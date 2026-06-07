बराड़ स्क्वेयर रेलवे स्टेशन: दिल्ली के एक अनजान स्टेशन की कहानी

दिल्ली के दिल्ली कैंट इलाके में स्थित बराड़ स्क्वेयर रेलवे स्टेशन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. यह स्टेशन कोरोना काल में काफी चर्चा में आया था, जब यहां रेलवे कोचों को कोविड केयर सेंटर में बदला गया था. हालांकि यह कोई बड़ा जंक्शन नहीं है, लेकिन दिल्ली कैंट और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
दिल्ली के दिल्ली कैंट इलाके में स्थित बराड़ स्क्वेयर रेलवे स्टेशन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. यह स्टेशन कोरोना काल में काफी चर्चा में आया था, जब यहां रेलवे कोचों को कोविड केयर सेंटर में बदला गया था.
हालांकि यह कोई बड़ा जंक्शन नहीं है, लेकिन दिल्ली कैंट और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. दिल्ली का नाम आते ही लोगों के दिमाग में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, हजरत निजामुद्दीन या आनंद विहार जैसे बड़े स्टेशन आते हैं. लेकिन राजधानी में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. इस स्टेशन का नाम है बराड़ स्क्वेयर रेलवे स्टेशन(Brar Square) रेलवे स्टेशन.
नाम सुनकर कई लोगों को लगता है कि यह कोई मेट्रो स्टेशन होगा, लेकिन यह वास्तव में भारतीय रेलवे का एक स्टेशन है. दिल्ली कैंट इलाके में स्थित बराड़ स्क्वेयर रेलवे स्टेशन हाल के वर्षों में काफी चर्चा में आया है. खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान इस स्टेशन का नाम पहली बार बड़े स्तर पर लोगों के सामने आया था.
लेकिन आज भी बहुत से लोग नहीं जानते कि यहां से ट्रेनें कहां जाती हैं और इस स्टेशन का इस्तेमाल कौन करता है. बराड़ स्क्वेयर रेलवे स्टेशन दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के दिल्ली कैंट क्षेत्र में स्थित है. यह स्टेशन दिल्ली छावनी (Delhi Cantonment) के पास बना हुआ है. स्टेशन का नाम बराड़ स्क्वेयर रेलवे स्टेशन इलाके के नाम पर रखा गया है, जो भारतीय सेना से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गिना जाता है.
यह स्टेशन छोटा है, लेकिन इसकी रणनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से काफी अहम भूमिका है. यहां आसपास सेना के कई प्रतिष्ठान और सरकारी संस्थान मौजूद हैं. कोरोना महामारी के दौरान बराड़ स्क्वेयर रेलवे स्टेशन अचानक सुर्खियों में आ गया था. उस समय दिल्ली सरकार और रेलवे ने यहां एक विशेष कोविड केयर सेंटर तैयार किया था.
रेलवे के कोचों को आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया गया था, जहां मरीजों के इलाज और निगरानी की व्यवस्था की गई थी. इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने पहली बार इस स्टेशन का नाम सुना. बराड़ स्क्वेयर रेलवे स्टेशन पर बहुत ज्यादा लंबी दूरी की ट्रेनें नहीं रुकतीं. यह मुख्य रूप से दिल्ली क्षेत्र में चलने वाली कुछ पैसेंजर और लोकल ट्रेनों के लिए उपयोगी स्टेशन है.
यह स्टेशन दिल्ली सराय रोहिल्ला, दिल्ली कैंट, पटेल नगर और आसपास के रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है. यहां से गुजरने वाली कई ट्रेनें हरियाणा, राजस्थान और उत्तर भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों की ओर जाने वाले मार्गों पर चलती हैं. हालांकि, अधिकांश यात्री लंबी दूरी की यात्रा के लिए नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन जैसे बड़े स्टेशनों का इस्तेमाल करते हैं. इसलिए बराड़ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम रहती है.
बराड़ स्क्वेयर रेलवे स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत इसका स्थान है. यह स्टेशन दिल्ली कैंट क्षेत्र के लोगों और सेना से जुड़े कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक माना जाता है. इसके अलावा यह दिल्ली के उन चुनिंदा स्टेशनों में शामिल है, जिनके बारे में आम लोगों को बहुत कम जानकारी है. रेलवे के बड़े स्टेशनों की भीड़ से दूर होने के कारण यहां यात्रियों को अपेक्षाकृत शांत माहौल मिलता है.
यही वजह है कि स्थानीय लोग इसका उपयोग छोटी दूरी की यात्राओं के लिए करते हैं. बराड़ स्क्वेयर रेलवे स्टेशन नाम सुनकर कई लोगों को लगता है कि यह किसी विदेशी शहर या इलाके का नाम है. दरअसल, यह नाम भारतीय सेना के इतिहास से जुड़ा हुआ माना जाता है. दिल्ली कैंट क्षेत्र में मौजूद इस इलाके के कारण स्टेशन का नाम भी बराड़ स्क्वेयर रेलवे स्टेशन रखा गया.
दिल्ली में रोजाना लाखों लोग रेल और मेट्रो से सफर करते हैं, लेकिन बराड़ स्क्वायर रेलवे स्टेशन उन स्टेशनों में शामिल है जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है. हालांकि रेलवे नेटवर्क में इसकी अपनी अहमियत है और यह दिल्ली कैंट क्षेत्र के यात्रियों को रेल सुविधा उपलब्ध कराता ह
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