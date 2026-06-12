बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में एबीवीपी का 33 घंटे का धरना प्रदर्शन उच्च शिक्षा मंत्री के आश्वासन पर समाप्त, कुलपति को 15 दिन का अवकाश

भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में अकादमिक और प्रशासनिक अनियमितताओं के खिलाफ एबीवीपी द्वारा कुलपति कार्यालय के सामने चलाए गए 33 घंटे के धरना प्रदर्शन को शुक्रवार को समाप्त किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कुलपति को 15 दिन के अवकाश पर भेजने का आदेश जारी करने का आश्वासन दिया था। विद्यार्थियों नाें कई मुद्दों जैसे एमबीए परिणाम, पीएचडी प्रवेश, नर्सिंग कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया और छात्रावास संबंधी समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई थी। इसमें एआईआईएमएस भोपाल में बच्चे की गलत इंजेक्शन से मृत्यु की घटना भी उjuerna की गई।

भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में एबीवीपी द्वारा कुलपति कार्यालय के समक्ष चलाए गए 33 घंटे के धरना प्रदर्शन को उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के आश्वासनों के बाद शुक्रवार को समाप्त किया गया। यह dharna अकादमिक और प्रशासनिक अनियमितताओं के खिलाफ था। राजधानी में स्थित इस विश्वविद्यालय में हज़ारों छात्रों और शिक्षकों की मौजूदगी के बीच कुलपति डॉ.

आर. एन. शर्मा के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध पquetे हुए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री डॉ.

मोहन यादव से मंत्रालय में मुलाकात करने के बाद विश्वविद्यालय पहुंचे। उन्होंने धरना स्थल पर पहुंचकर विद्यार्थियों से मulaक话 किया और आंदोलनरत विद्यार्थियों द्वारा ज्ञापन भी प्राप्त किया। ज्ञापन में विश्वविद्यालय में फैली अकादमिक और प्रशासनिक अनियमितताओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई थी। इस बीच उच्च शिक्षा विभाग ने कुलपति को 15 दिन के प्राथमिक अवकाश पर भेजने का आदेश जारी कर दिया। इस बात की पुष्टि की गई कि कुलपति आगामी 15 दिनों के लिए कार्यालय से दूर रहेंगे। अभाविप ने इस आदेश के बाद आंदोलन को सthगित करने की घोषणा की। अभाविप के प्रांत मंत्री केतन चतुर्वेदी ने कहा कि यह केवल अभाविप की नहीं, बल्कि बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की जीत है। इन अकादमिक अनियमितताओं में एमबीए और अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लंबित परिणाम, पुनर्मूल्यांकन में विलंब, अव्यवस्थित अकादमिक कैलेंडर, पीएचडी प्रवेश परीक्षा, नर्सिंग महाविद्यालयों की लंबित प्रवेश प्रक्रिया, संबद्धता में पारदर्शिता, शिक्षकों की भर्ती, छात्रावासों की समस्याएं तथा विश्वविद्यालय की प्रशासनिक कार्यप्रणाली से जुड़े विभिन्न मुद्दे शामिल रहे। इससे पहले ही दिनों में ही एक और बड़ी घटना ने राजधानी को झटका दिया था। एआईआईएमएस भोपाल में गुरुवार को एक तीन साल की बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाने से उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें दो नर्सिंग अधिकारियों पर केस दर्ज किया गया। विद्यार्थी संघ की बात सुनने के बाद उच्च शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि कुलपति को अवकाश पर भेज दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों ने कुलपति कार्यालय के बगीचे में खड़े होकर विरोध किया और विश्वविद्यालय प्रशासन की नीतियों पर आलोचना की। विद्यार्थी नेता बोले कि वे विश्वविद्यालय की प्रगति की पहुँच हैं और सुधार के लिए तैयार हैं। शिक्षकों ने भी इसमें हाथ मिलाया और इस अकादमिक अनियमितता के खिलाफ खड़ा होने का समर्थन दिया। जब तक कि उच्च शिक्षा मंत्री के आदेश तक नहीं आए, धरना जारी रहेगा, यह बात अभाविप ने दोबारा दोहराई। खुफिया तौर पर मंत्री बordeते हुए कि कार्रवाई जल्द होगी, विद्यार्थियों को आश्वासन दिया गया। अंत में शुक्रवार की शाम को आदेश जारी होने के बाद विद्यार्थियों ने धरना खत्म करने की घोषना की। इसके बाद वे अपने विभागों में लौट गए। अभाविप का कहना है कि अगर आवश्यक सुधार नहीं हुए तो वे आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे





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बरकतउल्ला विश्वविद्यालय एबीवीपी धरना प्रदर्शन कुलपति उच्च शिक्षा मंत्री

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