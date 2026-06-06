बरेली में युवक ने युवती को प्रेम जाल में फंसाया, शादी के लिए कहा तो ब्लैकमेल करने लगा

बरेली की एक युवती ने युवक पर पहचान छिपाकर प्रेम संबंध बनाने, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर मदद की गुहार लगाई है।

बरेली की एक युवती ने युवक पर पहचान छिपाकर प्रेम संबंध बनाने, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर मदद की गुहार लगाई है। युवती का कहना है कि उसकी मुलाकात शहदाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक से हुई थी। उस समय आरोपी ने खुद को हिंदू बताकर उससे दोस्ती की। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और युवक ने शादी का वादा कर उसे अपने साथ रहने के लिए राजी कर लिया। युवती का कहना है कि वह करीब डेढ़ वर्ष तक युवक के साथ किराए के मकान में लिवइन में रही। इस दौरान युवक लगातार शादी का भरोसा देता रहा। जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो उसे पता चला कि युवक का वास्तविक नाम अरबाज खान है। इतना ही नहीं, युवती को पता चला कि उसके साथ रह रहा शख्स पहले से शादी शुदा है और उसके दो बच्चे हैं। इसकी जानकारी होने पर युवती के पैरों तले जमीन खिसक गई। युवती ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसके आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें बना लीं। जब उसने विरोध किया या पुलिस एवं परिवार को बताने की बात कही तो आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी। युवती का कहना है कि इसी डर के कारण वह लंबे समय तक चुप रही। आरोप है कि पीड़िता को आरोपी कई बार मजार पर लेकर गया और वहां धार्मिक रीति-रिवाज अपनाने के लिए दबाव बनाया। आरोपी ने युवती से शादी का वादा किया और उसके साथ रहने के लिए राजी किया। युवती का कहना है कि विरोध करने पर उसे वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती थी। शिकायत में आरोपी के कुछ परिजनों के सहयोग करने का भी आरोप लगाया गया है। युवती शनिवार को पीड़िता एसएसपी कार्यालय पहुंची और पूरे मामले की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि शिकायत की जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। तथ्य सही पाये जाने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.

बरेली की एक युवती ने युवक पर पहचान छिपाकर प्रेम संबंध बनाने, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर मदद की गुहार लगाई है। युवती का कहना है कि उसकी मुलाकात शहदाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक से हुई थी। उस समय आरोपी ने खुद को हिंदू बताकर उससे दोस्ती की। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और युवक ने शादी का वादा कर उसे अपने साथ रहने के लिए राजी कर लिया। युवती का कहना है कि वह करीब डेढ़ वर्ष तक युवक के साथ किराए के मकान में लिवइन में रही। इस दौरान युवक लगातार शादी का भरोसा देता रहा। जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो उसे पता चला कि युवक का वास्तविक नाम अरबाज खान है। इतना ही नहीं, युवती को पता चला कि उसके साथ रह रहा शख्स पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। इसकी जानकारी होने पर युवती के पैरों तले जमीन खिसक गई। युवती ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसके आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें बना लीं। जब उसने विरोध किया या पुलिस एवं परिवार को बताने की बात कही तो आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी। युवती का कहना है कि इसी डर के कारण वह लंबे समय तक चुप रही। आरोप है कि पीड़िता को आरोपी कई बार मजार पर लेकर गया और वहां धार्मिक रीति-रिवाज अपनाने के लिए दबाव बनाया। आरोपी ने युवती से शादी का वादा किया और उसके साथ रहने के लिए राजी किया। युवती का कहना है कि विरोध करने पर उसे वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती थी। शिकायत में आरोपी के कुछ परिजनों के सहयोग करने का भी आरोप लगाया गया है। युवती शनिवार को पीड़िता एसएसपी कार्यालय पहुंची और पूरे मामले की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि शिकायत की जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। तथ्य सही पाये जाने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा





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