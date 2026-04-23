बदायूं में विवाह समारोह में गोलियां, दूल्हे का भतीजा घायल

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक विवाह समारोह के दौरान किन्नरों द्वारा नेग के नाम पर विवाद करने पर फायरिंग हुई, जिसमें दूल्हे का भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने छह किन्नरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सपा किन्नर महासभा का जिलाध्यक्ष भी शामिल है।

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक विवाह समारोह में भयानक त्रासदी घटित हुई, जहां खुशियों का माहौल अचानक गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। हुसैनपुर गांव में प्रेम शंकर की बेटी की बारात मूसाझाग थाना क्षेत्र के कथरा निवासी नेमचंद के बेटे के साथ आई थी। विवाह की रस्में पूरी होने वाली थीं, तभी एक दर्दनाक घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। बुधवार रात, जब बारात स्थल पर उत्सव का माहौल था, तभी लगभग आधा दर्जन किन्नर एक बोलेरो कार में सवार होकर पहुंचे। उन्होंने दूल्हे के पिता से नेग के नाम पर 11 हजार रुपये की मांग की। दूल्हे के पिता ने अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए केवल 1100 रुपये देने की पेशकश की, जिससे किन्नर ों का गुस्सा भड़क गया। बातचीत जल्द ही तीखी हो गई और गाली-गलौज से शुरू होकर लाठी-डंडे और फिर गोलियों तक पहुंच गई। एक किन्नर ने अपनी कार से तमंचा निकाला और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में दूल्हे का भतीजा, गौरव (16 वर्ष), गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई, और बारात में शामिल लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की और ग्रामीणों की मदद से छह किन्नर ों को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने भी आक्रोशित होकर किन्नर ों को पीटा, जिसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। घायल गौरव को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। यह घटना एक खुशहाल अवसर को दुखद त्रासदी में बदल देती है, और यह सवाल उठाती है कि समाज में ऐसे तत्वों से कैसे निपटा जाए। पुलिस ने किन्नर ों की कार की तलाशी ली, जिसमें से दो तमंचे, जिंदा कारतूस, कैंची और लाठी-डंडे बरामद हुए। इससे स्पष्ट होता है कि किन्नर केवल नेग मांगने नहीं, बल्कि जानबूझकर बवाल करने के इरादे से आए थे। पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर (CO सिटी) रजनीश उपाध्याय ने बताया कि हिरासत में लिए गए छह किन्नर ों में सपा किन्नर महासभा का जिलाध्यक्ष भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। यह घटना समाज में किन्नर ों की भूमिका और उनके व्यवहार को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस घटना के बाद, स्थानीय लोगों में आक्रोश और भय का माहौल है। पुलिस ने लोगों को शांत करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हों, और कानून का पालन करने वाले नागरिकों को सुरक्षित महसूस हो। इस घटना ने एक बार फिर समाज में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया है.

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक विवाह समारोह में भयानक त्रासदी घटित हुई, जहां खुशियों का माहौल अचानक गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। हुसैनपुर गांव में प्रेम शंकर की बेटी की बारात मूसाझाग थाना क्षेत्र के कथरा निवासी नेमचंद के बेटे के साथ आई थी। विवाह की रस्में पूरी होने वाली थीं, तभी एक दर्दनाक घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। बुधवार रात, जब बारात स्थल पर उत्सव का माहौल था, तभी लगभग आधा दर्जन किन्नर एक बोलेरो कार में सवार होकर पहुंचे। उन्होंने दूल्हे के पिता से नेग के नाम पर 11 हजार रुपये की मांग की। दूल्हे के पिता ने अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए केवल 1100 रुपये देने की पेशकश की, जिससे किन्नरों का गुस्सा भड़क गया। बातचीत जल्द ही तीखी हो गई और गाली-गलौज से शुरू होकर लाठी-डंडे और फिर गोलियों तक पहुंच गई। एक किन्नर ने अपनी कार से तमंचा निकाला और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में दूल्हे का भतीजा, गौरव (16 वर्ष), गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई, और बारात में शामिल लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की और ग्रामीणों की मदद से छह किन्नरों को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने भी आक्रोशित होकर किन्नरों को पीटा, जिसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। घायल गौरव को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। यह घटना एक खुशहाल अवसर को दुखद त्रासदी में बदल देती है, और यह सवाल उठाती है कि समाज में ऐसे तत्वों से कैसे निपटा जाए। पुलिस ने किन्नरों की कार की तलाशी ली, जिसमें से दो तमंचे, जिंदा कारतूस, कैंची और लाठी-डंडे बरामद हुए। इससे स्पष्ट होता है कि किन्नर केवल नेग मांगने नहीं, बल्कि जानबूझकर बवाल करने के इरादे से आए थे। पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर (CO सिटी) रजनीश उपाध्याय ने बताया कि हिरासत में लिए गए छह किन्नरों में सपा किन्नर महासभा का जिलाध्यक्ष भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। यह घटना समाज में किन्नरों की भूमिका और उनके व्यवहार को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस घटना के बाद, स्थानीय लोगों में आक्रोश और भय का माहौल है। पुलिस ने लोगों को शांत करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हों, और कानून का पालन करने वाले नागरिकों को सुरक्षित महसूस हो। इस घटना ने एक बार फिर समाज में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया है





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