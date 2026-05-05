बरेली: दो साल पहले लापता ला की छात्रा की हत्या, दो वकीलों ने रामगंगा में फेंका शव

बरेली में दो साल पहले कचहरी से लापता हुई ला की छात्रा की हत्या का खुलासा हुआ है। दो वकीलों ने मिलकर छात्रा की हत्या की और शव को रामगंगा नदी में फेंक दिया। क्राइम ब्रांच ने एक आरोपित अधिवक्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि दूसरा आरोपित हाई कोर्ट से गिरफ्तारी स्टे ले आया है।
बरेली में दो साल पहले कचहरी से लापता हुई ला की छात्रा की हत्या का खुलासा हुआ है। यह खुलासा क्राइम ब्रांच की जांच में हुआ है, जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले दो वकील ों की भूमिका को उजागर किया है। मामले की शुरुआत सात अगस्त 2023 को कोतवाली में एक महिला द्वारा अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने से हुई थी। रिपोर्ट में सुभाषनगर के यश साहू और पंचशीलनगर के गौरव कुमार सिंह नामक दो अधिवक्ताओं को नामजद किया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी इन दोनों अधिवक्ताओं के साथ प्रैक्टिस करती थी और गौरव सिंह के साथ उसका रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद था। महिला के अनुसार, पांच अगस्त 2023 को गौरव सिंह और यश साहू ने उसकी बेटी को रुपयों का हिसाब फाइनल करने के लिए कचहरी पर बुलाया था, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। लंबे समय तक कोई कार्रवाई न होने के कारण महिला ने क्राइम ब्रांच में मामला ट्रांसफर करने का अनुरोध किया। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर इंद्र कुमार के नेतृत्व में जांच शुरू हुई, जिसने जल्द ही चौंकाने वाले खुलासे किए। इंस्पेक्टर इंद्र कुमार ने सोमवार शाम मुख्य आरोपित गौरव सिंह को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ शुरू की। पूछताछ में गौरव सिंह ने अपराध स्वीकार किया और बताया कि छात्रा उसके पीछे शादी के लिए पड़ गई थी और उसने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की थी, जिससे उसकी प्रतिष्ठा को खतरा था। उसने स्वीकार किया कि उसने यश साहू के साथ मिलकर छात्रा को कचहरी से रामगंगा नदी की ओर ले गया, जहां उसने उसका गला दबाकर हत्या कर दी और शव को नदी में फेंक दिया। पुलिस ने गौरव सिंह को जेल भेज दिया है। इस मामले में विवेचक ने दोनों आरोपितों के गैर जमानती वारंट जारी किए थे। गौरव सिंह ने हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत लेने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की पैरवी के कारण उसकी याचिका खारिज कर दी गई। यश साहू को 24 अप्रैल 2026 से 30 दिन तक गिरफ्तारी से राहत मिली है, जिसके दौरान उसे या तो सरेंडर करना होगा या फिर अग्रिम जमानत लेनी होगी। जांच में यह भी पता चला कि छात्रा और गौरव सिंह के बीच शारीरिक संबंध थे, जिसके कारण छात्रा गर्भवती हो गई थी और गौरव ने ही उसका गर्भपात कराया था। गौरव ने छात्रा का एडमिशन और बैंक खाता भी खुलवाया था, जिससे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गईं। छात्रा ने गौरव सिंह के शादी करने पर विरोध किया था और उसने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे उसके वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा हो गया था। इसी तनाव के कारण गौरव ने छात्रा को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और उसकी हत्या कर दी। इस मामले में छात्रा ने गौरव पर उसे जज बनाने का झूठा वादा करने का भी आरोप लगाया था। गौरव ने छात्रा को ला कालेज में एडमिशन दिलाया, कंप्यूटर कोचिंग और पीएसजे की कोचिंग भी कराई थी, लेकिन जब उसकी शादी हो गई तो उसने छात्रा से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। छात्रा द्वारा की गई शिकायत के कारण गौरव के वैवाहिक जीवन में खटाटोप शुरू हो गई, जिसके परिणामस्वरूप उसने छात्रा की हत्या करने का फैसला किया। दो साल बाद छात्रा की हत्या का राजफाश होने से बरेली में सनसनी फैल गई है। इंस्पेक्टर इंद्र कुमार ने बताया कि आरोपित अधिवक्ता गौरव सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और उसने छात्रा की गला दबाकर हत्या करने और शव को रामगंगा में फेंकने की बात स्वीकार कर ली है। यह मामला प्रेम, विश्वासघात और आपराधिक षडयंत्र की एक दुखद कहानी है, जो न्याय की जीत के साथ समाप्त हुई.
