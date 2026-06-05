बरनाला जिले में एक महिला ने अपने पति और छोटे बच्चे को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। पुलिस ने उसे और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर घर से ले जाए गए सोने के गहने भी बरामद कर लिए हैं।
बरनाला जिले में पति और छोटे बच्चे को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हुई महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया । बरनाला जिले के हंडिआया क्षेत्र में पति और छोटे बच्चे को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हुई महिला को पुलिस ने उसके प्रेमी सहित गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर घर से ले जाए गए सोने के गहने भी बरामद कर लिए हैं। मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस अन्य तथ्यों की भी पड़ताल कर रही है। पुलिस चौकी हंडिआया के प्रभारी तरसेम सिंह ने बताया कि कोठे चुंघा निवासी दलजीत सिंह ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी पत्नी किरणजीत कौर छह और सात मई की दरमियानी रात घर से गायब हो गई। शिकायतकर्ता के अनुसार उसकी पत्नी अपने प्रेमी गुरप्यार सिंह उर्फ मोटू, निवासी मौड़ मंडी, जिला बठिंडा के साथ घर छोड़कर चली गई थी। दलजीत सिंह ने आरोप लगाया था कि घर से जाते समय उसकी पत्नी अपने साथ सोने के गहने और लगभग 20 हजार रुपये नकद भी ले गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और दोनों आरोपितों की तलाश के लिए कई स्थानों पर छापेमारी की। मलोट से किया गया अरेस्ट पुलिस के अनुसार लगातार की गई कार्रवाई के बाद दोनों आरोपितों को मलोट क्षेत्र के एक ग्रामीण इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से पुलिस ने एक दिन का रिमांड हासिल किया। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपितों से पूछताछ की गई। पूछताछ के आधार पर कथित तौर पर चोरी किए गए सोने के गहने बरामद किए गए। बरामद सामान में 10 ग्राम वजन की सोने की चेन, हरे और लाल नगों वाली 14 ग्राम वजन की सोने की बालियों की एक जोड़ी, 2.
700 ग्राम वजन के सोने के टाप्स की एक जोड़ी, 3.700 ग्राम वजन का सोने का लाकेट तथा एक ग्राम वजन की सोने की अंगूठी शामिल है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बरामद किए गए गहनों का कुल वजन 31.400 ग्राम है। गहनों को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं नकदी और अन्य सामान के संबंध में भी जांच की जा रही है
बरनाला जिले पति और छोटे बच्चे को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया सोने के गहने बरामद