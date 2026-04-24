बदायूं: 14 बकरों की चोरी, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष सहित तीन पर मुकदमा

बदायूं के उघैती थाना क्षेत्र में 14 बकरों की चोरी के मामले में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष और दो अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। शिकायतकर्ता के भाइयों पर पहले दुष्कर्म का आरोप लगने के कारण रंजिशन मुकदमा दर्ज कराए जाने की आशंका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बदायूं जिले के उघैती थाना क्षेत्र के छिवऊ कलां गांव में हुई 14 बकरों की चोरी की घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मंडल उपाध्यक्ष सहित तीन लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना 21 अप्रैल की रात को हुई थी, जब मोहम्मद अशफाक नामक ग्रामीण के घेर से अज्ञात चोरों ने 14 बकरों को चुरा ले गए। अशफाक ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बकरों की काफी तलाश की गई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। 23 अप्रैल को उन्होंने संदेह के आधार पर गांव के ही रजनीश गुप्ता, जो भाजपा मंडल उपाध्यक्ष हैं, और संभल जिले के हयातनगर कोतवाली निवासी मुन्ना तथा सोनू पुत्र इस्लाम को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य संभावित साक्ष्यों की मदद से घटना की पूरी जांच करने में जुट गई है। उघैती इंस्पेक्टर ऋषिपाल सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिना ठोस सबूतों के किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब शिकायतकर्ता मोहम्मद अशफाक के भाइयों पर पहले एक महिला ने जबरन दुष्कर्म और हलाला कराने का आरोप लगाया था। यह मामला वर्तमान में सीओ बिल्सी स्तर पर लंबित है। इस पृष्ठभूमि के कारण, यह आशंका जताई जा रही है कि यह मुकदमा रंजिशन दर्ज कराया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि पुरानी दुश्मनी के चलते शिकायतकर्ता ने बदला लेने के लिए यह कदम उठाया है। पुलिस इस पहलू को भी ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष रजनीश गुप्ता ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वह पूरी तरह से निर्दोष हैं। उन्होंने दावा किया कि घटना की रात वह अपने घर पर थे और इसके समर्थन में उनके पास पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं। गुप्ता ने यह भी कहा कि उनका अन्य आरोपियों से कोई संबंध नहीं है और उन्हें जानबूझकर साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच करने और सच्चाई सामने लाने का आग्रह किया है। इस घटना ने स्थानीय राजनीति में भी हलचल मचा दी है, क्योंकि भाजपा मंडल उपाध्यक्ष का नाम सामने आने से पार्टी की छवि पर असर पड़ सकता है। पुलिस इस मामले को संवेदनशीलता से संभाल रही है और जल्द से जल्द सच्चाई का पता लगाने के लिए प्रयासरत है। बदायूं जिले में हाल ही में हुई इस तरह की घटनाओं से लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है, और पुलिस से कानून व्यवस्था को बनाए रखने और अपराध ियों को पकड़ने की मांग की जा रही है। इस घटना के साथ ही, बदायूं के 'सितारे' श्वेता और निखिल ने बोर्ड परीक्षा में जिले में टॉप किया है, जिससे जिले में खुशी का माहौल है। टॉपर्स की लिस्ट भी जारी की गई है.

बदायूं जिले के उघैती थाना क्षेत्र के छिवऊ कलां गांव में हुई 14 बकरों की चोरी की घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मंडल उपाध्यक्ष सहित तीन लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना 21 अप्रैल की रात को हुई थी, जब मोहम्मद अशफाक नामक ग्रामीण के घेर से अज्ञात चोरों ने 14 बकरों को चुरा ले गए। अशफाक ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बकरों की काफी तलाश की गई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। 23 अप्रैल को उन्होंने संदेह के आधार पर गांव के ही रजनीश गुप्ता, जो भाजपा मंडल उपाध्यक्ष हैं, और संभल जिले के हयातनगर कोतवाली निवासी मुन्ना तथा सोनू पुत्र इस्लाम को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य संभावित साक्ष्यों की मदद से घटना की पूरी जांच करने में जुट गई है। उघैती इंस्पेक्टर ऋषिपाल सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिना ठोस सबूतों के किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब शिकायतकर्ता मोहम्मद अशफाक के भाइयों पर पहले एक महिला ने जबरन दुष्कर्म और हलाला कराने का आरोप लगाया था। यह मामला वर्तमान में सीओ बिल्सी स्तर पर लंबित है। इस पृष्ठभूमि के कारण, यह आशंका जताई जा रही है कि यह मुकदमा रंजिशन दर्ज कराया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि पुरानी दुश्मनी के चलते शिकायतकर्ता ने बदला लेने के लिए यह कदम उठाया है। पुलिस इस पहलू को भी ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष रजनीश गुप्ता ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वह पूरी तरह से निर्दोष हैं। उन्होंने दावा किया कि घटना की रात वह अपने घर पर थे और इसके समर्थन में उनके पास पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं। गुप्ता ने यह भी कहा कि उनका अन्य आरोपियों से कोई संबंध नहीं है और उन्हें जानबूझकर साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच करने और सच्चाई सामने लाने का आग्रह किया है। इस घटना ने स्थानीय राजनीति में भी हलचल मचा दी है, क्योंकि भाजपा मंडल उपाध्यक्ष का नाम सामने आने से पार्टी की छवि पर असर पड़ सकता है। पुलिस इस मामले को संवेदनशीलता से संभाल रही है और जल्द से जल्द सच्चाई का पता लगाने के लिए प्रयासरत है। बदायूं जिले में हाल ही में हुई इस तरह की घटनाओं से लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है, और पुलिस से कानून व्यवस्था को बनाए रखने और अपराधियों को पकड़ने की मांग की जा रही है। इस घटना के साथ ही, बदायूं के 'सितारे' श्वेता और निखिल ने बोर्ड परीक्षा में जिले में टॉप किया है, जिससे जिले में खुशी का माहौल है। टॉपर्स की लिस्ट भी जारी की गई है





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