बरेली में दो साल पहले कचहरी से लापता हुई ला की छात्रा की हत्या का खुलासा हुआ है। यह खुलासा क्राइम ब्रांच की जांच में हुआ है, जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले दो वकीलों की भूमिका को उजागर किया है। मामले की शुरुआत सात अगस्त 2023 को कोतवाली में एक महिला द्वारा अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने से हुई थी। रिपोर्ट में सुभाषनगर के यश साहू और पंचशीलनगर के गौरव कुमार सिंह नामक दो अधिवक्ताओं को नामजद किया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी इन दोनों अधिवक्ताओं के साथ प्रैक्टिस करती थी और गौरव सिंह के साथ उसका रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद था। महिला के अनुसार, पांच अगस्त 2023 को गौरव सिंह और यश साहू ने उसकी बेटी को रुपयों का हिसाब फाइनल करने के लिए कचहरी पर बुलाया था, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। लंबे समय तक कोई कार्रवाई न होने के कारण महिला ने क्राइम ब्रांच में मामला ट्रांसफर करने का अनुरोध किया। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर इंद्र कुमार के नेतृत्व में जांच शुरू हुई, जिसने जल्द ही चौंकाने वाले खुलासे किए। इंस्पेक्टर इंद्र कुमार ने सोमवार शाम मुख्य आरोपित गौरव सिंह को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ शुरू की। पूछताछ में गौरव सिंह ने अपराध स्वीकार किया और बताया कि छात्रा उसके पीछे शादी के लिए पड़ गई थी और उसने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की थी, जिससे उसकी प्रतिष्ठा को खतरा था। उसने स्वीकार किया कि उसने यश साहू के साथ मिलकर छात्रा को कचहरी से रामगंगा नदी की ओर ले गया, जहां उसने उसका गला दबाकर हत्या कर दी और शव को नदी में फेंक दिया। पुलिस ने गौरव सिंह को जेल भेज दिया है। इस मामले में विवेचक ने दोनों आरोपितों के गैर जमानती वारंट जारी किए थे। गौरव सिंह ने हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत लेने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की पैरवी के कारण उसकी याचिका खारिज कर दी गई। यश साहू को 24 अप्रैल 2026 से 30 दिन तक गिरफ्तारी से राहत मिली है, जिसके दौरान उसे या तो सरेंडर करना होगा या फिर अग्रिम जमानत लेनी होगी। जांच में यह भी पता चला कि छात्रा और गौरव सिंह के बीच शारीरिक संबंध थे, जिसके कारण छात्रा गर्भवती हो गई थी और गौरव ने ही उसका गर्भपात कराया था। गौरव ने छात्रा का एडमिशन और बैंक खाता भी खुलवाया था, जिससे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गईं। छात्रा ने गौरव सिंह के शादी करने पर विरोध किया था और उसने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे उसके वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा हो गया था। इसी तनाव के कारण गौरव ने छात्रा को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और उसकी हत्या कर दी। इस मामले में छात्रा ने गौरव पर उसे जज बनाने का झूठा वादा करने का भी आरोप लगाया था। गौरव ने छात्रा को ला कालेज में एडमिशन दिलाया, कंप्यूटर कोचिंग और पीएसजे की कोचिंग भी कराई थी, लेकिन जब उसकी शादी हो गई तो उसने छात्रा से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। छात्रा द्वारा की गई शिकायत के कारण गौरव के वैवाहिक जीवन में खटाटोप शुरू हो गई, जिसके परिणामस्वरूप उसने छात्रा की हत्या करने का फैसला किया। दो साल बाद छात्रा की हत्या का राजफाश होने से बरेली में सनसनी फैल गई है। इंस्पेक्टर इंद्र कुमार ने बताया कि आरोपित अधिवक्ता गौरव सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और उसने छात्रा की गला दबाकर हत्या करने और शव को रामगंगा में फेंकने की बात स्वीकार कर ली है। यह मामला प्रेम, विश्वासघात और आपराधिक षडयंत्र की एक दुखद कहानी है, जो न्याय की जीत के साथ समाप्त हुई
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