याओं के बारे में चर्चा की, जिनमें काम के पैसे मिलने में देरी भी शामिल है। इससे पहले रम्शा ख़ान और ख़ुशहाल ख़ान भी अपने इंटरव्यू में पेमेंट की समस्याओं पर बात कर चुके हैं, लेकिन समस्याएं केवल यहीं तक सीमित नहीं हैं।

इन शिकायतों के बारे में हमने पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों से बातचीत की और यह समझाना चाहा कि इंडस्ट्री के हालात अनुकूल क्यों नहीं हैं।\सैयद मोहम्मद अहमद, जो ड्रामा 'मैं मंटो नहीं हूं' में काम कर रहे हैं, ने बताया कि उनकी उम्र इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वह एक साथ एक से ज़्यादा ड्रामा में काम करें। लेकिन वह ऐसा इसलिए करते हैं कि उन्हें उम्मीद होती है कि एक से नहीं तो दूसरे ड्रामे से पेमेंट आ जाएगी। सैयद मोहम्मद अहमद का कहना है कि चेक आने में कम से कम छह से सात महीने लग जाते हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उस वक़्त होती है, जब वह आपको जवाब ना दें। उन्होंने कहा, 'फिर आप धीरे-धीरे उनसे अनुरोध करते हैं. फिर अपने घर के हालात बताते हैं. इसके बाद कहीं जाकर आपको एक चेक मिलता है.'\अभिनेत्री सहीफ़ा जब्बार ख़टक ने बीबीसी को बताया कि प्रोजेक्ट साइन करने के बाद 'जो पहला चेक मिलना होता है वह केवल कॉन्ट्रैक्ट ही होता है. कोई चेक नहीं मिलता.' डायरेक्टर मेहरीन जब्बार ने कहा कि इंडस्ट्री में पेमेंट के मामले में हर कोई दूसरे पर आरोप लगा देता है. 'प्रोडक्शन हाउस कहते हैं कि उन्हें चैनल की तरफ से पैसे नहीं मिले. चैनल वाले कहते हैं कि एडवरटाइज़र्स उन्हें देर से पैसे देते हैं. कोई प्रोफ़ेशनल सिस्टम नहीं है.' कलाकारों की सुरक्षा के बारे में कोई ख़ास व्यवस्था नहीं किए जाने की शिकायतें भी मिलती हैं। सहीफ़ा ने बीबीसी को बताया कि एक ड्रामे के सेट पर होने वाली घटना पर उन्हें एफ़आईआर करवानी पड़ी थी क्योंकि उनके प्रोड्यूसर बहुत ग़ुस्से वाले थे और सेट पर बंदूक़ लेकर आ गए थे। अभिनेत्री हाजरा यामीन इस समय ड्रामा 'मैं मंटो नहीं हूं' में नज़र आ रही हैं। उन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी बात कलाकार के हित की नहीं होती। उन्होंने बताया कि कई बार जब वह सेट पर घायल हुईं तो उनके इलाज की व्यवस्था करने की जगह उन्हें घर भेज दिया गया। मोहम्मद अहमद ने बताया कि एक बार जब सेट पर उनकी आंख में कांच चुभ गया तो उन्हें अस्पताल ले जाने की बजाय यह कहा गया कि कैमरा रोल करते रहें, 'यह शूट में काम आएगा.' 'यही घटना अगर आपके किसी लीड एक्टर के साथ होती और ख़ून बह रहा होता तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता.' इसी तरह की बात अभिनेता फ़ैसल क़ुरैशी ने भी की। उन्होंने बीबीसी को बताया 'मेन लीड के अलावा हमारे यहां अगर कोई एक्टर सेट पर बीमार हो जाए या उसे कोई चोट लग जाए तो प्रोडक्शन हाउस उसका कोई ख़ास ध्यान नहीं रखता.





