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बरखेरियाजाट स्थित न्यू सिटी हास्पिटल के संचालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज

स्वास्थ्य News

बरखेरियाजाट स्थित न्यू सिटी हास्पिटल के संचालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज
बरखेरियाजाटन्यू सिटी हास्पिटलगैर इरादतन हत्या
📆04-06-2026 14:51:00
📰Dainik Jagran
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लखीमपुर के बरखेरियाजाट स्थित न्यू सिटी अस्पताल के संचालक वसीम अहमद के खिलाफ प्रसव के दौरान प्रसूता और नवजात की मौत के मामले में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।

लखीमपुर के बरखेरियाजाट स्थित न्यू सिटी अस्पताल के संचालक वसीम अहमद के खिलाफ प्रसव के दौरान प्रसूता और नवजात की मौत के मामले में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। बरखेरियाजाट स्थित सील न्यू सिटी हास्पिटल में प्रसव के दौरान प्रसूता व नवजात मामले में पुलिस ने आरोपित संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अपराध निरीक्षक आलोक कुमार सिंह ने अस्पताल पहुंचकर जांच करने के साथ ही पीड़ित व लोगों के बयान दर्ज किए। संचालक वसीम अहमद के फरार होने के कारण अस्पताल परिसर में ताला लगा मिला। जिस कारण प्राथमिक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। पीड़ित रोहित द्वारा प्रकरण की सूचना एसएचओ व सीएचसी अधीक्षक को दिए जाने के बाद से ही बरखेरियाजाट स्थित न्यू सिटी हास्पिटल के संचालक वसीम अहमद स्टाफ सहित फरार चल रहा है। विदित हो कि बीती 26 मई को प्रसव के दौरान नीलू पत्नी रोहित कुमार निवासी जसमढ़ी व नवजात की मौत हो गई थी। जिसके बाद पीड़ित रोहित ने सीएचसी अधीक्षक व पुलिस को तहरीर देकर न्याय की मांग की थी। सीएचसी क्षेत्र में सील अस्पतालों की संख्या के बारे में पूर्व नोडल अधिकारी डाक्टर निशांत गुप्ता व सीएचसी अधीक्षक डा अश्वनी वर्मा के मौखिक बताए जा रहे आंकड़ों में भी भिन्नता नजर आ रही है। ऐसे में ब्लाक स्तर के स्वास्थ्य विभाग प्रशासन पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 30 से अधिक गैर पंजीकृत अस्पताल, क्लीनिक, अप्रशिक्षित डाक्टर मरीजों की सेहत के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। जबकि स्वास्थ्य महकमा नियमित अंतराल पर विभागीय कार्रवाई करने का दावा भी करता है। ऐसे में सवाल या उठना है कि क्या यह दावा महज कागजी खानापूर्ती तक सीमित है, या फिर धरातल पर भी कोई कार्यवाही होती है। कब तक मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ जारी रहेगा ?

आशा वर्कर सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग में तैनात स्थानीय स्तर के कर्मचारी आखिर क्यों नहीं विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में संचालित हो रहे अवैध व गैर पंजीकृत अस्पताल, क्लीनिक पैथोलाजी आदि की सूचना देने से बचते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं निचले पायदान से लेकर उच्च स्तर तक सब जायज है, इसी को सूत्र मान लिया गया हो। क्षेत्र में अवैध अस्पतालों और पैथोलाजी पर हुई कार्रवाई को लेकर भी अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं। पूर्व नोडल अधिकारी निशांत गुप्ता ने बताया कि जंगबहादुरगंज क्षेत्र में आठ नर्सिंग होम व पैथोलाजी सीज किए गए थे, लेकिन सीएमओ कार्यालय से कितनों को क्लीन चिट मिली है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। सीएचसी अधीक्षक डा अश्वनी वर्मा ने बताया कि वर्तमान में तीन नर्सिंग होम सील हैं, जिनमें दो बरखेरियाजाट और एक उचौलिया में है। अन्य सीज नर्सिंग होम सीएमओ कार्यालय से जुर्माना जमा कर क्लीन चिट प्राप्त कर चुके हैं। एसएचओ जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सीएचसी अधीक्षक की तहरीर पर अस्पताल संचालक आदि के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच अपराध निरीक्षक कर रहे है

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बरखेरियाजाट न्यू सिटी हास्पिटल गैर इरादतन हत्या प्रसव के दौरान प्रसूता और नवजात की मौत

 

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