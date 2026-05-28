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बरेली में BSA के भूसा जुटाने के आदेश पर शिक्षक संगठनों में तेज़ी से उठी लहर

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बरेली में BSA के भूसा जुटाने के आदेश पर शिक्षक संगठनों में तेज़ी से उठी लहर
BSA आदेशभूसा जुटानाशिक्षक विरोध
📆28-05-2026 16:21:00
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बेसिक शिक्षा विभाग के नवीन आदेश से शिक्षकों को गोवंश के लिये भूसा इकट्ठा करने का काम सौंपा गया, जिससे शिक्षक संघों में भारी आपत्ति और विरोध आंदोलन की चेतावनी मिली।

बरेली में बेसिक शिक्षा विभाग (BSA) ने एक नया आदेश जारी किया, जिससे शिक्षक संघों और स्थानीय जनता के बीच वैरालापी चर्चा छिड़ गई। इस आदेश के अनुसार, वर्तमान में जनगणना कार्य कर रहे शिक्षकों को अपने विद्यालयों और निज़ी तंत्र से गोवंश के पोषण हेतु 46 किलोग्राम प्रति स्कूल तथा कुल 100 क्विंटल प्रति खंड भूसा एकत्र करने का दायित्व सौंपा गया है। आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई कि यदि कोई विद्यालय या शिक्षक इस निर्देश का अनुपालन नहीं करता, तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश को लागू करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में "भूसा बैंक" स्थापित किए जाने की योजना भी बनाई गई है, जिससे एकत्रित सामग्री को केंद्रीकृत कर उचित गोशालाओं में पहुँचाया जा सके। इस प्रक्रिया को एक सप्ताह के भीतर पूरा करने का झटपट निर्देश भी जारी किया गया। इन नियमों पर शिक्षक वर्ग ने कड़ी आपत्ति जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (UT) के जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि शिक्षक का प्राथमिक कार्य शिक्षण है, न कि ग्रामीण पशुधन के लिये भूसा इकट्ठा करना। उन्होंने इस आदेश को "अवैध" और "शिक्षकों की गरिमा के विपरीत" करार दिया, साथ ही चेतावनी दी कि यदि यह आदेश बरकरार रहा तो संघ स्तर पर बड़े विरोध आंदोलन का संचालन किया जाएगा। संघ के अन्य पदाधिकारियों ने भी उल्लेख किया कि शिक्षक पहले से ही जनगणना जैसे संवेदनशील कार्य में व्यस्त हैं, और अतिरिक्त कार्यभार उनके तनाव को और बढ़ा रहा है। बरेली के जिलाधिकारी ने बाद में इस विवाद को शांत करने हेतु स्पष्टीकरण जारी किया, यह बताते हुए कि गोवंश की देखभाल प्रशासन की प्राथमिकता है और वर्तमान में खुले में घूम रहे पशुओं को अस्थायी एवं स्थायी गौशालाओं में स्थानांतरित करने के लिये कई पहलें चल रही हैं। डिप्टी कलेक्टर अविनाश सिंह ने कहा कि उन्हें इस विशिष्ट आदेश की जानकारी नहीं थी, परन्तु पशु संरक्षण हेतु हर स्तर पर प्रयास जारी हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर इस आदेश की तीखी आलोचना की, यह कहते हुए कि "अध्यापकों को भूसा जुटाने पर लगाना नॉर्थ-इस्ट की राजनीति है, जबकि उन्हें वास्तविक शैक्षणिक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए"। इस प्रकार, बरेली में शिक्षा विभाग के इस आदेश ने कई पक्षों को असहज कर दिया है, जहाँ शिक्षक अपने मूल कार्य से विचलित होने के खतरे को लेकर चिंतित हैं, जबकि प्रशासन पशु संरक्षण को सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत कर रहा है.

बरेली में बेसिक शिक्षा विभाग (BSA) ने एक नया आदेश जारी किया, जिससे शिक्षक संघों और स्थानीय जनता के बीच वैरालापी चर्चा छिड़ गई। इस आदेश के अनुसार, वर्तमान में जनगणना कार्य कर रहे शिक्षकों को अपने विद्यालयों और निज़ी तंत्र से गोवंश के पोषण हेतु 46 किलोग्राम प्रति स्कूल तथा कुल 100 क्विंटल प्रति खंड भूसा एकत्र करने का दायित्व सौंपा गया है। आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई कि यदि कोई विद्यालय या शिक्षक इस निर्देश का अनुपालन नहीं करता, तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश को लागू करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में "भूसा बैंक" स्थापित किए जाने की योजना भी बनाई गई है, जिससे एकत्रित सामग्री को केंद्रीकृत कर उचित गोशालाओं में पहुँचाया जा सके। इस प्रक्रिया को एक सप्ताह के भीतर पूरा करने का झटपट निर्देश भी जारी किया गया। इन नियमों पर शिक्षक वर्ग ने कड़ी आपत्ति जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (UT) के जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि शिक्षक का प्राथमिक कार्य शिक्षण है, न कि ग्रामीण पशुधन के लिये भूसा इकट्ठा करना। उन्होंने इस आदेश को "अवैध" और "शिक्षकों की गरिमा के विपरीत" करार दिया, साथ ही चेतावनी दी कि यदि यह आदेश बरकरार रहा तो संघ स्तर पर बड़े विरोध आंदोलन का संचालन किया जाएगा। संघ के अन्य पदाधिकारियों ने भी उल्लेख किया कि शिक्षक पहले से ही जनगणना जैसे संवेदनशील कार्य में व्यस्त हैं, और अतिरिक्त कार्यभार उनके तनाव को और बढ़ा रहा है। बरेली के जिलाधिकारी ने बाद में इस विवाद को शांत करने हेतु स्पष्टीकरण जारी किया, यह बताते हुए कि गोवंश की देखभाल प्रशासन की प्राथमिकता है और वर्तमान में खुले में घूम रहे पशुओं को अस्थायी एवं स्थायी गौशालाओं में स्थानांतरित करने के लिये कई पहलें चल रही हैं। डिप्टी कलेक्टर अविनाश सिंह ने कहा कि उन्हें इस विशिष्ट आदेश की जानकारी नहीं थी, परन्तु पशु संरक्षण हेतु हर स्तर पर प्रयास जारी हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर इस आदेश की तीखी आलोचना की, यह कहते हुए कि "अध्यापकों को भूसा जुटाने पर लगाना नॉर्थ-इस्ट की राजनीति है, जबकि उन्हें वास्तविक शैक्षणिक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए"। इस प्रकार, बरेली में शिक्षा विभाग के इस आदेश ने कई पक्षों को असहज कर दिया है, जहाँ शिक्षक अपने मूल कार्य से विचलित होने के खतरे को लेकर चिंतित हैं, जबकि प्रशासन पशु संरक्षण को सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत कर रहा है

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BSA आदेश भूसा जुटाना शिक्षक विरोध उत्कृष्ट शिक्षक संघ बरेली शिक्षा विभाग

 

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