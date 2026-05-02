बदायूं में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार ने राहगीर को टक्कर मारी, युवती पर नशे में ड्राइविंग का आरोप

बदायूं जिले में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने एक पैदल यात्री को गंभीर रूप से घायल कर दिया। कार को एक युवती द्वारा नशे में चलाई जा रही थी, ऐसा आरोप लग रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बदायूं जिले में एक हृदय विदारक सड़क दुर्घटना ने दातागंज मार्ग पर स्थित किसरुआ गांव के पास शुक्रवार की देर शाम को पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। यह घटना मूसाझाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। एक तेज रफ्तार कार ने एक पैदल यात्री को पीछे से इतनी ज़ोरदार टक्कर मारी कि वह कई फीट हवा में उछलकर दूर जा गिरा। इस भीषण टक्कर के बाद, कार अपना नियंत्रण खो बैठी और कई बार पलटते हुए सड़क पर गिर गई। सौभाग्यवश, आसपास खेल रहे कुछ बच्चे इस हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गए। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए किसरुआ गांव के निवासी 45 वर्षीय सतेंद्र को तत्काल प्रभाव से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार की गति अत्यधिक तेज थी और चालक का वाहन पर नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं था। घायल सतेंद्र और घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार को एक 20 से 21 वर्ष की युवती चला रही थी, जो नशे की हालत में थी। इस आरोप ने मामले को और भी गंभीर बना दिया है। कुछ ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यह कार किसी प्रभावशाली परिवार के सदस्य से संबंधित है, जिससे इस घटना ने और अधिक तूल पकड़ लिया है। हालांकि, अभी तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। दुर्घटना के तुरंत बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने कार में सवार युवती और उसके साथ मौजूद युवक को पकड़ लिया और उनके साथ हाथापाई करने लगे। इस संघर्ष में युवती को भी चोटें आईं, जिसके बाद उसे तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल व्याप्त हो गया और कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। घायल सतेंद्र का कहना है कि यदि कार चला रही युवती की पहचान उजागर हो जाती है, तो इस मामले की सच्चाई सामने आ सकती है। वर्तमान में, कई पहलुओं पर संदेह बना हुआ है और जांच के बाद ही स्पष्टता मिल पाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे लापरवाह और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। संबंधित थाना पुलिस का कहना है कि पीड़ित पक्ष की तहरीर मिलने के बाद औपचारिक रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की जाएगी। पुलिस नशे में ड्राइविंग और मारपीट दोनों ही पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। सभी तथ्यों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार उचित सजा दिलाई जाएगी। इस घटना ने बदायूं जिले में एक बार फिर सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सच्चाई सामने आए और पीड़ितों को न्याय मिले। इस दुर्घटना से सबक लेते हुए, लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और जिम्मेदारी से वाहन चलाने की अपील की जा रही है। साथ ही, नशे में वाहन चलाने के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने की भी आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके.
बदायूं जिले में एक हृदय विदारक सड़क दुर्घटना ने दातागंज मार्ग पर स्थित किसरुआ गांव के पास शुक्रवार की देर शाम को पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। यह घटना मूसाझाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। एक तेज रफ्तार कार ने एक पैदल यात्री को पीछे से इतनी ज़ोरदार टक्कर मारी कि वह कई फीट हवा में उछलकर दूर जा गिरा। इस भीषण टक्कर के बाद, कार अपना नियंत्रण खो बैठी और कई बार पलटते हुए सड़क पर गिर गई। सौभाग्यवश, आसपास खेल रहे कुछ बच्चे इस हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गए। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए किसरुआ गांव के निवासी 45 वर्षीय सतेंद्र को तत्काल प्रभाव से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार की गति अत्यधिक तेज थी और चालक का वाहन पर नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं था। घायल सतेंद्र और घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार को एक 20 से 21 वर्ष की युवती चला रही थी, जो नशे की हालत में थी। इस आरोप ने मामले को और भी गंभीर बना दिया है। कुछ ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यह कार किसी प्रभावशाली परिवार के सदस्य से संबंधित है, जिससे इस घटना ने और अधिक तूल पकड़ लिया है। हालांकि, अभी तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। दुर्घटना के तुरंत बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने कार में सवार युवती और उसके साथ मौजूद युवक को पकड़ लिया और उनके साथ हाथापाई करने लगे। इस संघर्ष में युवती को भी चोटें आईं, जिसके बाद उसे तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल व्याप्त हो गया और कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। घायल सतेंद्र का कहना है कि यदि कार चला रही युवती की पहचान उजागर हो जाती है, तो इस मामले की सच्चाई सामने आ सकती है। वर्तमान में, कई पहलुओं पर संदेह बना हुआ है और जांच के बाद ही स्पष्टता मिल पाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे लापरवाह और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। संबंधित थाना पुलिस का कहना है कि पीड़ित पक्ष की तहरीर मिलने के बाद औपचारिक रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की जाएगी। पुलिस नशे में ड्राइविंग और मारपीट दोनों ही पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। सभी तथ्यों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार उचित सजा दिलाई जाएगी। इस घटना ने बदायूं जिले में एक बार फिर सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सच्चाई सामने आए और पीड़ितों को न्याय मिले। इस दुर्घटना से सबक लेते हुए, लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और जिम्मेदारी से वाहन चलाने की अपील की जा रही है। साथ ही, नशे में वाहन चलाने के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने की भी आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके
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