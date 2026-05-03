बरगी क्रूज हादसे में 13 की मौत, मृतकों में 4 बच्चे और 8 महिलाएं शामिल

जबलपुर के बरगी क्रूज हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 4 बच्चे और 8 महिलाएं शामिल हैं। हादसे में सबसे नया शव आज सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर लापता कामराज आर. का मिला। इस हादसे में पहले दिन 4 शव, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 2 और चौथे दिन दो शव मिले हैं। सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा ने बताया कि आज दिनभर सर्चिंग अभियान चलाया जाएगा।

जबलपुर के बरगी क्रूज हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 4 बच्चे और 8 महिलाएं शामिल हैं। इस हादसे में सबसे नया शव आज सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर लापता कामराज आर.

का मिला, जबकि इससे पहले उनके 8 साल के भतीजे मयूरन का शव सुबह करीब 6 बजे मिला था। मयूरन तमिलनाडु के त्रिची से आया था। हादसे में पहले दिन 4 शव, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 2 और चौथे दिन दो शव मिले हैं। सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा ने बताया कि आज दिनभर सर्चिंग अभियान चलाया जाएगा। 30 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे MP टूरिज्म का पर्यटकों से भरा क्रूज बरगी डैम में डूब गया था। उसमें करीब 47 पर्यटक सवार थे, जबकि टिकट सिर्फ 29 लोगों की ही कटी थी। हादसा किनारे से लगभग 300 मीटर दूर हुआ था। उस वक्त हवा की रफ्तार करीब 74 किमी/घंटा थी। बरगी क्रूज हादसे में जान गंवाने वाले तमिलनाडु के पर्यटकों के शव उनके गृह राज्य भेजे गए। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट से कार्गो विमान के जरिए शवों को त्रिची रवाना किया गया। शुरुआत में तकनीकी कारणों से एक कार्गो विमान में दिक्कत आई, जिसके बाद शवों को दूसरे विमान से भेजा गया। मृतकों के परिजन भी साथ में रवाना हुए हैं। प्रशासन की ओर से अन्य शवों को भी उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। बरगी डैम जाने से पहले परिवार भेड़ाघाट गया था, जहां रोप-वे का आनंद लिया था। एमपी टूरिज्म के सलाहकार कमांडर राजेंद्र निगम के अनुसार, बरगी डैम हादसा अचानक आए मिनी बवंडर और तेज लहरों के कारण हुआ। उनका कहना है कि ऊंची लहरों से क्रूज का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह पलट गया। हालांकि, इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल अब भी अनसुलझा है कि जब मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया था तो फिर क्रूज का संचालन क्यों नहीं रोका गया?

यह भी स्पष्ट नहीं है कि खराब मौसम के दौरान किसी तरह की रियल-टाइम मॉनिटरिंग या अलर्ट सिस्टम मौजूद था या नहीं। साथ ही, पंजाब-चंडीगढ़ में बारिश और तूफान, लाइट गुलबेतिया में झमाझम बारिश, पटना-खगड़िया में छाए बादल, बदले मौसम से मिनीमम तापमान में 0.9 डिग्री की गिरावट, 27 जिलों में बारिश का अलर्ट, 30-50 किमी/घंटा से चलेगी आंधी, लखनऊ में 24 रैन बसेरे बने कूलिंग प्वाइंट





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