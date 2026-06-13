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बम की धमकी वाले ईमेल ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर खलबली मचा दी, प्रधान मंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे

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बम की धमकी वाले ईमेल ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर खलबली मचा दी, प्रधान मंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे
बम की धमकीईमेलहैदराबाद एयरपोर्ट
📆13-06-2026 08:17:00
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जर्मनी से भारत के लिए उड़ान भर रहे एक विमान में बम होने की सूचना ने सुरक्षा एजेंसियों को सक्रिय किया। हाल ही में, हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बम की धमकी वाले ईमेल मिले थे, जो बाद में फर्जी साबित हुए थे। 26 मई को, एक बम की धमकी वाला ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें एयरलाइंस को बम के बारे में बताया गया था। इस घटना के बाद, एयरपोर्ट के अधिकारियों ने हवाई अड्डे और उड़ानों की गहन जांच की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इसी तरह, लखनऊ से दिल्ली जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में भी बम की धमकी मिली थी, और उड़ान भरने से पहले ही विमान को रोक दिया गया था। 2 दिसंबर, 2025 को कुवैत से हैदराबाद आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट को भी बम की धमकी मिली थी, लेकिन बाद में यह धमकी झूठी साबित हुई थी। इस घटना के बाद, यात्रियों को विमान में सफर करने के लिए सुरक्षा के बारे में सोचना होगा। इसी समय, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस-स्लोवाकिया के लिए रवाना हुए, जहां G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हाल ही में, अमेरिका ने वेनेज़ुएला में एयर स्ट्राइक की, जिसमें 5 मिलियन के इनामी गैंग लीडर को मार गिराया गया था। इस घटना के बाद, ईरान और लेबनान जैसे देशों की स्थिति पर गौर किया जाएगा।

जर्मनी से भारत के लिए उड़ान भर रहे एक विमान में बम होने की सूचना ने सुरक्षा एजेंसियों को सक्रिय किया और यात्रियों को बेवजह परेशान किया। हाल ही में, हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बम की धमकी वाले ईमेल मिले थे, जो बाद में फर्जी साबित हुए थे। 26 मई को, एक बम की धमकी वाला ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें एयरलाइंस को बम के बारे में बताया गया था। इस घटना के बाद, एयरपोर्ट के अधिकारियों ने हवाई अड्डे और उड़ानों की गहन जांच की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इसी तरह, लखनऊ से दिल्ली जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में भी बम की धमकी मिली थी, और उड़ान भरने से पहले ही विमान को रोक दिया गया था। 2 दिसंबर, 2025 को कुवैत से हैदराबाद आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट को भी बम की धमकी मिली थी, लेकिन बाद में यह धमकी झूठी साबित हुई थी। इस घटना के बाद, यात्रियों को विमान में सफर करने के लिए सुरक्षा के बारे में सोचना होगा। इसी समय, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस-स्लोवाकिया के लिए रवाना हुए, जहां G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हाल ही में, अमेरिका ने वेनेज़ुएला में एयर स्ट्राइक की, जिसमें 5 मिलियन के इनामी गैंग लीडर को मार गिराया गया था। इस घटना के बाद, ईरान और लेबनान जैसे देशों की स्थिति पर गौर किया जाएगा.

जर्मनी से भारत के लिए उड़ान भर रहे एक विमान में बम होने की सूचना ने सुरक्षा एजेंसियों को सक्रिय किया और यात्रियों को बेवजह परेशान किया। हाल ही में, हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बम की धमकी वाले ईमेल मिले थे, जो बाद में फर्जी साबित हुए थे। 26 मई को, एक बम की धमकी वाला ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें एयरलाइंस को बम के बारे में बताया गया था। इस घटना के बाद, एयरपोर्ट के अधिकारियों ने हवाई अड्डे और उड़ानों की गहन जांच की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इसी तरह, लखनऊ से दिल्ली जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में भी बम की धमकी मिली थी, और उड़ान भरने से पहले ही विमान को रोक दिया गया था। 2 दिसंबर, 2025 को कुवैत से हैदराबाद आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट को भी बम की धमकी मिली थी, लेकिन बाद में यह धमकी झूठी साबित हुई थी। इस घटना के बाद, यात्रियों को विमान में सफर करने के लिए सुरक्षा के बारे में सोचना होगा। इसी समय, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस-स्लोवाकिया के लिए रवाना हुए, जहां G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हाल ही में, अमेरिका ने वेनेज़ुएला में एयर स्ट्राइक की, जिसमें 5 मिलियन के इनामी गैंग लीडर को मार गिराया गया था। इस घटना के बाद, ईरान और लेबनान जैसे देशों की स्थिति पर गौर किया जाएगा

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बम की धमकी ईमेल हैदराबाद एयरपोर्ट प्रधान मंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन एयर स्ट्राइक ईरान लेबनान

 

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