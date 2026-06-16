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बबेरू में किशोर द्वारा विस्फोटक पदार्थ छेड़ने पर दुर्घटनाएँ, दाहिना हाथ गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त

दुर्घटना News

बबेरू में किशोर द्वारा विस्फोटक पदार्थ छेड़ने पर दुर्घटनाएँ, दाहिना हाथ गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त
बबेरू दुर्घटनाकिशोर विस्फोटविस्फोटक पदार्थ
📆16-06-2026 14:57:00
📰Dainik Jagran
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उत्तर प्रदेश के बबेरू जिले के बघेला गांव में 14 वर्षीय किशोर राजेंद्र का खजूर के पेड़ के पास पड़ा विस्फोटक पदारmund उठाते हुए भयानक विस्फोट हो गया। विस्फोट में किशोर का दाहिना हाथ और चेहरा क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि पेड़ के पास मछली मारने के लिए प्रयुक्त विस्फोटक पदार्थ रखा था। किशोर को तुरंत अस्पताल भजा गया और उपचार जारी है।

बबेरू के बघेला गांव में एक 14 वर्षीय किशोर राजेंद्र का बकरी चरा रहे समय खजूर के पेड़ के पास पड़ी गोलाकार वस्तु उठाते हुए जोरदार विस्फोट हो गया। विस्फोट में किशोर का दाहिना हाथ गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया और उसका चेहरा भी झुलस गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बबेरू कोतवाली प्रभारी राजेंद्र कुमार राजावत के अनुसार प्रारंbhik जांच में यह मछली मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विस्फोटक पदार्थ का मामला प्रतीत हो रहा है। किशोर का पिता मिथिलेश वर्मा है और घटना दोपहर 12 बजे मंगलवार को हुई। किशोर खजूर के पेड़ से फल तोड़कर खा रहा था और उसकी नजर पेड़ के पास पड़े गोलाकार पदार्थ पर पड़ी। उसे पत्थर समझकर जब उसने उसे हाथ में उठाया तो विस्फोट हो गया। विस्फोट की आवाज सुनकर आसपास के किसान मौके पर पहुंचे और किशोर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने मामले की गहन जांच कराई जा रही है और फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट होगी.

बबेरू के बघेला गांव में एक 14 वर्षीय किशोर राजेंद्र का बकरी चरा रहे समय खजूर के पेड़ के पास पड़ी गोलाकार वस्तु उठाते हुए जोरदार विस्फोट हो गया। विस्फोट में किशोर का दाहिना हाथ गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया और उसका चेहरा भी झुलस गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बबेरू कोतवाली प्रभारी राजेंद्र कुमार राजावत के अनुसार प्रारंbhik जांच में यह मछली मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विस्फोटक पदार्थ का मामला प्रतीत हो रहा है। किशोर का पिता मिथिलेश वर्मा है और घटना दोपहर 12 बजे मंगलवार को हुई। किशोर खजूर के पेड़ से फल तोड़कर खा रहा था और उसकी नजर पेड़ के पास पड़े गोलाकार पदार्थ पर पड़ी। उसे पत्थर समझकर जब उसने उसे हाथ में उठाया तो विस्फोट हो गया। विस्फोट की आवाज सुनकर आसपास के किसान मौके पर पहुंचे और किशोर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने मामले की गहन जांच कराई जा रही है और फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट होगी

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बबेरू दुर्घटना किशोर विस्फोट विस्फोटक पदार्थ बघेला गांव खजूर पेड़

 

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